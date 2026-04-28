Vysoký tlak a cholesterol už nejsou jen nemocí stáří

Nový systém prevence je začne hlídat dříve.

Český systém prevence prochází největší proměnou za poslední desetiletí. Zatímco v roce 2024 dosáhlo pokrytí dospělé populace preventivními prohlídkami rekordních 62 %, nová legislativní pravidla platná od letošního ledna míří na zbývající rizikové skupiny. Klíčovým faktorem pro zachování zdraví a kvality života je včasná diagnostika vysokého krevního tlaku a zvýšené hladiny cholesterolu. Tyto parametry predikují kardiovaskulární riziko již od rané dospělosti.

Preventivní prohlídky v Česku fungují: rekordních 62 % v roce 2024

Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) potvrzují pozitivní trend. Zatímco před deseti lety (2012) se preventivních prohlídek u praktického lékaře účastnilo jen lehce přes 51 % dospělých, v roce 2024 toto číslo stouplo na 62 %. „Právě tato stoupající účast v ordinacích je klíčová pro včasný záchyt vysokého krevního tlaku, který bývá bez vyšetření často nepozorovatelný. Lékaři díky preventivním kontrolám diagnostikují i další závažná onemocnění, jako je vysoký cholesterol či cukrovka, přičemž pravidelnost těchto prohlídek umožňuje sledovat aktuální zdravotní stav pacienta a včas zahájit potřebné kroky. Význam prevence spočívá v jednoduchém pravidle: čím dříve jsou hypertenze, diabetes či dyslipidémie odhaleny, tím účinnější je jejich následná léčba,“ uvedl MUDr. Pavel Rutar, vedoucí lékař JIP interního oddělení Nemocnice Na Homolce, pro projekt Srdce v hlavě.

Silné milníky 40 a 50 let: 96 % padesátníků pod dohledem

  • Statistiky kumulativního pokrytí (tedy kolik lidí absolvuje prohlídku alespoň jednou za delší období) ukazují disciplínu u starších ročníků. Data naznačují, že během 10letého cyklu se na preventivní prohlídku dostane až 96 % lidí ve věku 50 let. Kritickým obdobím je však věk mezi 30. a 40. rokem. Zde je účast nejnižší, přitom právě v této dekádě se pokládají základy pro pozdější infarkty nebo mrtvice. Nečekejte na varovné signály těla. Každý dospělý si může své kardiovaskulární riziko snadno ověřit pomocí online testu na www.srdcevhlave.cz. Zjistěte, jak na tom jste, a nenechte své zdraví náhodě.

Nová vyhláška proto od ledna 2026 zavádí povinné EKG již při vstupní prohlídce po registraci u praktika, aby lékaři měli srovnávací vzorek pro budoucnost. „Vysoký krevní tlak se zdaleka netýká jen starších generací, ale stále častěji zasahuje i mladé lidi. Ačkoliv po čtyřicítce riziko přirozeně stoupá, kvůli nezdravému životnímu stylu – zejména nevhodné stravě, nedostatku pohybu, obezitě a kouření – se v ordinacích setkáváme s hypertenzí u čím dál mladších ročníků. V těchto případech musíme být v diagnostice obzvláště obezřetní, protože u mladých pacientů musíme vyloučit i vzácnější typy vysokého krevního tlaku, které mohou souviset s jinými skrytými onemocněními,“ varuje Rutar.

Krevní tlak a cholesterol: Dvojice, kterou musíme měřit dřív

Hlavním tématem letošního roku je boj právě s těmito rizikovými faktory. Podle statistik 20 % dospělé populace o svém vysokém krevním tlaku vůbec neví a není léčeno. Vysoký cholesterol a hypertenze přitom stojí za více než 40 % všech úmrtí v ČR. Nová podoba preventivních prohlídek od roku 2026 na toto reaguje častějším screeningem tuků (lipidogram) a cukrů (glykémie) již ve věku 25 a 30 let. Cílem je zachytit tato rizika dříve, než způsobí nevratné poškození cév a srdce.

„Zrádnost vysokého krevního tlaku a cholesterolu spočívá v tom, že u pacientů působí dlouhodobě, aniž by se projevovaly jakýmikoliv příznaky. Pacienti o nich často vůbec nevědí, přitom už jedno z těchto onemocnění představuje nemalý problém. Pokud se však vyskytují obě současně, riziko se násobí. Cholesterol se ukládá do stěn tepen, ucpává je a může vést až k zastavení proudění krve do orgánů. Vysoký krevní tlak pak kromě přetěžování a následného selhání srdce navíc mění stěny tepen tak, že se v nich cholesterol usazuje mnohem snáze,“ vysvětluje Pavel Rutar. Podrobné návody, jak správně měřit krevní tlak v domácím prostředí, a tipy pro dlouhodobou kontrolu hladiny cholesterolu najdete na www.srdcevhlave.cz.

Od 1. ledna 2026 vstoupila v platnost novela vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (č. 70/2012 Sb.), která obsah preventivních lékařských prohlídek přizpůsobuje civilizačním onemocněním a Národnímu kardiovaskulárnímu plánu:

  • Měření obvodu pasu: Nově nahrazuje nebo doplňuje BMI jako přesnější indikátor viscerálního tuku a metabolického rizika.
  • Ochrana ledvin: U osob nad 50 let a u všech pacientů s hypertenzí či cukrovkou se nově každé dva roky provádí laboratorní vyšetření funkcí ledvin (kreatinin, albumin).
  • Cukrovka pod kontrolou: Screening diabetu (glykémie) je nově povinný ve dvouletých intervalech i pro osoby mladší 40 let.
  • EKG a diagnostika: Klade se větší důraz na včasný záchyt arytmií a srdečního selhání již v počátečních fázích.

Minimální úsilí, maximální efekt pro zdraví

Zdravotní pojišťovny pro letošní rok výrazně posílily fondy prevence, některé dokonce o rekordní sumy. Zásadní novinkou je však podmíněnost benefitů: u většiny pojišťoven je čerpání příspěvků na sport, očkování či ozdravné pobyty nově vázáno na absolvování preventivní prohlídky v posledních dvou letech.

Neodkládejte péči o své zdraví. Základem je nepodceňovat prevenci, objednat se ke svému praktikovi a znát své hodnoty krevního tlaku i hladiny cholesterolu. Své výsledky si můžete porovnat s doporučenými hodnotami nebo využít BMI kalkulačku přímo na webu www.srdcevhlave.cz. Stejně důležitý je zdravý životní styl – dostatek pohybu, kvalitní spánek, vyvarování se stresu, vyvážená strava, zanechání kouření, omezení alkoholu či udržování přiměřené tělesné hmotnosti. Každý pacient by měl zároveň věnovat pozornost signálům svého těla a v případě nejasností se včas obrátit na odborníka.

O projektu Srdce v hlavě

Srdce v hlavě je edukační projekt zaměřený na prevenci kardiovaskulárních onemocnění a na podporu včasné péče o zdraví srdce a cév. Veřejnosti nabízí srozumitelné informace o nejčastějších srdečně-cévních onemocněních, jejich rizikových faktorech, příznacích, možnostech léčby i prevence. Projekt zároveň upozorňuje na význam pravidelných preventivních prohlídek, správného měření krevního tlaku a dlouhodobé kontroly hodnot, jako jsou krevní tlak či cholesterol.

