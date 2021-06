Vyzvednutí auta ze servisu nebylo nikdy jednodušší

Do servisu kdykoliv

Jen si to představte, již nemusíte řešit, zdali stihnete do servisu zajet včas. KEY2BOX vám umožní navštívit servis v kteroukoliv denní dobu, a to bez nutnosti osobního kontaktu s jeho pracovníky. Tuto službu ocení v dnešním uspěchaném světě opravdu každý a pro servisy představuje velkou konkurenční výhodu. Pojďme si však říci, jak tento ryze český výrobek od společnosti Payment4U funguje a kde všude se s těmito samoobslužnými boxy můžete setkat.

Jednoduchost, rychlost, bezpečnost

Společnost Payment4U se zabývá zaváděním automatizovaných prvků do podnikání více než patnáct let a na jejich produktech je to skutečně znát. Pokud bychom totiž měli vyzdvihnout základní vlastnosti KEY2BOXů, dalo by se to shrnout třemi slovy - jednoduchost, rychlost a bezpečnost.

Jak to probíhá?



Zákazník, který odevzdává auto do servisu, přijede na vyčleněné parkoviště, uzamkne vůz a dojde ke KEY2BOXu. Ten ho naprosto intuitivně provede přijímacím procesem a následně mu otevře schránku pro uložení klíčků a odešle zprávu o přistavení vozidla do servisu. V opačném případě, kdy si zákazník automobil vyzvedává, pak stačí zadat číslo objednávky a unikátní bezpečnostní kód, prostřednictvím něhož se mu otevře trezor s klíčky. KEY2BOX funguje také jako platební kiosek, takže může za provedené servisní služby pohodlně zaplatit kartou.

Služby pro zákazníky 24 hodin denně

Samoobslužné řešení pro uložení klíčů od vozů bylo původně vytvořeno pro potřeby autosalonu a autoservisů Renocar, jednoho z největších dealerů vozů BMW u nás. Odtud se pak rozšířilo i mezi další autosalóny a autoservisy po celé České republice. Cílem KEY2BOXů není zcela nahradit lidský personál, ale pomoci majitelům servisů najít novou cestu, jak zpřístupnit služby zákazníkům 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a zároveň uvolnit ruce zaměstnancům, protože rutinní záležitosti za ně vyřídí samoobslužné platební kiosky. V současnosti nabízí Payment4U tři modelové řady KEY2BOXů a mnoho dalších stejně jedinečných produktů.