Vzdělávací projekt na Ukrajině: úspěšná cesta Viktora Skrobacha

Ještě během studia využil příležitosti pracovat ve společnosti Unicorn a po nástupu na částečný úvazek se stal autorem výukových kurzů matematiky pro děti. Později se jeho expertiza rozšířila a díky jeho rodnému jazyku, ukrajinštině, se zapojil do tvorby výukových materiálů pro ukrajinské studenty. Dnes pracuje ve společnosti Unicorn Publishing jako produktový manažer a odpovídá za plánování a řízení rozsáhlých projektů.

Práce už za dob studií

Studenti Unicorn Vysoké školy si všeobecně cení spolupráce právě se společností Unicorn, protože jim umožňuje propojit teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi, pracovat na reálných projektech a získat cenné kontakty i know-how přímo od odborníků z praxe. Stejně to měl i Viktor. „Po začátcích, kdy jsem se věnoval zejména tvorbě výukových kurzů, jsem se postupně dostával k mnohem zajímavější a zodpovědnější práci, jako např. testování softwaru nebo algoritmizaci. Po dokončení studií jsem rovnou nastoupil na pozici koordinátora,“ vzpomíná Viktor.

Významným milníkem byl projekt „ZNO na 200“ zaměřený na výukový materiál pro ukrajinské studenty, který měl za cíl připravit je na jazykové zkoušky. „Na začátku jsme provedli analýzu trhu na Ukrajině a zjistili jsme poptávku po tomto kurzu. Poté jsme definovali rozsah projektu a zahájili přípravy. Nemohl chybět ani kvalitní marketing. Tento projekt pro mne znamenal neocenitelnou zkušenost a dal mi příležitost poznat každý detail procesu jeho vzniku. Jsem rád, že jsem mohl být součástí něčeho s reálným dopadem na životy mladých lidí, dodnes totiž kurz pomohl více než 6 tisícům ukrajinských maturantů,“ doplňuje Viktor.

Viktor Skrobach

Podpora Ukrajiny pokračuje

Když v roce 2022 začala ruská invaze na Ukrajinu, spustil Unicorn Publishing za významné finanční podpory Vladimíra Kováře rozsáhlý projekt, zaměřený na tvorbu online výukových materiálů pro ukrajinské děti i dospělé zasažené konfliktem, kteří museli migrovat do jiných evropských zemí. Tyto materiály jsou i nadále poskytovány potřebným zcela zdarma. Viktor se stal klíčovým členem týmu, který čítal přes 50 lidí, a společně během jednoho roku vytvořili více než 100 vzdělávacích materiálů. „Tento projekt byl důkazem toho, co dokáže tým s jasným cílem a odhodláním pomoci. Všechny materiály jsme navrhovali tak, aby byly praktické a užitečné, a přizpůsobené potřebám Ukrajinců,“ říká Viktor.

Nebojte se jít za svým cílem

Co Viktorovi pomohlo v kariérním postupu? “Určitě to byla pečlivost a systematický přístup. Práce v IT a vzdělávání vyžaduje schopnost přemýšlet analyticky a být zodpovědný. Už během studia na vysoké škole jsem si osvojil analytické a kritické myšlení, organizační dovednosti a základy finančního řízení, což mi dnes pomáhá při každodenních rozhodnutích.“

A co mu v Unicornu nejvíce vyhovuje? ‘’Je tady skutečně přátelská firemní kultura, připomíná mi studentský život. Jsme tým, který za každých podmínek táhne za jeden provaz a společně zajdeme rádi i na pivo. Jsem rád, že mám práci, která mě baví a vidím v ní smysl. To je pro mne důležité,“ uzavírá Viktor.