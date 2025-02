Vytrvalost vás dostane dál: Kariérní cesta Michaela Kúdely z Unicornu

Zvolený obor ICT Project Management se zabýval nejen programováním, ale také manažerskými dovednostmi a ekonomikou, což mu pomohlo získat zkušenosti z více oblastí a předznamenat jeho kariérní směřování. O dva roky později se ještě během studia zapojil do dokumentace projektu CERN, což mu otevřelo dveře do společnosti Unicorn. Následně nastoupil na pozici analytika a designéra, kde mohl zúročit své schopnosti. Sám říká, že na pozici Product Family Managera se vypracoval díky své spolehlivosti, schopnosti klást správné otázky a týmovosti.

Unicorn Vysoká škola: Klíč ke kariéře

Kombinace teoretických a praktických dovedností a poskytnutí skvělého know-how, to jsou důvody, proč se Michael rozhodl pro studium právě na této vysoké škole. „Ve výběru školy mě hodně ovlivnili rodinní příslušníci, kteří měli osobně s firmou Unicorn dobrou zkušenost. Začal jsem si tedy o škole zjišťovat více informací a byla to pro mě jasná volba i díky tomu, že nabízela obor, ve kterém jsem se chtěl vzdělávat. Navíc jsem věděl, že studium nebude pouze o teorii, ale naučím se, jak to reálně funguje v praxi,“ doplňuje Michael.

Jako jeden z největších přínosů studia na Unicorn Vysoké škole vidí také přítomnost profesorů, kteří jsou skutečnými odborníky z oboru. „Obrovskou přidanou hodnotou školy je to, že profesoři jsou přímo z praxe. Aktuálně dokonce se svými kantory spolupracuji. Měl jsem tak možnost získat jejich know-how už ve školní lavici a to je věc, která studenty posouvá kupředu a rozhodně to není standardem,“ komentuje.

Cesta od analytika po produktového manažera

Michael začínal svou kariéru ve světě Unicorn na pozici analytika a designéra, ze kterého se postupně vypracoval na pozici vedoucího týmu. Poté se stal produktovým manažerem a nyní z pozice Product Family Managera odpovídá za chod celé produktové rodiny, resp. skupiny souvisejících produktů. „Mojí rolí je řízení financí, příprava obchodního plánu a rozpočtů, dohled nad produkty, ale i podpora jednotlivých produktových manažerů, kteří na jednotlivých projektech pracují,“ popisuje svou pozici Michael.

Michael Kúdela

Nebojte se ptát, není to ostuda

Při jeho kariérní cestě mu ze všeho nejvíce pomohla spolehlivost a nebát se ptát na otázky. „Samozřejmě musím být spolehlivý a umět pracovat sám, to je důležité, když člověk pracuje na dálku, ale pokud něco nevím, tak je potřeba se zeptat a požádat o pomoc. Není to ostuda,“ říká Michael a dodává, že důležitou roli hrál i přístup jeho kolegů v Unicornu, firemní kultura a možnost podílet se na velkých a důležitých projektech hned od začátku.

A co by doporučil všem nově nastupujícím na loď Unicorn? „Přetrvejte a snažte se. Někdy to není jednoduché, ale když vytrváte, tak vás to velmi posune. Vaše možnosti v Unicornu jsou obrovské. Tato firma si vážně cení spolupracovníků, kteří se snaží a jsou za nimi výsledky. A náš kolektiv je opravdu super a všichni si rádi pomůžeme,“ uzavírá Michael.