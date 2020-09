Výuka online? Doučování může být i hračka

Některé školy byly lépe, jiné hůře, na dálkovou formu vzdělávání připravené. Ať tak, či onak, vaše dítě si užilo letní prázdniny a před vámi je nový školní rok. Nový začátek, nové příležitosti, nové výzvy. Žáci a studenti mohou do škol osobně a učit se spolu s ostatními spolužáky ve třídě. Znamená to, že už je to nejhorší za vámi? Je teď zase řada na pouze učitelích? Možná, ne úplně.

Budoucnost nejistá

Nevíme, co přesně příští měsíce přinesou, jak se bude situace okolo pandemie koronaviru vyvíjet, jaká omezení budou nebo nebudou přijata, ale jedno je jisté. Učiva bylo, je a bude vždycky hodně. Vaše dítě je možná už teď ve skluzu, některé věci prostě nedopadly podle představ a s třídou už se k látce vracet nebudou. Pokud by se školy časem i na krátký čas zavřely, student, kterého máte doma, by nejspíš větší výpadek učení nezvládl. I proto je dobré uvažovat o variantě doučování, které pomůže dohnat to, co bylo ztraceno, nebo čemu nerozumí.

Online, chytře a hravě

Důvodů, proč žák nebo student některé učivo nechápe, a jeho prospěch napovídá tomu, že je skutečně na čase hledat doučování, je víc. Například častá absence, nebo mu prostě nějaký předmět nesedí. Co s tím? Právě jako řešení byl vyvinutý internetový portál Edukavka.cz, který je určený pro online dálkovou výuku. Pro rodiče je to neocenitelný pomocník. Stačí se registrovat a pak využít širokou škálu výukového materiálu rozděleného podle ročníků základních a středních škol. Na tvorbě výukových programů spolupracují zkušení pedagogové v souladu s výukou ve školách.

Portál obsahuje videa a prezentace.

Edukavka.cz

Jak vzdělávací portál Edukavka.cz funguje? Učení probíhá prostřednictvím prezentací, videí a testů. Studijní materiál je rozřazený podle jednotlivých ročníků a předmětů. Rodiče i děti mohou jednoduše vidět, jak se jim daří látku pochopit, díky hodnocení. Rodiče mohou svým dětem zadat jednotlivé úkoly a sledovat jejich pokrok. Některé lekce obsahují videa, jiné podklady k tisku. Navíc studijní materiál stále přibývá. Výhody online výuky jsou v dostupnosti, flexibilitě, ceně a díky zpětné vazbě ve snadném vyhodnocování úspěšnosti.

: Portál je vhodný i pro žáky 1. ročníku ZŠ.

Hlavní výhody v bodech:

online vzdělávání je bezpečné, flexibilní a snadné

Edukavka.cz obsahuje velké množství témat a okruhů

videa a prezentace jsou příjemné formy učení

obsahuje znalostní testy k vyhodnocování úspěšnosti

v uživatelském prostředí se snadno zorientujete

všechny studijní materiály jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem ČR

Vyzkoušejte si Edukavku hned a zdarma a sami uvidíte, jak je to skvělý nástroj.