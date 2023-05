Vytopili jste sousedy? S dobrým pojištěním se návštěvy bát nemusíte

Jaké pojištění odpovědnosti za škodu tedy zvolit, abyste i nadále mohli k sousedům bez obav na návštěvu?

Jak (ne)vytopit sousedy

V první řadě je třeba si uvědomit, že vytopit sousedy není nijak obtížné a může potkat i vás. Naprostou většinu situací, kdy z jednoho bytu do druhého pronikne větší či menší množství vody, ostatně mívá na svědomí maličkost, jíž zpravidla bylo možno předejít. Ať už se jedná o roztržitou nepozornost v podobě nedovřeného vodovodního kohoutku nebo zapomenutého špuntu v umyvadle, případně o běžnou technickou nedokonalost v podobě nesprávně utěsněné hadice od pračky nebo ucpaného filtru v myčce.

Záleží samozřejmě na rozsahu úniku vody, nicméně materiální následky těchto zdánlivě drobných nehod bývají značné. Voda může vážně poškodit nejen vybavení bytu (nábytek, koberce, elektroniku), ale ve značné míře také stropy, stěny, výmalbu, podlahy a podlahové krytiny. A to vše bude třeba v případě, že jste škodu způsobili vy, uhradit.

Škody na majetku se v takových případech obvykle pohybují v řádech desítek tisíc korun, při masivnějším úniku snadno ale mohou jít do statisíců.

Pojištění odpovědnosti za škody utužuje sousedské vztahy

V situacích, kdy způsobíte škodu na cizím majetku, si už nevystačíte se standardním pojištěním majetku (bytu, domu) a domácnosti, které vás spolehlivě chrání v situacích, kdy si z těch či oněch příčin způsobíte škody sami na svých věcech. Abyste ale nemuseli hradit ze svého ani škodu na cizím majetku, je tu pro vás pojištění odpovědnosti z běžného občanského života.

Jedná se přitom o praktický pojistný produkt, který za málo peněz poskytne hodně ochrany. Pojištění odpovědnosti stojí u Kooperativy pár stovek ročně a kryje škody do výše, kterou si sami nastavíte, a to až do 30 milionů korun.

Co dělat, když se něco přihodí?

Pokud už k nepříjemné situaci dojde a jste pojištěni, nepanikařte. Kontaktujte sousedy, zjistěte rozsah škod a domluvte se na tom, jak budete postupovat. Pamatujte přitom na to, že byt by měl do původního stavu dát ten, kdo jej poškodil.

Zároveň se také co nejdříve spojte s pojišťovnou, informujte ji o pojistné události a dříve, než se – vy či sousedi – pustíte do odklízení škod a úklidu, pečlivě veškeré škody zdokumentujte. Bez toho by totiž pojišťovna nemohla řádně vyplatit a uhradit, co bude třeba.

S pojištěním odpovědnosti se ovšem můžete spolehnout, že vše proběhne rychle a bez komplikací a vy budete moci k sousedům brzy na návštěvu.