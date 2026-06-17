XTB referenční kód – Odměna navíc k registraci

Komerční sdělení
XTB referenční kód je doporučující kód od partnera, díky kterému můžete při registraci u tohoto brokera získat něco navíc. Většinou jde o akcie zdarma, vzdělávací materiály nebo nějaký unikátní dárek, který se liší podle kódu. Kód lze použít jen během registrace u XTB – nelze ho vyplňovat zpětně.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Aktuálně můžete využít XTB referenční kód STARTXTB. Jelikož se promo akce s kódem neustále mění a netrvají dlouho, veškeré platné informace o aktuální odměně, kterou získáte za registraci s tímto kódem naleznete na stránce forexsrovnavac.cz/xtb-referencni-kod. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Kde vyplnit pole pro XTB referenční kód?

1. Otevřete oficiální web XTB a klikněte na tlačítko „Otevřít účet“. Spustí se registrační formulář, který celý vyplníte online.

2. V prvním kroku registrace rozklikněte možnost „přidat kód“ vedle věty „Máte referenční kód?“ a zadejte kód STARTXTB. Po vepsání kódu klikněte znovu na tlačítko „přidat kód“ – bez tohoto potvrzení se kód nepropíše, takže krok nepřeskakujte. Připojit kód lze pouze nyní, dodatečně už ho k účtu nepřiřadíte.

3. Projděte ověřením totožnosti a investičním dotazníkem MiFID. Jde o standardní evropský mechanismus na ochranu investorů. XTB při registraci vyžaduje nahrání osobního dokladu, protože ověření totožnosti ukládá zákon.

Pokud vám víc vyhovuje dokončit registraci rovnou v telefonu, není problém – obě cesty vedou ke stejnému výsledku. Postupujte takto:

  1. Stáhněte si aplikaci XTB (XTB Online Investing) – najdete ji v Google Play i App Storu.
  2. Klepněte na Otevřít účet a ze seznamu zemí vyberte Česko.
  3. Na první obrazovce zadejte e-mail. Hned pod e-mailovým polem uvidíte zelený odkaz Přidat kód – klepněte na něj.
  4. Do vyskakovacího pole vepište referenční kód STARTXTB a potvrďte tlačítkem Použít.
  5. Dokončete ověření totožnosti (KYC) stejně jako u webové verze – občanský průkaz, doklad o adrese a investiční dotazník.

Mobilní aplikace XTB má jednu praktickou výhodu: aplikaci stejně nakonec budete chtít používat, takže si ušetříte jeden krok navíc. Web je naopak o něco svižnější na vyplňování údajů, protože se vám lépe píše na klávesnici.

Co získáte s účtem XTB i bez vyplnění kódu?

XTB patří k nejzavedenějším investičním aplikacím v Evropě, ale pro tuzemského investora má jednu zásadní výhodu – nepůsobí jako vzdálená zahraniční firma. Má pobočku v Praze, platforma, aplikace i podpora běží kompletně v češtině a účet můžete vést hned v několika měnách současně – korunách, eurech i dolarech – podle toho, co se vám zrovna hodí.

Kdo navíc chce zůstat jen u domácího trhu, najde u XTB i české akcie z pražské burzy – od ČEZ, Komerční banky a Monety přes Kofolu a Philip Morris ČR až po Českou zbrojovku (CZG). I u nich platí nulová provize, takže si můžete poskládat portfolio postavené čistě na známých českých firmách.

Silnou stránkou je bezplatné vzdělávání – e-booky, webináře i sledovaný XTB YouTube kanál. K tomu pravidelné promo nabídky, mezi nimi i možnost získat akcii zdarma – pokud zrovna taková reklamní akce probíhá.

Pro ty, kdo chtějí investovat pravidelně, jsou tu investiční plány – nastavíte si částku a interval a o automatické nákupy do ETF portfolií se postará platforma sama. Ideální cesta pro každého, kdo staví na pravidelnosti místo časování trhu. A peníze, které na účtu zrovna čekají na svou příležitost, nemusí ležet ladem – XTB úročí volnou hotovost, takže pracuje i váš neinvestovaný kapitál.

Pro mnoho začínajících investorů jsou důležité poplatky: reálné akcie a ETF nakupujete i prodáváte bez poplatků do měsíčního objemu 100 000 EUR. Kdo si portfolio buduje postupně, nakupuje i prodává akcie prakticky bez poplatků. Počítejte jen s tím, že při nákupu akcií v cizí měně (EUR, USD) si XTB účtuje směnný poplatek 0,5 % – u nákupu českých titulů v korunách ovšem žádnou konverzi neřešíte.

To celé probíhá na platformě xStation 5, která je svižná, intuitivní a stejně dobře funguje na webu i v mobilní aplikaci, takže své investice máte pod kontrolou kdykoli a odkudkoli.

Evropská regulace, české zázemí a nulové poplatky za akcie – právě tahle kombinace dělá z XTB jednu z nejpřístupnějších voleb pro české investory.

Často kladené otázky k XTB referenčnímu kódu

Co je XTB referenční kód?

Je to partnerský kód, který zadáte při zakládání nového investičního účtu u XTB. Označuje se také jako promo kód, referral code nebo bonus kód. Díky němu vás XTB zařadí do aktuální nabídky pro nové klienty, pokud zrovna nějaká probíhá.

Jaký je platný XTB referenční kód?

Kód zní STARTXTB. Doporučujeme si ho zkopírovat ještě před začátkem registrace, ať ho máte po ruce v tom správném kroku.

Můžu kód doplnit dodatečně?

Ne. Referenční kód lze zadat pouze během registrace nového účtu. Ke stávajícímu nebo již založenému účtu ho zpětně přiřadit nelze.

Stojí použití kódu něco navíc?

Ne. Zadání kódu je zdarma a nijak nemění běžné podmínky účtu. Otevření i vedení účtu je u XTB zdarma (při alespoň jedné transakci za 365 dní).

Pro koho kód platí?

Typicky pro nové klienty, kteří u XTB dosud nemají vedený účet. Přesné podmínky případné akce (například zda klient v minulosti nečerpal jiný bonus) se mohou lišit.

Funguje kód i v mobilní aplikaci?

Ano. Postup je stejný jako na webu – při zakládání účtu v aplikaci xStation klepnete na „Přidat kód“, vložíte STARTXTB a potvrdíte. Obě cesty vedou ke stejnému výsledku.

Tento článek má pouze informativní charakter a nepředstavuje investiční doporučení. Investování je spojeno s rizikem ztráty kapitálu. Před investičním rozhodnutím zvažte svou situaci, případně se poraďte s odborníkem. Finanční nástroje nabízené společností XTB jsou rizikové. Investujte zodpovědně.

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