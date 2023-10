Využijte 95 % energie ze spalin a snižte emise CO2

Zpětnému získávání tepla ze spalin a odpadního vzduchu se věnuje společnost ALMEVA EAST EUROPE a.s. ve spolupráci s dánskou firmou Exodraft.

Jak zpětné získávání energie ze spalin funguje

Pokud v podniku probíhají výrobní procesy, při kterých vznikají emise spalin, nabízí se skvělá příležitost využití systému zpětného získávání tepla (heat recovery system). Ten chytře využívá skutečnost, že emise odnášejí velké množství energie s potenciálem k dalšímu využití.

Po instalaci systém zachycuje zbytkové teplo ze spalin, páry nebo procesního vzduchu a ohřívá jím kapalinu. Takto získanou energii (teplo) podnik snadno znovu využije zapojením do výrobních procesů, na ohřev vody nebo s ní například vytápí budovy provozu. Využívané patentované výměníky navrací do oběhu až 95 % odpadního tepla ze spalinového systému. Díky těmto úsporám je návratnost investice do nákupu a instalace zařízení u středně velkého podniku přibližně 31 měsíců a u podniků s velkým množstvím odpadního tepla ještě rychlejší. Další citelné úspory jsou v množství vypouštěných emisí. Zpětné získávání tepla využijete všude, kde jsou provozovány kotle, pece, turbíny, motory, kogenerační jednotky či sušičky.

Firma Exodraft působí v oblasti zpětného získávání tepla a spalinových ventilátorů více než 60 let. Výrobky firmy Exodraft splňují normy ISO 9001 a zaručují mimořádnou kvalitu, bezpečnost a spolehlivost provozu. Jejich instalace je jednoduchá a Almeva je dodá a připraví k užívání za 3-4 měsíce od objednávky.

Správná instalace nenaruší komínový tah

Systém zpětného získávání tepla se jednoduše nainstaluje na stávající komín nebo se umístí v paralelní spalinové cestě. Tepelný výměník ve spalinové cestě negativně ovlivňuje komínový tah, proto se při instalaci na komín na něj umisťuje ventilátor s příslušnou regulací. Tím je zajištěna správná funkce celého systému. Systém se po domluvě se zákazníkem instaluje uvnitř objektu nebo mimo něj do ochranného boxu. Odstávky nejsou třeba z důvodu bypassového zapojení. Proto bych přeformuloval „Častým strašákem nových systémů je jejich údržba, která by omezovala výrobní proces. Díky bypassovému zapojení výměníku případné opravy nebo servisní zásahy nikterak neovlivní provoz závodu a není tak potřeba dělat odstávky.“

Návrh systému ukáže výši úspory

Pro návrh systému se využívá speciálně navržený program Exodraft OptiCalc. Tento software vypočítá kromě množství zpětně získané energie ze spalin také výši finančních úspor (s ohledem na reálné současné ceny energií na trhu) i množství nevypuštěných emisí CO 2 . Při samotném provozu zařízení pak aplikace Trenglog ohlídá úspory energie a celkový výkon systému online v reálném čase. Data Trendlog využijete k analýze chyb a optimalizaci celého systému.

Příklady realizovaných projektů, kde se investice vyplácí

Z příkladů několika instalací a projektů po celé Evropě uvádíme odvětví průmyslu, kde se instalace vyplatila s ohledem na množství a teplotu odváděného tepla, které vzniklo vlivem výrobních procesů. Rádi bychom podotkli, že níže uvedené množství energie a CO 2 by uniklo do atmosféry bez jakéhokoliv využití. . Dle odvětví a provozních teplot se liší i případné úspory.

Průmyslová odvětví vhodná k realizaci projektu

Hlavní výhody řešení Exodraft

Rychlá návratnost investice – obvykle 2-3 roky

Kompaktní a efektivní rekuperační jednotka

Možnost instalace v horizontální i vertikální poloze

Vysoká teplotní odolnost systému – až 600 °C

Snadná údržba díky vyjímatelným výměníkům tepla – bez omezení provozu technologie

Bypass-systém pro obtok spalin zajišťuje stabilní a nepřetržité používání (žádné prostoje výroby)

Řízení PLC umožňuje ovládání a monitorování v místě i vzdáleně

Jednoduchost instalace a krátká dodací lhůta do 4 měsíců

