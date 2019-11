Vznikne na Žižkově projekt Evy Jiřičné, nebo kancelářský komplex?

Nové vedení Prahy 3 se k záměru architektky Jiřičné a Central Group staví rezervovaně, přestože dřívější vedení radnice uzavřelo s investorem podrobnou smlouvu o spolupráci. A přesně v souladu s touto smlouvou investor uspořádal velkou mezinárodní architektonickou soutěž pro návrh Centra Nového Žižkova. Tu mezi 98 ateliéry z 30 zemí světa vyhrála právě Eva Jiřičná s kolegou Petrem Vágnerem z ateliéru AI DESIGN.



Umožní zde územní plán výstavbu bytů?

Pro bytové stavby na tomto místě potřebuje investor změnu územního plánu ze specifické administrativně-technologické funkce na obytnou nebo smíšenou funkci. Pokud se však rozhodne zde postavit velký administrativní areál, tuto změnu nepotřebuje a začít stavět by mohl do dvou až tří let. Oproti tomu by povolení bytových domů trvalo kvůli nutnému zásahu do územního plánu minimálně dvakrát tak dlouho. Změna územního plánu se týká jen změny funkčního využití, nikoliv zvýšení koeficientu zástavby. Central Group a architektka Jiřičná nyní jednají s politiky, úřady a veřejností a zjišťují jejich názory na rozvoj tohoto území.

Pro území Nového Žižkova zahrnující i Olšanskou ulici a Nákladové nádraží Žižkov bude město zpracovávat celkovou urbanistickou a dopravní studii. Před jejím zadáním je důležité, aby proběhla velká a vyvážená veřejná debata. Studie by měla také vzít v úvahu stávající objem a dopravní zátěž současného rozsáhlého areálu bývalého Telecomu i výstupy z velké architektonické soutěže, kterou investor pro tuto lokalitu uspořádal.

Připravovaný projekt je menší a má nižší dopravní zátěž než již stojící budovy

Současný zastaralý areál bývalého Telecomu odpovídá zhruba 106.000 m2 podlažní plochy, má pracovní kapacitu 2,5 tisíce lidí a dopravní zátěž zhruba 3 tisíce obrátek vozidel denně. Návrh Evy Jiřičné počítá s menším objemem a menší dopravní zátěží, než má stávající nebytový areál. Také maximální výška návrhu nepřesahuje 100 metrů, což je limit stanovený připravovaným Metropolitním plánem.

Z hlediska dopravní dostupnosti má tato lokalita velkou výhodu v tom, že leží přímo u zastávek tramvají a jen zhruba 400 metrů (5 minut chůze) od stanice metra Želivského.



Vznikne velký veřejný prostor se zelení na 70 % pozemku

Záměr architektky Jiřičné počítá s přeměnou vysloužilého areálu bývalého Telecomu na unikátní a živoucí centrum celého širšího území. Počítá se zhruba s tisícovkou bytů. V městském bloku jsou navrženy cenově dostupné byty a věže pak nabídnou nadstandardní bydlení. V přízemí staveb bude řada služeb, obchodů, restaurací a kaváren.

Návrh počítá s tím, že na téměř 70 procentech celkové plochy pozemku o velikosti 40 000 m² bude vytvořen unikátní veřejný prostor se zelení, fontánou a uměleckými díly. V kombinaci s živým městským parterem a mimořádnou architekturou tak zde může vzniknout skutečně unikátní Centrum Nového Žižkova.

Investor nabízí městské části přes 50 milionů korun

Podle smlouvy uzavřené mezi investorem a městskou částí Central Group vybuduje a zdarma převede městské části velkou mateřskou školku v hodnotě zhruba 30 milionů korun. Zajištění dalších školských zařízení by mělo být úkolem veřejné správy, protože na DPH a dalších daních stát získá z tohoto projektu kolem miliardy korun (zhruba milion za každý byt). Podle uzavřené smlouvy investor na své náklady v lokalitě zřídí také velký veřejný park s bohatým městským mobiliářem.

Pokud by městská část měla zájem původní smlouvu o spolupráci nahradit novou smlouvou, pak je k tomu investor připraven. A jako svůj příspěvek pro rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti městské části nabízí 500 korun za každý metr čtvereční hrubé podlažní plochy projektu, tedy celkem částku přes 50 milionů korun (kolem 50 000 korun za byt). A za ty byty, kam se kupující nepřihlásí do roka od kolaudace stavby k trvalému pobytu (díky čemuž pak městská část čerpá finance z rozpočtu hlavního města Prahy), by byl tento příspěvek dvojnásobný.

Nižší a eko-smart stavba s vertikálním parkem a vyhlídkou?

Architektka Eva Jiřičná a investor Central Group v těchto měsících představují svůj záměr a diskutují o něm s politiky, úřady a veřejností. Z těchto diskusí vyplývají úvahy o některých možných úpravách původního soutěžního návrhu:

Snížení výšky pod úroveň stávající stavby (po přesném zaměření má 98,3 metru)

Zřízení veřejně přístupné vyhlídkové terasy s kavárnou v horním patře nejvyšší z věží

Vytvoření „vertikálního parku“ na všech terasách věží s integrovanou zelení a automatickým zavlažováním

Vytvoření vzorové ekologické a SMART stavby s využitím progresivních materiálů a technologií:

Možnost rozpracování barevného řešení a architektonických detailů návrhu ve více variantách k finálnímu projednání a rozhodnutí



Několik měsíců prezentací a veřejných debat

Unikátní záměr Evy Jiřičné byl poprvé představen veřejnosti v červnu tohoto roku v galerii Café Louvre, kdy se setkal s velmi pozitivním ohlasem. Následně byl v červenci široce diskutován a prezentován v Centru současného umění DOX, v září se představil na mezinárodním festivalu reSITE a následně v říjnu se prezentoval na festivalu architektury a urbanismu Architecture Week. Prezentace tohoto projektu se pak uzavřely velkou veřejnou debatou 14. listopadu 2019 přímo na Žižkově v zaplněném Paláci Akropolis. Akce byla živě vysílána na zpravodajském portále iDNES.cz a webu investora.

Více informací o projektu, průběhu mezinárodní architektonické soutěže i lokalitě samotné najdete na webu www.central-group.cz/centrum-noveho-zizkova, kde je k dispozici krátká reportáž shrnující hlavní témata i záznam celé závěrečné veřejné debaty.