Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu

Světový den hypertenze, který každoročně připadá na 17. května, letos znovu připomněl, že vysoký krevní tlak zůstává nejčastější diagnózou v ordinacích českých lékařů.

Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu | foto: ČTK

V Česku trpí hypertenzí přibližně 2,5 milionu lidí, přičemž léčbu podstupuje jen část z nich a u řady pacientů se nedaří dosahovat cílových hodnot krevního tlaku. Neléčený vysoký krevní tlak nebolí, ale jeho následky jsou fatální. Apel cílí především na generaci mezi 40. a 50. rokem života. Specifickou skupinu představují ženy v období menopauzy. Je klíčové brát v potaz, že hormonální změny mohou maskovat varovné signály kardiovaskulárních onemocnění.

Hypertenze v číslech: Hrozba, kterou stále podceňujeme

„Ve věkové skupině 35–44 let má vysoký krevní tlak 13 % žen, zatímco po menopauze, tedy ve věku 55–64 let, se tento podíl zvyšuje až na 59 %. Navíc lze předpokládat, že pokud žena měla problém s vysokým krevním tlakem nebo vysokou hladinou cholesterolu již před nástupem menopauzy, dojde ke zhoršení hodnot. Zejména pak v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu odkládá úpravu životního stylu nebo medikamentózní léčbu,“ upozorňuje MUDr. Alena Hrubeš Krajčoviechová z Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN.

V České republice se vysoký krevní tlak v dospělosti týká téměř každého druhého muže a každé třetí ženy. Problémem přitom není jen samotný výskyt onemocnění, ale také jeho nedostatečná kontrola: cílových hodnot krevního tlaku dosahuje jen zhruba třetina hypertoniků. Řada lidí tak zůstává i přes léčbu vystavena zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku. Trend je navíc nepříznivý – počet léčených pacientů s hypertenzí vzrostl za posledních deset let o 23 %.

Znát hodnoty svého krevního tlaku je první krok k ochraně srdce a cév. Je proto důležité pravidelné měření tlaku krve, které zabere jen několik minut, ale může včas odhalit riziko, které jinak zůstává dlouho skryté.

Fokus na ženy: Skrytá rizika perimenopauzy a menopauzy

Věk mezi 40 a 50 lety představuje důležité období pro investici do zdraví. Specifické varování míří k ženám. Se ztrátou estrogenové ochrany v období menopauzy totiž prudce roste riziko kardiovaskulárních onemocnění.

„S nástupem úbytku estrogenu a dalších hormonálních změn dochází především k nepříznivému složení tukových částic v krvi, zvyšuje se krevní tlak, narůstá tělesná hmotnost s ukládáním tuků v oblasti břicha a zhoršuje se citlivost k inzulinu, která může vést až ke vzniku diabetu 2. typu. Tyto rizikové faktory přispívají k urychlení rozvoje aterosklerózy, což je chronický zánětlivý proces charakterizovaný hromaděním tukových usazenin ve stěnách tepen. Dojde k zúžení a ztuhnutí tepen, což omezuje průtok krve. Výsledkem je postupně se zvyšující riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění, jako jsou infarkt myokardu nebo mozková mrtvice,“ vysvětluje MUDr. Hrubeš Krajčoviechová.

Ženy po čtyřicítce by neměly změny v těle přičítat jen věku nebo menopauze. Je proto důležité se zaměřit na péči o zdraví srdce.

Význam včasné diagnostiky

Problémem je, že příznaky vysokého krevního tlaku, jako jsou únava, bušení srdce nebo nespavost, jsou často mylně zaměňovány za běžné projevy klimakteria. Existují i nespecifické příznaky, kterým je dobré věnovat pozornost. Jsou jimi závratě, vnitřní neklid, bolesti hlavy, zvonění v uších nebo dušnost při námaze.

„Estrogen má významný ochranný vliv na zdraví žen, zejména na kardiovaskulární systém, kosti, metabolismus a kognitivní funkce. Díky jeho působení se srdečně-cévní onemocnění u žen projeví zhruba o 7–10 let později než u mužů. Naopak s poklesem tvorby estrogenu riziko srdečně-cévních onemocnění u žen po menopauze prudce narůstá. V důsledku toho na komplikace těchto onemocnění zemře celkově více žen než mužů,“ varuje kardioložka.

Jedním z mýtů, které je důležité vyvrátit, je přesvědčení, že ke snížení vysokého krevního tlaku stačí pouze zdravý životní styl. U mnoha lidí je nezbytná odborná diagnostika a moderní léčba.

Nová podoba prevence od roku 2026

Využijte Světový den hypertenze jako impulz k návštěvě lékaře. Od 1. ledna 2026 systém preventivních prohlídek v ČR nabízí nové možnosti, včetně screeningu srdečního selhání pomocí biomarkerů, podrobnějšího sledování zdraví ledvin a měření obvodu pasu jako přesnějšího ukazatele rizik spojených s obezitou.

Nečekejte, až se potíže projeví. Objednejte se na preventivní prohlídku, změřte si krevní tlak a zjistěte více o zdraví srdce.

Znejte svá čísla!

V roce 2026 již není otázkou, zda hypertenzi léčit, ale jak ji léčit co nejefektivněji. Klíčem k úspěchu zůstává informovaný a motivovaný pacient. Nehádejte, zda je bušení srdce jen únava, nebo vysoký krevní tlak. Věnujte dvě minuty on-line testu rizikových faktorů a proberte výsledky se svým lékařem.

