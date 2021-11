Vytvořte si vitamínový obranný štít proti útokům nemocí

Co to vlastně ta přirozená imunizace je? Když chodíte ven, nebojíte se chladnějšího počasí, jste aktivní a neuzavíráte se před světem. Když se stýkáte s lidmi a čerpáte dobrou energii ze života v rodinné a společenské komunitě. To je už potvrzené i vědeckými studiemi - dobrá nálada a psychická pohoda jsou základem zdraví. A toto vše nám loni chybělo. Nejvíce omezením sociálních kontaktů trpěly děti. Proto jsou letos na podzim také tolik nemocné.

Imunitní systém lidského těla je komplexní systém, který ovlivňuje všechny tělesné funkce. Poznatky z výzkumu v oblasti výživy jasně ukazují spojitost mezi přísunem živin a účinnou reakcí našeho imunitního systému. Posílení imunity tedy úzce souvisí s naší pestrou a zdravou stravou.



Dostatek vitamínů pozitivně ovlivňují naši imunitu

Je nepochybné, že zvláště vitamíny mají na silnou imunitu zásadní vliv. Například vitamín C snižuje schopnost chřipkových virů proniknout skrze pojivové tkáně. Zlepšuje totiž jejich stabilitu a v prostředí, které je na vitamín C bohaté, tyto viry zkrátka nedokážou přežít. Oslabená imunita je často zapříčiněna i nedostatkem vitamínů z řady B. Ty k rovnováze imunitních funkcí přispívají samy, ale také a především v kombinaci se stopovými prvky, jako je selen, železo, měď a zinek.

Potřebné vitamíny koncentrované v doplňku stravy Immun44

Pestrá strava, která obsahuje všechny živiny, minerály a vitamíny, jednoznačně pomáhá vytvářet účinný štít proti nemocem. Nejste-li si ale jisti kvalitou běžně dostupné zeleniny, ovoce a masa, doporučujeme vám doplnit si potřebné vitamíny koncentrovaně pomocí našeho doplňku stravy Immun44.

Jeho hlavní výhodou je, že obsažené vitamíny (především z řady B) jsou přítomny v přirozených komplexech a jsou tak pro tělo lépe vstřebatelné. Při výrobě se totiž pracuje s naklíčenými semeny, které se zalévají vhodně zvolenou vitamínovou zálivkou.

Immun44 obsahuje mimo jiné vitamín B6, vitamín B12, beta karoten, vitamín C a rovněž stopové prvky. Selen, železo, měď a zinek přispívají – samostatně nebo ve vzájemné biologické souhře – k normální funkci imunitního systému. Immun44 odborníci doporučují užívat v rámci prevence, ale také při samotné nemoci nebo v rámci rekonvalescence.

V Rakousku provedená randomizovaná studie, dvojitě zaslepená placebem, přinesla velmi zajímavé výsledky. Skupina, která užívala Immunn44 měla o 41 % méně chřipkových infekcí. Pokud už došlo k nemoci, měla skupina, která užívala Immun44, o 40 % méně dnů pracovní neschopnosti.

Pro dospělé jsou určeny kapsle, pro děti lahodný sirup s ovocnou příchutí. Maminky ho dětem dávají pravidelně a některé se s námi podělily o své zkušenosti.

„Sirup Immun44 dávám čtyřletému Kubíkovi už deset týdnů. Když někdy náhodou ráno zapomenu na jeho oblíbenou pochoutku, sám se připomene před odjezdem do školky. V září a první týden v říjnu neměl Kuba žádné zdravotní obtíže. Jeho starší sestra, která chodí na základní školu, bohužel onemocněla. První dny měla vysoké teploty, po jejich odeznění rýmu a značný kašel. Kuba začal mít za pár dní zvýšenou teplotu, trvající asi dva dny, pak rýmu a kašel. Průběh nemoci u Kuby byl ale podstatně mírnější než u starší sestry. Oproti loňskému podzimu je Kuba očividně méně nemocný, sirup Immun44 budeme proto užívat i nadále a rozšíříme jeho užívání na celou rodinu.“



Sirup a tablety Immun44 získáte v lékárnách nebo na e-shopu distributora: https://www.vegall.cz/