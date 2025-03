Vyzkoušejte nový ComfortJet. Tuhle cestu si zamilujete

Milujete jízdu vlakem? Pokud ne, tak v nových ComfortJetech změníte názor. Zatímco na silnicích byste museli řídit auto, popojíždět v kolonách a neustále hlídat stav vozovky, na železnici se pohodlně povezete, pobavíte a stihnete u toho spoustu dalších věcí. Do cíle tak dojedete odpočinutí a odreagovaní jako po návštěvě zábavního parku.

Vzdušný a přátelský prostor

V ComfortJetu, který zvládne i rychlost 230 km/h, na vás čekají pohodlné, polohovatelné sedačky ve vzdušných velkoprostorových vozech. Pokud si koupíte jízdenky online přes e-shop ČD nebo aplikaci Můj vlak, dostanete k nim místenky zdarma! O volné sedadlo se tak bát nemusíte.

Celá souprava je průchozí a v jedné úrovni, což ocení zejména cestující s větším množstvím zavazadel, maminky s kočárky nebo lidé se zdravotním omezením. K dispozici máte kromě klasických polic nad okny i stojany pro nadměrnou bagáž nebo zvětšený úložný prostor pro přepravu jízdních kol. Všechny dveře jsou ovládány tlačítky nebo se otevírají automaticky na fotobuňku.

Zesílený internet zdarma

Během jízdy můžete brouzdat po internetu. V ComfortJetu máte wi-fi připojení zdarma, navíc okna jsou speciálně upravená pro lepší propustnost mobilního signálu. Zapomněli jste si do notebooku stáhnout oblíbený film? Nevadí, na palubním portále najdete dostatek snímků i televizních seriálů, opět bez placení. K vybavení vlaku patří i zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky, v první třídě dokonce můžete využít bezdrátovou nabíječku. K větší pohodě vám poslouží i rolety proti slunci nebo lampičky nad sedadly.

Pokud s vámi cestují děti, dejte jim volno a pošlete je do kina. Však ony to chvilku bez vás zvládnou. Nebo je chcete mít raději na očích? V tom případě jim nasaďte sluchátka a pusťte pohádky do tabletu na vedlejším sedadle.

Svíčková a pivo

Máte chuť nebo hlad a zapomněli jste si přibalit chleba se šunkou? Stačí si zajít do restauračního vozu a vybrat si z nabídky studených a teplých jídel a nápojů. Posaďte se a vychutnávejte si ubíhající krajinu za oknem se svíčkovou a tradičním českým pivem na stole. Nebo dáte přednost černé kávě a sladkému dortíku? Zkuste se zeptat i na sezonní speciality.

Dnes Berlín, zítra Kodaň

A kam se můžete ComfortJetem vydat? Na tuzemských tratích například z Prahy do Ostravy nebo do Františkových Lázní. V mezinárodní dopravě zatím nové vlaky spojují Česko s Drážďany nebo Berlínem. Ještě v letošním roce budou jezdit do Vídně a Budapešti, od příštího roku i do Kodaně! Při vyhledávání spojů v aplikaci Můj vlak jsou ComfortJety speciálně označeny logem, takže je nepřehlédnete.