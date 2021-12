Vysoký standard výrobků s důrazem na ekologii je pro NKT klíčové

Ve svých pobočkách v Dánsku, Švédsku, Německu, České republice a Polsku zaměstnává přibližně 3 400 osob a při své každodenní činnosti klade velký důraz nejen na vysokou kvalitu svých výrobků, ale také na ekologický dopad svých rozhodnutí. O tuto dlouhodobou strategii se opírá taktéž slogan společnosti „We connect a greener world.“

V roce 2020 se společnost NKT, jako první velká společnost vyrábějící napájecí kabely, připojila k iniciativě Science Based Target a jejím dlouhodobým cílem je dosažení nulového odpadu nejpozději do roku 2050. Důležitým milníkem se stal již rok 2021, kdy se jako první společnosti působící v oblasti výroby napájecích kabelů podařilo úspěšně opětovně použít veškerý odpadní materiál pro výrobu kabelů středního a vysokého napětí.

Recyklace odpadu z výroby napájecích kabelů je tak veledůležitým krokem ke snížení dopadu působení společnosti na životní prostředí a i díky tomu nastavuje NKT nový standard tím, že dává odpadům druhý život v podobě jejich využití při výrobě nových produktů.

„Jako další z reálných příkladů našeho udržitelného chování můžeme uvést za region Centrální Evropy ekologický přístupu k práci s odpady ve výrobním závodě Kladno. I zde dochází k opětovnému použití vstupních materiálů jako je např. PVC. Veškeré naše investice plánujeme tak, aby dlouhodobě podporovaly nižší spotřebu energie, která je již nyní čerpána z obnovitelných zdrojů.“ Říká Aleš Dohanič, jednatel NKT s.r.o.

Důkazem, že se společnosti NKT v této oblasti daří, je i nově získané ocenění EcoVadis, kdy se ji podařilo vylepšit už tak vysoké stříbrné hodnocení na hodnocení platinové, čímž se NKT zařadila mezi 1 % top společností ze všech hodnocených firem a organizací.

NKT bude v této aktivitě pokračovat i nadále. Další krok, který si společnost vytyčila, je zvýšení recyklovaných objemů až na takovou úroveň, dokud nebude veškerý odpad z výroby kabelů interně či externě recyklován. Společnost NKT má dlouhotrvající vysokou ambici v oblasti udržitelnosti a usiluje o to, aby všechny výrobky a materiály byly používány co nejdéle. Toho hodlá dosahovat všemi dostupnými prostředky, ať již opětovným použitím, prodejem nebo recyklací co největšího počtu výrobních materiálů.