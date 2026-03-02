Vysoké zálohy za energie? Na Táborsku poradí, co s tím

Rostoucí náklady na energie trápí stále více domácností. Na Táborsku proto pomáhá Místní akční skupina (MAS) bezplatným energetickým poradenstvím, které lidem ukazuje cestu k úsporám a pomáhá předcházet situaci, kdy výdaje za energie zatěžují rodinný rozpočet víc, než je únosné.

Vysoké zálohy za energie? Na Táborsku poradí, co s tím | foto: MAS Krajina srdce, z.s.

Ceny energií se v posledních letech staly jedním z hlavních témat, která řeší domácnosti, obce i podnikatelé. Mnoho lidí má pocit, že se v problematice těžko orientuje – nevědí, kde mohou reálně ušetřit, jak správně nastavit spotřebu nebo zda má smysl uvažovat o nových technologiích. Právě proto vznikla na Táborsku služba bezplatného energetického poradenství, která nabízí praktickou pomoc každému, kdo chce mít své výdaje pod kontrolou.

Poradenství je určeno široké veřejnosti – rodinám, seniorům, jednotlivcům, ale i menším firmám či obcím. Jeho cílem není jen hledat úspory „na papíře“, ale pomoci lidem nastavit fungování domácnosti tak, aby je náklady na energie dlouhodobě neohrožovaly. Jinými slovy: aby se předešlo energetické chudobě, tedy stavu, kdy platby za energie začnou výrazně zatěžovat rodinný rozpočet.

Službu zajišťují dva zkušení odborníci, Jan Vavřík a Jiří Filip, kteří se energetice věnují dlouhodobě a znají konkrétní podmínky regionu. Lidem pomáhají najít řešení odpovídající jejich situaci – od jednoduchých opatření až po složitější úvahy o změnách v hospodaření s energií.

„Často stačí málo – správně nastavit vytápění, podívat se na strukturu spotřeby nebo vysvětlit, co skutečně dává smysl a co je naopak zbytečně drahé. Naší rolí je nabídnout nezávislý pohled a pomoci lidem rozhodovat se s rozumem,“ říkají energetičtí poradci.

Vysoké zálohy za energie? Na Táborsku poradí, co s tím

S čím vám poradí

Konzultace se vždy odvíjí od konkrétní situace. Zájemci se mohou obrátit například s těmito tématy:

  • jak snížit zálohy a celkové výdaje za energie,
  • jak lépe využívat stávající zdroje tepla a elektřiny,
  • jak se vyznat ve vyúčtování a spotřebě,
  • jak naplánovat úpravy domu nebo bytu z hlediska energetických úspor,
  • zda a jak se zapojit do sdílení elektřiny,
  • jak nastavit domácnost tak, aby byla dlouhodobě finančně udržitelná.

Poradenství je poskytováno zdarma a bez jakýchkoli závazků. Nejde o prodej technologií ani doporučování konkrétních dodavatelů, ale o nezávislou odbornou pomoc.

Kde a kdy poradnu najdete

Zájemci mohou přijít osobně na konzultaci v Táboře:

Kancelář MAS Krajina srdce, Vančurova 1946, Tábor

Jiří Filip, +420 604 932 416, energetika@maskrajinasrdce.cz

  • pondělí: 9.00–12.00
  • úterý: 13.00–17.00

Komunitní centrum Šatník, Dukelských bojovníků 2078, Tábor

Jan Vavřík, +420 775 316 291, energetika@maskrajinasrdce.cz

  • úterý: 14.30–18.30

Možná je také telefonická nebo e-mailová domluva individuální konzultace.

Vysoké zálohy za energie? Na Táborsku poradí, co s tím

Jak funguje sdílení elektřiny mezi obcemi, firmami a domácnostmi

Na rozvoj poradenství navazuje také vznik energetického společenství ENERKOM Táborsko, z.s., které v regionu vytváří podmínky pro sdílení elektřiny mezi jednotlivými členy – obcemi, firmami i domácnostmi.

V praxi to znamená, že elektřina vyrobená například na střeše školy, firmy nebo rodinného domu může být v rámci společenství využita i na jiném místě, kde je právě potřeba. Výroba a spotřeba se tak lépe propojují a energie se využívá efektivněji, než když každý funguje zcela samostatně.

Model komunitní energetiky zároveň posiluje stabilitu regionu do budoucna. Pomáhá lépe pracovat s vlastními zdroji, snižovat citlivost na výkyvy cen na trhu a postupně zvyšovat energetickou soběstačnost Táborska.

Energetické poradenství a ENERKOM Táborsko, z.s. se přitom doplňují. Poradci lidem vysvětlují, jak sdílení funguje, co může znamenat právě pro jejich domácnost nebo firmu a zda pro ně dává zapojení smysl.

Vysoké zálohy za energie? Na Táborsku poradí, co s tím

Služba pro každého, kdo chce mít jasno

Bezplatné energetické poradenství na Táborsku ukazuje, že řešení energetických výzev nemusí být složité ani nedostupné. Nabízí možnost přijít, zeptat se a získat srozumitelnou odpověď – bez tlaku, bez závazků a s ohledem na konkrétní potřeby každého člověka.

Ať už chce domácnost ušetřit, plánuje změny, nebo se jen potřebuje zorientovat, první krok může být ten nejjednodušší: přijít se poradit.

Kdo za poradenstvím stojí

Službu zajišťuje MAS Krajina srdce, nezisková organizace, která se dlouhodobě věnuje rozvoji Tábora a jeho okolí. Administruje dotační výzvy pro místní firmy, spolky, obce i školy a pomáhá tak realizovat projekty, které zlepšují život v regionu. Součástí její činnosti je také podpora domácností v programu NZÚ Light, ze kterého se postupně vyvinulo dnešní systematické energetické poradenství.

