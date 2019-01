Whisky v rytmu swingu

Připadá vám to neobvyklé? Proč myslíte? Já si vzpomínám, když jsem při jedné z mnoha návštěv v palírně Glenfiddich stál v jejím starém skladu. Mlsně jsem se rozhlížel po těch tisícovkách sudů, v nichž již nějaký ten rok zrála nejprodávanější skotská single malt whisky na světě. A můj zrak v jednu chvíli padl na sud, na jehož čele se hrdě vyjímal rok 1963. Rok, kdy tato palírna dala na trh jako první na světě lahev skotské single malt whisky. Ano, ač to zní neuvěřitelně, do té doby kategorie single malt whisky neexistovala, neboť veškerá produkce z palíren sladové whisky se používal do tzv. blendů.

Hned jsem vybavil několik okamžiků, které se s tímto rokem pojí. Jako první mě napadlo vyslání první ženy do kosmu; velká vlaková loupež v Anglii, tragická smrt Johna F. Kennedyho v Dallasu, první album skupiny Beatles a v neposlední řadě i vydání dalšího alba krále swingu Franka Sinatry. V duchu jsem viděl pravnuky zakladatele palírny Williama Granta, jak v onom roce 1963 pečlivě vybírají sudy, z nichž následně namíchají onen první destilát, onoho průkopníka, který vytvořil kategorii single malt whisky. Potom si zajdou do kina na premiéru Kleopatry a po návratu domů si dají sklenku svojí whisky a pustí si k tomu nejnovější desku Franka Sinatry - Sinatra’s Sinatra.

A právě poslední spojení mě neskutečně bavilo. Frank Sinatra a whisky. Představa nádherné swingové hudby, kterou doplňuje lahodná chuť skotské whisky. A tak, když se před čtyřmi lety zpěvák Jan Smigmátor rozhodl uspořádat oslavu 100. výročí narození Franka Sinatry projektem Sinatrology, spojení s whisky se jevilo jako naprosto geniální nápad. A tak letos již počtvrté se v rámci projektu Sinatrology v pražské Lucerně ve dnech 22. a 23. prosince spojí hudba Franka Sinatry se skotskou whisky Glenfiddich.