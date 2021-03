Vysokou školu je díky distančnímu studiu možné studovat odkudkoli

Zatímco v zahraničí je to běžná praxe, v Česku jde o čerstvou novinku. V únoru tohoto roku začali uchazeči o bakalářský titul v oblasti IT studovat formou plně distanční výuky. „Výhodu vidím hlavně v tom, že plně distanční program studenti studují primárně tehdy, když jim to dovolují časové možnosti,“ podotýká rektor Unicorn University Jan Čadil. Spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci, kde je od loňského září možné studovat online obor Teologie, je pražská Unicorn University průkopníkem v tomto způsobu studia. Zatím poskytne studentům vzdělání v oboru Softwarový vývoj, od letošního září by mohl přibýt i Business Management.

„Distanční forma mimo jiné výrazně zlepšuje sladění pracovního a rodinného života a studia samotného. Otevírá možnost studovat i těm studentům, kteří by jinak na studium nedosáhli,“ dodává Čadil. Velkou bariérou pro studium podle něj obecně nejsou ani tak finanční prostředky, jako spíš časové vytížení. To platí především pro již pracující studenty a studentky a ty, kteří mají rodinu. Profesor Čadil vedl v době lockdownu přednášky z ekonomie a osobně si ověřil, že studenti při online výuce častěji překonali ostych a kladli dotazy, než se tomu dělo při klasické výuce v přednáškovém sále. „Myslím, že z tohoto hlediska online prostředí komunikační bariéry spíše bourá, než vytváří,“ konstatuje. Nespornou výhodou také je, že si studenti mohou videa s přednáškami pouštět opakovaně, pokud jim není nějaká informace jasná nebo ji přeslechnou, a mohou naopak přeskakovat informace, které už znají.

Základ úspěchu je samostudium

Kvalita sociálních vazeb se spolužáky je jiná než v případě prezenčního studia. Spolužáci se neformálně setkávají zejména virtuálně –⁠ přes sociální sítě. A pokud psaná forma nestačí, zavolají si přes kteroukoli z komunikačních platforem jako Skype, MS Teams, Zoom a další. Přes tyto platformy samozřejmě probíhají i konzultace s pedagogy.

Při distanční výuce je také otázkou takzvaná „academic honesty“ (poctivost při studiu), kdy se od studentů očekává komplexní etické jednání. U této formy studia také existují určité rizikové faktory. „Jde o riziko neetického chování a dále riziko toho, že studenti v distanční formě podcení velkou náročnost samostudia. Nicméně s tím se lze setkat i u ostatních forem výuky. Obecně pak jde o rizika, která jsou především na straně samotných studentů. Bylo by dobré, kdyby si napříč formami a obory uvědomovali, že studují především proto, aby něco uměli, aby byli žádaní na trhu práce, aby pro ně studium mělo přidanou hodnotu,“ poznamenává rektor Čadil. Zároveň se ale domnívá, že většina studentů, kteří se přihlásí ke kombinované a distanční formě studia, je s těmito nároky srozuměna.

E-learning ale samozřejmě nelze aplikovat u všech druhů studia. Chemicko-technologické obory se při výuce neobejdou bez laboratoří, ty medicínské zase potřebují, aby studenti své znalosti aplikovali při praxi v nemocnicích či v jiných zdravotnických zařízeních.

Budoucnost je v e-learningu

Ačkoli se může distanční vyučování zdát na první pohled finančně výhodnější variantou, v začátcích jsou investice do technologií a obsahu systému poměrně vysoké. Logickou variantou, jak zpracovat učivo, jsou spíše než tříhodinové přednášky kratší výuková videa, která může pedagog dle potřeby snadněji aktualizovat. „Na Unicorn University jsme už od zahájení výuky v roce 2007 kladli velký důraz na e-learning a moderní výukové metody tak, aby naši studenti měli přístup ke studijním materiálům i k celé studijní agendě odkudkoli,“ říká Jan Čadil. O akreditaci distančního studijního programu začalo tedy vedení vysoké školy uvažovat již před pandemií covidu-19. Koronavirová krize žádost jen asi o půl roku uspíšila.

Studium, při kterém člověk nemusí prakticky ani jednou navštívit svou alma mater, je v zahraničí běžné už několik desítek let. Plně distanční programy nabízí třeba britská The Open University, americká New York University či Schiller International University. Možnost skloubit work-life balance ještě se studiem se ukazuje být velmi efektivní. Podle výsledků studií provedených na vysokých školách v USA je více než osmdesát procent dotázaných přesvědčeno o tom, že jim distanční program umožňuje trávit studiem víc času než běžné prezenční nebo kombinované programy.