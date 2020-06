Vyzrajte na bolest zad pomocí efektivního cvičení

U velké části bolestí zad medicína jednoznačně nezná jejich příčinu, protože ani nejmodernější druhy vyšetření nemusí ukázat poškození, které by mohlo být příčinou bolestí. Na vině je většinou špatný životní styl – uspěchaný život plný stresů, nevyvážená strava a nedostatek vhodného pohybu. V práci často zaujímáme nevhodné polohy, například se hrbíme za počítačem.

Ideální by bylo cvičit několikrát denně krátké sestavy cviků, které by byly zacílené na nejvíce přetížená nebo oslabená místa. To umožňuje nová aplikace ComGym pro domácí cvičení, která je dostupná na internetu nejen z počítače, ale i z tabletu či mobilu. Cvičení ComGym má velký efekt u pohybových potíží, které se nedaří zlepšit nebo odstranit pomocí standardní léčby.

Efektivní pravidelné cvičení na bolest zad

ComGym patří mezi první systémy telemedicíny ve fyzioterapii. Je výsledkem dlouhodobého vývoje a výzkumu. Vychází z nejnovějších medicínských poznatků a dlouhodobých zkušeností z využívání systémů počítačově podporované fyzioterapie, které spojuje s přístupy tradičních nauk jako jóga, tibetská cvičení nebo bojová umění.

Pomocí ComGymsi můžete otestovat svoji momentální pohybovou kondici a následně vás provede sestavou cviků, které navrhne podle vaší aktuální kondice. Dokonce také umožňuje dálkový přístup terapeutům z odborných pracovišť, kteří tak mohou vidět slabá a přetížená místa vašeho těla i bez nutnosti osobní návštěvy. Mohou vám na dálku poradit podrobnosti k provádění cviků včetně dalších doporučení pro zlepšení vašich případných potíží.

Během nouzového stavu byla tato možnost dálkové kontroly a komunikace s odborným pracovištěm velmi využívána a aplikace ComGym se ukázala jako nejúčinnější forma pomoci od bolesti zad.

Nejlepší je začít ještě předtím, než se bolesti zad projeví

Cvičit můžete nejen v případě bolesti zad, ale je to vhodné i preventivně. Dnešní životní styl většiny lidí je pro naše tělo velkou zátěží a je jen otázkou času, kdy nám dá najevo, že ho přetěžujeme. Pokud své tělo nebudeme stále poslouchat, může dojít ke strukturálnímu poškození, které je již většinou nevratné. Pravidelným cvičením s aplikací ComGym můžete předejít poškození těla a udržovat se ve výborné kondici nejen fyzické, ale i psychické.

„Cvičení mě zachránilo před operací páteře pro výhřez ploténky,“ říká 49letý uživatel aplikace ComGym. Podobné příznivé účinky pravidelného cvičení si ověřilo mnoho uživatelů.

Udělejte pro své zdraví ještě více

Ještě většího efektu pro vaše zdraví dosáhnete ve spojení s medicínskou částí ComputerKinesiology.

Zmírnit pohybové potíže, ale i například bolest hlavy či únavu může také masáž chodidel s pomocí masážních strojků JONA. Jsou vyrobeny ze dřeva a dají se použít i při sedavém zaměstnání.

Týmy zkušených specialistů Centra zdraví JONAa rehabilitace MediCentrum JONAse specializují nejen na řešení bolesti zad, ale i civilizačních potíží jako únava, úzkost, deprese nebo nadváha. Přináší také pomoc u zdravotních potíží neznámé příčiny a zaměřují se na prevenci a zlepšení fyzické a psychické kondice.

Více informací najdete na www.comgym.cz.