Wellness hotel Vista je skvělým místem pro dovolenou

Naplánovat pro rodinu dovolenou, je někdy tak trochu nadlidský úkol. Vyzkoušeli jsme pro vás Wellness hotel Vista na Dolní Moravě v České republice, kam jsme se vydali na doporučení našich přátel s celou rodinou. V srdci horské přírody si užijete tu pravou dovolenou. Příroda a zážitky, které jinde nenajdete, to je to pravé místo pro chvíle odpočinku, které vám toto místo plně poskytne. Najdete zde unikátní atrakce, které ve světě nemají obdobu a okusíte i špetku adrenalinu, kterým se toto středisko nedávno proslavilo. Najdete zde nejdelší visutý most na světě, který v neuvěřitelné délce 721 metrů překlenuje horské údolí a to až 95 metrů nad zemí.

Hotel je rájem pro děti všech věkových kategorií

Probouzení přírody jsme pocítili nejen z čisté přírody, která obklopuje celý hotel, ale i z neobyčejně propracovaných animačních programů, které tu pro děti připravuje tým animátorů. Překvapilo nás, jak pestrá nabídka animací je. Vyzkoušeli jsme cvičení pro maminky s dětmi do 3 let i saunový rituál pro děti s tématem včelky, která k jaru neodmyslitelně patří. Rituály se odehrávají v saunovém světě, vedle kterého zde najdete i dva bazény a vířivku.

Nejdelší visutý most Sky Bridge 721 a Stezku v oblacích najdete jen pár kroků od hotelu

Nejvíce jsme se těšili na opravdu nevšední adrenalinový zážitek a děti se nemohly dočkat, kdy konečně vyrazíme na most pro pěší, který loni otevřeli a získal si již popularitu po celém světě. My jsme se o něm dočetli v americkém časopise TIME, který ho označil za 50 míst světa, kam se musíte vydat. Byl to skvělý zážitek, který doporučujeme zažít. K mostu vás vyveze pohodlná čtyřsedačková lanovka, od které je most jen pár kroků. První kroky na most byly sice opatrné a udělali jsme si hned fotku, ale pak už jsme se nechali zlákat atmosférou, která vás naplno pohltí, jakmile vykročíte na most. Jeho úctyhodná délka 721 metrů napovídá, že jde o neuvěřitelnou stavbu. Z mostu jsme zamířili také na Stezku v oblacích, která nabízí pro děti nevšední zážitek a tím je procházka na tzv. kapce 55 metrů nad zemí. Zpátky na začátek stezky jsme se vydali tobogánem dlouhým sto metrů.

Pořádná jízda na horské dráze i dětské parky

Také okolí wellness hotelu Vista má co nabídnout. My jsme prozkoumali stezky linoucí se krajinou, prohlédli jsme si okolí z výšky na Stezce v oblacích a sjeli pořádnou rychlostí na Mamutí horské dráze. Dvacet pět zatáček, 360° otáčka ve výšce dvanáct metrů nad zemí nebo osmičková smyčka a podzemní tunel. Jízdu, na kterou nikdo z nás jen tak nezapomene, připomíná fotka naší jízdy pořízená fotopastí a kterou máme dnes na naší ledničce!

Jen pár kroků od hotelu Vista se nacházejí zážitkové parky, kde si děti užijí legraci s přírodními materiály. Mamutíkovy zážitkové parky ukrývají pohádkové domečky na stromech i na vodě, na písku i mezi provazy. Lanový most, šplhací tunely či pařezové cesty, vodní korýtka a desítky dalších atrakcí pro děti jsou zkrátka rájem v přírodě. Všechny parky jsou interaktivní, děti se tak na chvíli stanou staviteli a objeviteli. Mezi nimi se tyčí Obří mamut největší atrakce svého druhu na světě. Naše děti bylo obtížné z parků vůbec dostat na pokoj a již dnes plánujeme přijet ještě jednou, protože za jedno odpoledne jsme ani nestihli všechny aktivity s dětmi pořádně prozkoumat.

Mrkněte na www.hotel-dolnimorava.cz a přijeďte vyzkoušet! My můžeme jen doporučit.