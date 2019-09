Webasto více než sto let spolehlivý přítel motoristy.

To všechno díky výrobkům německé firmy Webasto, která již přes sto let vyrábí širokou škálu produktů pro dopravní techniku všech kategorií.

Tradičně jsou to topné systémy, střešní a kabrioletové systémy, klimatizační jednotky a nově se firma angažuje v oblasti elektromobility.

Topné systémy Webasto – aktuálně pro zimní sezónu

Tradičně se dělí na řadu ThermoTop a AirTop. Řada ThermoTop ohřívá chladicí okruh vozidla a následně pak i kabinu řidiče. Společně s řadou ThermoPro určenou pro 24 voltovou instalaci slouží od malých osobních vozů po těžké tahače a autobusy. Varianty teplovodních topení najdete třeba i v obrněných transportérech AČR, v řadě stavebních strojů, na lodích nebo ve speciálních kontejnerech. Výkonové rozmezí je 4-15 kW. Novinkou je i elektrická verze o výkonu 2 a 3 kW.

Řada AirTop ohřívá přímo vzduch, který se pak rozvádí po prostorech posádky nebo do nákladového prostoru. Tento výrobek důvěrně znají majitelé dodávek, řidiči náklaďáků, majitelé karavanů, lodí, speciálních strojů. Nabízený výkon je od 2 do 5 kW. Předností je nízká hlučnost a velmi malá spotřeba paliva i elektrické energie. To umožňuje skutečnou nezávislost.

Obě verze topných systémů jsou k dispozici jak pro prvovýrobu, tak i pro dodatečnou montáž.

V nabídce je široká škála ovládacích prvků, kromě tradičních předvolbových hodin, které se v modernizované verzi prodávají jako MultiControl, může konzervativnější zákazník použít tradiční radiové ovladače T91 a T100. Ti, kdo aktivně užívají mobily, mohou využít modul pro ovládání mobilním telefonem TC 4 nebo možnost ovládání pomocí internetu a modulu ThermoConnect, který patří k novince na trhu.

Kde se dozvíme další podrobnosti?

Základní informace se zájemce dozví na stránkách www.webasto.cz, kde si může rovněž vyhledat nejbližší smluvní servis Webasta a vyžádat si konkrétní nabídku. S aktuálními novinkami se můžete seznámit na našem Facebooku. Neunikne vám tak žádná novinka, prodejní akce nebo třeba i možnost něco vyhrát!

A co až skončí zima?

V produktové nabídce u Webasta naleznete střešní okna a shrnovací střechy, úspěšně se daří transportním klimatizacím v užitkových vozidlech nebo střešním klimatizacím pro autobusy. A protože sledujeme trend elektromobility, jsou v naší nabídce i domácí nabíjecí stanice a mateřská firma dodává bateriové systémy a topení pro elektromobily. Náš záběr je tedy velmi široký a máme co nabídnout po celý rok pro téměř každého motoristu.

Mnoho šťastných a bezpečných kilometrů s produkty Webasto.