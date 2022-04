Vyvarujte se zbytečných chyb při pečení

Možná ale vaše trouba vůbec nepeče na deklarovanou teplotu, peče nerovnoměrně a má další nešvary. Pak je asi na čase ji vyměnit. Poradíme, na co si dát pozor i jak vám může moderní trouba rozšířit vaše kulinářské obzory.

Dopřejte si spoustu místa a dokonalý přehled

Až budete chtít v troubě upéct husu nebo pecen domácího chleba, je potřeba, aby měla velký využitelný vnitřní objem a s dostatečnou rezervou se do ní vešel velký pekáč i s poklopem. Možná byste se divili, jak moc se trouby liší - vnitřní objem se udává v litrech a najdete jej na štítku spotřebiče.

Naprostou špičku představují nové trouby MORA, které nabízejí díky chytrému konstrukčnímu řešení mimořádně velký vnitřní prostor 77 l. Díky patentovanému klenutému vnitřnímu prostoru, inspirovanému tradičními kamennými pecemi, proudí vzduch okolo pokrmů rovnoměrně. Jídlo se proto propeče stejně ze všech stran a odpadá „otáčení“. Navíc můžete péct najednou až na pěti velkých plechách s poctivou šířkou 46 cm a připravit spoustu cukroví nebo několikachodový sváteční oběd pro rodinnou slavnost.

Za pozornost stojí i zvětšený průzor ve dvířkách a osvětlení až dvěma světelnými zdroji. Budete tak mít dokonalý přehled o pečení, aniž byste museli otvírat dvířka. Každé zbytečné otevření totiž znamená nejen energii navíc potřebnou k obnovení teploty, ale také zhoršený výsledek pečení. Zkušení kuchaři vědí, že zvlášť pečivu kolísání teploty vysloveně nesvědčí; ztratí totiž nevratně svoji nadýchanost a vláčnost.

Ani při této extra velké kapacitě 77 l však nedochází ke zvýšení spotřeby energie na pečicí cyklus. „Vnitřek trouby je totiž vybaven kvalitním, 100% smaltovaným povrchem. Trojitý nátěr podporuje tepelnou reflexi a poskytuje dodatečnou izolaci. Toto řešení spolu s kvalitní izolací trouby a několika sklům ve dvířkách řadí nové trouby do velmi úsporné třídy A+,“ vysvětluje Jana Neuszerová, odbornice značky MORA.

Extra pára

I v domácí troubě můžete upéct dobrý chléb. Ovšem když si na pomoc přizvete ještě páru, upečete chléb, který bude mít tu správnou neodolatelnou vůni, zvenčí tmavou křupavou kůrku a uvnitř nadýchanou střídku. Stačí do mělkého plechu umístěného na spodní úrovni nalít 2 dcl vody a spustit program Extra pára. Program využívá specifický algoritmus pulzního ohřevu, který napomáhá rovnoměrnému uvolňování páry během pečicího procesu. Na vás už bude jen do pecnu zakrojit a do krajíce se zakousnout.

Pravá pizza u vás doma

Nové trouby MORA mají plynulé nastavení teploty s přesností na jeden stupeň, a to v naprosto mimořádném rozsahu od 30 do 300 °C. Zvládnete tak vše od šetrného rozmrazování až po přípravu pravé pizzy. I předehřívání patří k nejrychlejším na trhu – k dosažení 200 ˚C stačí jen 5 minut.

Mezi automatickými programy je právě i speciální program na pizzu. Kouzlo přípravy pravé pizzy v domácích podmínkách tkví totiž v první řadě ve skutečně dobře rozpálené troubě. Se speciálním programem vyšplhá teplota rychle až na 300 ˚C, takže se pizza upeče za pár minut. Bude mít kůrku jako z kamenné pece, uvnitř zůstane těsto vláčné a náplň bude šťavnatá.

Horkovzdušné fritování

Jestli máte rádi hranolky nebo smažené kuřecí porce, ale vyhýbáte se jim kvůli tukové náloži, nové trouby nabízejí zdravou alternativu. Mají totiž speciální funkci pro intenzivní horkovzdušné smažení s minimem tuku nebo úplně bez něj. Podobně, jako to dovedou horkovzdušné fritézy. Umožňují ale navíc využít i připařování, a tak bude povrch křupavější, ale nepřesušený.

Automatické programy i pečení v krocích

Zapnout troubu, vybrat program a už si jen počkat na skvělé jídlo. Nové trouby MORA jsou vybavené až 22 automatickými programy a přesně vědí, co a jak. Vyberte jenom typ jídla a jeho hmotnost. Trouba už sama zvolí správnou teplotu, topná tělesa a nastaví čas přípravy. Snadno tak připravíte třeba oblíbená zapékaná jídla, pokrmy připravované delší dobu při nižší teplotě, drůbež, malé i velké porce masa a spoustu druhů pečiva i dezertů. Využít můžete i program pro kynutí těsta.

Pro pokročilé kuchaře je tu další skvělá možnost, a sice pečení v krocích podle vlastních zkušeností. U některých pokrmů je totiž ideální v průběhu pečení změnit teplotu a třeba na posledních pár minut teplotu přidat, třeba pro dokonalou kůrčičku na sváteční kachně. Nebo naopak zprvu rychle zapéct, a dále už zvolna dopékat. Nové trouby MORA umožňují hned na začátku přípravy nastavit dva kroky pečení. Trouba se o vše postará a vy máte volné ruce. V kuchyni se budete cítit jako profesionál i díky speciálním funkcím, mezi niž je třeba šetrné rozmrazování, nahřívání talířů nebo udržování hotového pokrmu v teple, dokud nezačnete podávat.

Termosonda

Některé recepty vyžadují preciznost a přesnost na jednotky stupňů. Pomocí termosondy získáte přehled o teplotě uvnitř pokrmu, aniž byste museli otevírat dvířka. Hodí se to třeba při přípravě steaků, rostbífu nebo drůbeže.

Komfort

K pohodlí přispívá i tlumené zavírání a otevírání dvířek trouby se speciální mechanikou, které se ovládají pouze jemným tahem. Žádné vrzání ani hlučný doraz při zavírání nečekejte.

Potěší i speciální teleskopické rošty z bytelného kovu, které velmi snadno vysunete i s pokrmem, abyste jej mohli jednoduše vyjmout bez naklánění do trouby a rizika popálení. Tuto mechaniku oceníte třeba i v případě, že potřebujete třeba během pečení přelít maso výpekem nebo posypat pokrm strouhaným sýrem. Výsuvy jsou opatřené praktickým systémem, díky němuž výsuv jednoduše zacvaknete na požadovanou úroveň v troubě.

Spoustu práce ušetří i programy pro čištění vnitřního prostoru. Trouby jsou podle modelu vybavené naprosto automatickým pyrolytickým čištěním, hydrolytickým čištěním EcoClean nebo katalytickým krytem ventilátoru. Trouby se ovládají, opět podle modelu, pomocí jednoho či dvou otočných knoflíků s LED panelem nebo tradičně jen pomocí dvou knoflíků. Na všechny, kdo si koupí jakoukoliv troubu MORA, navíc čeká dárek – 10 kg kvalitní mouky Babiččina volba zdarma.