Work & Study: Studium a praxe pro studenty Unicorn Vysoké školy

Program umožňuje studentům kombinovat juniorní IT pozice v Unicornu se studiem v bakalářského programu Softwarový vývoj.

Uchazeči o studium na Unicorn Vysoké škole mohou díky programu Work & Study skloubit teoretickou výuku s praktickými zkušenostmi a pracovat tak na reálných projektech v IT oboru. Alžběta Hurová studovala na Unicorn Vysoké škole program Softwarové inženýrství a big data. Do programu Work & Study se zapojila díky studiu na Střední průmyslové škole elektrotechnické na Slovensku v Prešově, kde se o programu poprvé dozvěděla. V maturitním ročníku měla předmět Projektový management, který vyučoval zaměstanec Unicornu z prešovské pobočky.

Program ji zaujal a rozhodla se proto zúčastnit Dne otevřených dveří na Unicorn Vysoké škole v Praze. „Motivace pro přihlášení do programu byla jednoduchá. Měla jsem možnost studovat kvalitní vysokou školu v Praze z pohodlí domova, tedy z Prešova. Nemusela jsem se stěhovat od rodiny a blízkých. Oslovila mě také možnost pracovat a získávat praktické zkušenosti už během studia na vysoké škole,“ popisuje Alžběta Hurová, která se do programu zapojila v 19 letech. Stejně jako ona, i další studenti uvedli, že chtěli hlavně skloubit studium s prací.

Flexibilita studia

Dvacetiletý student Ali Al Alawin je v programu od minulého roku. Uvedl, že kvůli studiu na dálku sice nemá pravidelný kontakt se spolužáky, na druhou stranu si ale může plánovat svůj čas podle sebe. Studované předměty si student chválí, protože podle něj mají přidanou hodnotu. Velmi ho oslovil například předmět Architektura cloudových aplikací.

„Ráno vstanu a vyřídím si denní standup meeting z práce, potom pracuji do oběda. Následně mám hodinovou pauzu na oběd a poté mám práci přibližně do 17 hodin. Většinou si nechávám školu na víkend, protože se to zatím vždy dalo zvládnout, ale pokud mám více školních povinností, tak na nich pracuji po práci od 17 do 20 hodin. Poté se věnuji osobním aktivitám a občas i spánku,“ říká student Unicorn Vysoké školy, jak vypadá jeho běžný den.

O programu Work & Study: Exkluzivní program Work & Study je určen pro zájemce o studium na VŠ a zároveň o práci v jedné z největších českých softwarových firem.

Studium v programu Work & Study probíhá v online formě.

Uchazeč o Work & Study projde motivačním pohovorem na Unicorn University a následně přijímacím pohovorem v IT společnosti Unicorn.

V případě, že uchazeč úspěšně absolvuje oba pohovory, je zařazen do programu Work & Study.

Společnost Unicorn v rámci programu Work & Study hradí 100 % školného v prvním ročníku a 50 % v následujících ročnících studia.

Během prvního ročníku (nejdéle však během druhého ročníku) bude studentovi přidělena pracovní pozice ve společnosti Unicorn.

Studenti získávají díky programu Work & Study praktické zkušenosti v Unicornu a získají slevu na školném. Studenti mají také konkureční výhodu na trhu práce oproti svým vrstevníkům, kteří získávají pracovní návyky až po studiu na vysoké škole. Jde o cennou zkušenost, protože velmi málo vysokých škol nabízí studijní stipendium a zároveň nabídku práce.

Student Alawin se v Unicornu podílel na dvou projektech - uuCourseKitg02 a uuBill, vyzkoušel si pozici testera a developera. Práce mu pomohla ve zlepšení IT schopností, protože na začátku měl slabé základy. To se teď změnilo a v mnoha oblastech se zlepšil. Své zkušenosti s prací popsal i 24letý Damián Lipták, který do programu Work & Study nastoupil v roce 2019.

„Do Unicornu jsem nastoupil hned po střední škole a většinu IT zkušeností jsem získal právě v této firmě. Každý měsíc jsem získával nové zkušenosti, které teď mohu předávat dál. Měl jsem kolem sebe lidi, na které jsem se mohl obrátit s otázkami v případě, že jsem něco nevěděl. Jsem za tuto zkušenost rád, umím se lépe vypořádat s problémy,“ hodnotí pracovní zkušenosti v Unicornu Damián Lipták.

Každý měsíc nové zkušenosti

Absolventi programu si chválí, že se neučí zbytečné věcí, které poté rychle zapomenou. Kladně hodnotí také osobní rozvoj, jako třeba 24letá Jazmína Čonková, které se do programu zapojila v roce 2020. Sama si podle svých slov nyní více věří. Je také přesvědčená, že by zvládla práci na různých pracovních pozicích.

Budoucím uchazečům by program Work & Study doporučila z důvodu získané praxe, výborných spolužáků, nápomocných kolegů v práci a znalostem. „Po ukončení programu jsem zůstala pracovat v Unicornu na pozici developerky. Pro mě osobně se jednalo o studium s praktickým zaměřením, které mi otevřelo nové možnosti,“ shrnuje účast v programu Jazmína Čonková.

Společnost Unicorn nabízí zájemcům pozice v oblastech vývoje, analýzy a testování, kde se už během studia mohou zapojit do práce na klíčových projektech. Program je otevřený pro absolventy technických středních škol i gymnázií a umožňuje studentům začít pracovat v Unicornu nejpozději během druhého ročníku. „V současné chvíli je program primárně zaměřen na zájemce z Liberce, Chrudimi, České Třebové, Pardubic, Prahy a slovenského Prešova, ale otevřený je zájemcům z celého Česka a Slovenska, protože kvalitních ‚ajťáků‘ není nikdy dost,“ říká Gabriela Černá z náborového oddělení společnosti Unicorn.

Jak se přihlásit

Pokud má student o program Work & Study zájem, není nic jednoduššího než navštívit webové stránky www.workstudy.cz, kde stačí vyplnit online formulář a podat přihlášku do studia na www.unicornuniversity.net. Na jeho základě bude uchazeč pozván k přijímacímu řízení ke studiu na Unicorn Vysoké škole a také k pohovoru na pracovní pozici do Unicornu.

„Konečné rozhodnutí o přijetí kandidátů do programu je v kompetenci náborového oddělení společnosti Unicorn, které pečlivě vyhodnocuje každého uchazeče. To zaručuje, že do programu jsou přijímáni pouze ti nejvhodnější kandidáti, kteří prokáží jak akademické, tak profesní kvality odpovídající našim standardům. Chceme poskytovat kvalitní vzdělání a pracovní příležitosti pro budoucí generace špičkových IT profesionálů,“ uzavírá Gabriela Černá.