Využijte jízdenku Turista Plzeňskem a Bavorskem na výlet do Německa

Jízdenku Turista Plzeňskem a Bavorskem si koupíte v Plzeňském kraji ve všech modrých autobusech společnosti ARRIVA SČ, na pokladně ČD, ale také na e-shopu ČD, u průvodčího, v mobilní aplikaci Můj vlak a v neposlední řadě také v mobilní aplikaci Virtuální karta. Pro jednotlivce stojí 240 Kč, pro skupinu (2 dospělí a maximálně 3 děti do 15 let) 360 Kč. Jízdenka platí v celém systému IDPK na českém území a ve vybraných vlacích a autobusech v příhraničních okresech Cham a Regen. Seznam linek v Německu k nalezení zde. Jízdenku můžete využít 24 hodin od nákupu a mezi uvedenými spoji libovolně přestupovat.

V letošním roce se jedná o pilotní provoz, který potrvá do 30. září 2022. Je tedy ještě čas na naplánování výletu a návštěvu některých památek v Bavorsku. Bez problémů můžete vyrazit na vrchy Ostrý či Velký Javor nebo se podívat do lázeňského městečka Bodenmais. Další tipy na výlety naleznete na webu IDPK. K výletu do Bavorska můžete využít také přímou přeshraniční linku 982 Klatovy – Bodenmais, která na bavorské straně prochází též unikátní turistickou oblastí Šumavy a v Klatovech má přípoje ve/ze směru na Plzeň.

„Na zlepšení možností cestování do Německa aktivně spolupracovaly Plzeňský kraj prostřednictvím společnosti POVED a německé okresy Cham a Regen již v předchozích letech, ale až letos se podařilo dosáhnout historického průlomu. Poděkování však patří i Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje, dolnobavorskému spolku Europaregion Donau-Moldau a našim dopravcům, díky jejichž pozitivnímu přístupu je možné mezinárodní spolupráci rozvíjet,“ uvádí Zdeňka Kmochová, ředitelka společnosti POVED. POVED, plzeňský organizátor veřejné dopravy, se dlouhodobě věnuje kvalitativnímu rozvoji celého systému IDPK, a to jak po tarifní, tak po dopravní stránce. Se spoluprací s německými okresy se počítá i pro příští rok.

Systém IDPK (Integrované dopravy Plzeňského kraje) umožňuje cestovat na jednu jízdenku všemi druhy dopravy po Plzeňském kraji. Cestující má možnost si koupit nepřestupní (na vzdálenost do 10 km) nebo přestupní jízdenku do své cílové stanice (nezávisle na počtu přestupů a druhu dopravy). Kromě jednotlivého jízdného mají cestující možnost si pořídit předplatné jízdné. Jízdenky IDPK platí v rámci Plzeňského kraje na všech vlacích, příměstských autobusech a ve vybraných systémech MHD (Plzeň, Klatovy, Stříbro, Domažlice, Rokycany).

V oblasti železniční dopravy dochází k trvalému zvyšování kvality cestování, a to zejména z důvodu nasazování nových moderních vlakových jednotek. Novými vlaky se cestující svezou na všech hlavních tratích, které ústí do Plzně. V přestupních uzlech na vlaky navazují autobusové spoje, na které byly od poloviny roku 2020 nasazeny zcela nové, nízkopodlažní a klimatizované autobusy, vybavené USB nabíječkami telefonů a pohodlnými, vysokými sedadly.