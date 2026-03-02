Vysoké zálohy za energie? Na Táborsku poradí, co s tím

Ceny energií se v posledních letech staly jedním z hlavních témat, která řeší domácnosti, obce i podnikatelé. Mnoho lidí má pocit, že se v problematice těžko orientuje – nevědí, kde mohou reálně ušetřit, jak správně nastavit spotřebu nebo zda má smysl uvažovat o nových technologiích. Právě proto vznikla na Táborsku služba bezplatného energetického poradenství, která nabízí praktickou pomoc každému, kdo chce mít své výdaje pod kontrolou.
Poradenství je určeno široké veřejnosti – rodinám, seniorům, jednotlivcům, ale i menším firmám či obcím. Jeho cílem není jen hledat úspory „na papíře“, ale pomoci lidem nastavit fungování domácnosti tak, aby je náklady na energie dlouhodobě neohrožovaly. Jinými slovy: aby se předešlo energetické chudobě, tedy stavu, kdy platby za energie začnou výrazně zatěžovat rodinný rozpočet.
Službu zajišťují dva zkušení odborníci, Jan Vavřík a Jiří Filip, kteří se energetice věnují dlouhodobě a znají konkrétní podmínky regionu. Lidem pomáhají najít řešení odpovídající jejich situaci – od jednoduchých opatření až po složitější úvahy o změnách v hospodaření s energií.
„Často stačí málo – správně nastavit vytápění, podívat se na strukturu spotřeby nebo vysvětlit, co skutečně dává smysl a co je naopak zbytečně drahé. Naší rolí je nabídnout nezávislý pohled a pomoci lidem rozhodovat se s rozumem,“ říkají energetičtí poradci.
S čím vám poradí
Konzultace se vždy odvíjí od konkrétní situace. Zájemci se mohou obrátit například s těmito tématy:
- jak snížit zálohy a celkové výdaje za energie,
- jak lépe využívat stávající zdroje tepla a elektřiny,
- jak se vyznat ve vyúčtování a spotřebě,
- jak naplánovat úpravy domu nebo bytu z hlediska energetických úspor,
- zda a jak se zapojit do sdílení elektřiny,
- jak nastavit domácnost tak, aby byla dlouhodobě finančně udržitelná.
Poradenství je poskytováno zdarma a bez jakýchkoli závazků. Nejde o prodej technologií ani doporučování konkrétních dodavatelů, ale o nezávislou odbornou pomoc.
Kde a kdy poradnu najdete
Zájemci mohou přijít osobně na konzultaci v Táboře:
Kancelář MAS Krajina srdce, Vančurova 1946, Tábor
Jiří Filip, +420 604 932 416, energetika@maskrajinasrdce.cz
- pondělí: 9.00–12.00
- úterý: 13.00–17.00
Komunitní centrum Šatník, Dukelských bojovníků 2078, Tábor
Jan Vavřík, +420 775 316 291, energetika@maskrajinasrdce.cz
- úterý: 14.30–18.30
Možná je také telefonická nebo e-mailová domluva individuální konzultace.
Jak funguje sdílení elektřiny mezi obcemi, firmami a domácnostmi
Na rozvoj poradenství navazuje také vznik energetického společenství ENERKOM Táborsko, z.s., které v regionu vytváří podmínky pro sdílení elektřiny mezi jednotlivými členy – obcemi, firmami i domácnostmi.
V praxi to znamená, že elektřina vyrobená například na střeše školy, firmy nebo rodinného domu může být v rámci společenství využita i na jiném místě, kde je právě potřeba. Výroba a spotřeba se tak lépe propojují a energie se využívá efektivněji, než když každý funguje zcela samostatně.
Model komunitní energetiky zároveň posiluje stabilitu regionu do budoucna. Pomáhá lépe pracovat s vlastními zdroji, snižovat citlivost na výkyvy cen na trhu a postupně zvyšovat energetickou soběstačnost Táborska.
Energetické poradenství a ENERKOM Táborsko, z.s. se přitom doplňují. Poradci lidem vysvětlují, jak sdílení funguje, co může znamenat právě pro jejich domácnost nebo firmu a zda pro ně dává zapojení smysl.
Služba pro každého, kdo chce mít jasno
Bezplatné energetické poradenství na Táborsku ukazuje, že řešení energetických výzev nemusí být složité ani nedostupné. Nabízí možnost přijít, zeptat se a získat srozumitelnou odpověď – bez tlaku, bez závazků a s ohledem na konkrétní potřeby každého člověka.
Ať už chce domácnost ušetřit, plánuje změny, nebo se jen potřebuje zorientovat, první krok může být ten nejjednodušší: přijít se poradit.
Kdo za poradenstvím stojí
Službu zajišťuje MAS Krajina srdce, nezisková organizace, která se dlouhodobě věnuje rozvoji Tábora a jeho okolí. Administruje dotační výzvy pro místní firmy, spolky, obce i školy a pomáhá tak realizovat projekty, které zlepšují život v regionu. Součástí její činnosti je také podpora domácností v programu NZÚ Light, ze kterého se postupně vyvinulo dnešní systematické energetické poradenství.