Využijte slevu 50 % až na 6 měsíců ve všech klubech Form Factory

Komerční sdělení
Form Factory nabízí 50 % slevu až na 6 měsíců při koupi ročního členství ve všech klubech. Sleva platí i pro program ProAge pro studenty a seniory. Přijďte vyzkoušet skupinové lekce, ochutnat speciální Les Mills programy a objevit, jak pravidelný pohyb podporuje zdraví a energii každý den.

Komerční sdělení

Fotogalerie4

Díky Form Factory si nyní můžete dopřát 50 % slevu až na šest měsíců ve všech klubech. Akce platí od 18. 11. do 31. 12. 2025 a vztahuje se i na program ProAge pro studenty a seniory. Sleva se uplatní při koupi ročního členství, podmínky se mohou lišit podle konkrétního klubu.

Form Factory se snaží být více než jen posilovna. Kromě atraktivní slevy chce být místem, kde lidé nacházejí motivaci ke cvičení, regeneraci a zábavu. Široká nabídka skupinových lekcí, Les Mills programů a individuální přístup umožňují každému objevit, jak pohyb podporuje zdraví a každodenní energii. Programy a lekce jsou navrženy tak, aby podporovaly sílu, energii a rovnováhu těla i mysli.

Form Factory

Po tréninku si zasloužíte odpočinek. V klubech Form Factory můžete využít relax zóny, jako je sauna, vířivka či pára, které jsou součástí členství, a dopřát tak tělu i mysli potřebnou regeneraci. Nabídka a dostupnost jednotlivých služeb se může lišit podle konkrétního klubu. Pro efektivní plánování tréninku je k dispozici i analýza složení těla pomocí InBody, díky níž snadno zjistíte, kde je prostor pro zlepšení kondice a zdraví.

Jednoduchý vstup do klubu, rezervace lekcí i přehled tréninků zajišťuje mobilní aplikace Moje Form Factory. Ve všech klubech je také možné využít kartu MultiSport.

Form Factory

Ať už jste začátečník, zkušený sportovec, student nebo senior, u nás najdete programy, které vám pomohou aktivně pečovat o zdraví. Nezáleží na věku ani zkušenostech – ať už začínáte, vracíte se ke cvičení nebo si chcete udržet kondici, Form Factory vás provede cestou ke zdravějšímu životu.

Všechny detaily najdete na www.formfactory.cz.

