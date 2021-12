YOUPLUS ocení klienty za zdravý životní styl či dárcovství krve

Prezentujete se jako plně digitální pojišťovna, v čem to spočívá a jaký přínos to má pro vaše klienty?

Všechny pojišťovny mluví o digitalizaci. Když pak jdete do detailu, zjistíte, že většinou je digitální pouze určitá část procesu. Kompletní digitální proces to ale často není.

My se na digitalizaci díváme tak, že dáváme maximální podporu našim klientům. To znamená, že díky moderním technologiím a jejich využití výrazně zjednodušujeme a zrychlujeme nejen sjednání pojistné smlouvy, ale i vyřizování pojistného plnění a dalších požadavků, které přicházejí v průběhu trvání smlouvy. Prostě se dá říct, že klienti s námi vyřídí vše jednodušeji a rychleji, než je běžné.

Pro koho je vaše životní pojištění vhodné?

Jsme schopni pojistit v podstatě celou populaci – od malých dětí až po dospělé do velmi vysokého věku. Samozřejmě jsou určitá omezení, co se týče některých rizik, ale naší snahou je vždy maximálně objektivně a individuálně hodnotit každého klienta s ohledem na jeho zdravotní stav, povolání, volnočasové aktivity. I v tomto směru jsme digitální, místo klasických papírových zdravotních dotazníků používáme plně automatizovaný nástroj oceňování pojistných rizik. To výrazně zrychluje celý proces sjednání pojistné smlouvy.

Jinak náš produkt umožňuje krytí celého spektra životních, nemocenských a úrazových rizik. V rámci jedné smlouvy jsme schopni pojistit více osob tak, abychom nabídli jednu smlouvu pro celou rodinu, resp. členy jedné domácnosti.

Pojištění umíme ušít na míru dle potřeb a profilu každého zákazníka. To plně platí i v případě rodinných smluv, kdy každý pojištěný na smlouvě může mít pojištěná různá rizika a každé riziko může mít každý pojištěno na různou dobu. Flexibilita našeho životního pojištění je v tomto směru v podstatě nekonečná.

V dnešní uspěchané době se rychlost počítá. Ale co ostatní aspekty? Jakou roli hraje cena pojištění?

Cena hraje samozřejmě důležitou roli, ale životní pojištění není komoditní produkt jako třeba elektřina. Kvalita pojištění, která je určena rozsahem krytých rizik, se na trhu liší. Pro nás je kvalita velmi důležitá v oblasti rozsahu pojištění, kdy se snažíme vždy krýt maximum rizik, resp. redukovat výluky z pojištění. Takže ve finále je důležitý poměr cena výkon, tzn. porovnání rozsahu krytí a ceny. A toto je kritérium, které průběžně sledujeme a porovnáváme s našimi konkurenty.

Jaké výhody má vaše životní pojištění pro lidi, co aktivně dbají o své zdraví?

Chceme být partnerem našim klientům po celou dobu, kdy s námi mají uzavřenou smlouvu. Chceme aktivně pomáhat našim klientům v jejich péči o sebe a své zdraví. Nechceme nikomu diktovat, jak má žít. To je samozřejmě otázka osobní volby a svobody. Na druhou stranu klientům, kteří mají zájem o zdravý životní styl a aktivně v tomto směru podnikají nějaké kroky, chceme nabízet různé výhody.

Tento koncept není žádnou novinkou, hodně firem o něm mluvilo a mluví, ale my na českém a slovenském trhu nevidíme nikoho, kdo by ho dlouhodobě naplňoval a rozvíjel. Věříme, že když se tématu zdravého životního stylu budeme věnovat systematicky, přispějeme tak k dlouhodobému, úspěšnému budování vztahu s našimi klienty.

Velkým tématem pro nás v YOUPLUS je také společenská odpovědnost. Nedávno jsme v souvislosti s Covidem zaznamenali, že klesl počet dárců krve a kvůli tomu musely být odloženy některé dlouho plánované operace. V rámci naší debaty o sociální odpovědnosti jsme došli k názoru, že chceme dárce krve podpořit a dát jim nějakou výhodu v rámci našeho pojištění. Od podzimu letošního roku tak mají dárci krve speciální slevu, která jim platí pro celou dobu trvání pojištění. Toto je jen jeden krok, tímto směrem chceme jednoznačně jít i v dalších letech.