Vysoká škola, která pomáhá rozvíjet talent a najít uplatnění

Škola se snaží vyjít vstříc nejen pracujícím studentům, vrcholovým sportovcům a maminkám na mateřské dovolené, ale navíc ještě podporuje jednotlivce a snaží se rozvíjet jejich silné stránky.

Že má Unicorn University opravdu co nabídnout, dokazuje nejen kvalitní hodnocení z řad absolventů, ale také jednotlivých studentů, kterým pomáhá najít uplatnění v oboru. Josef Hasman je vrcholový sportovec, student druhého ročníku Unicorn University v programu Softwarový vývoj a zároveň nadšenec do 3D tisku, kterému se věnuje už několik let. Díky tomu ho škola oslovila s nabídkou spolupráce a momentálně se podílí na přípravě interaktivní knihy o 3D tisku a online kurzu. „K 3D tisku jsem se dostal na střední, kde byla nefunkční tiskárna, a navíc s ní nikdo neuměl pracovat. Pokusil jsem se ji opravit a hrozně mě to chytlo. Nakonec jsem si koupil vlastní tiskárnu a začal se tomu věnovat,“ popisuje Hasman.

Od semestrální práce k projektu

Poté, co nastoupil na Unicorn University, zvolil si v prvním semestru předmět 3D tisk. „Dostali jsme semestrální práci, ze které jsem měl výbornou. Vyučující mě na základě mých výsledků doporučil panu Beránkovi a začal jsem spolupracovat na vzdělávacím projektu školy v oblasti 3D tisku,“ vzpomíná. „Jsme škola, která se snaží rozvíjet silné stránky jednotlivých studentů, a moc rádi jim pomáháme být vidět a uplatnit se. Zjistili jsme, že pan Hasman tomuto oboru rozumí a že ho baví. Proto nám přišlo logické oslovit ho s touto nabídkou,“ doplňuje Marek Beránek, ředitel Unicorn University.

Spolupráce nejen s univerzitou, ale i s firmou Unicorn

Začal tedy spolupracovat na interaktivní knize o 3D tisku, která má zatím devět kapitol a slovníček pojmů. Je však v plánu knihu dále rozšiřovat. „Tento obor je stále nový a pořád se vyvíjí. Je to něco jako první tlačítkové telefony. Technologie se bude také postupně modernizovat a zlepšovat. Třeba rychlost tisku nebo barevnost,“ vypočítává Hasman. Kromě spolupráce na tvorbě této výukové pomůcky modeluje, a to nejen pro školu, ale i pro společnost Unicorn. „Jedna série je asi po sto kusech. Dělám třeba krabičky pro mikropočítače nebo reklamní předměty na různé akce, jako je Den otevřených dveří či Gaudeamus,“ říká a dodává, že má na starosti i jednotlivé návrhy. „Nejsou k tomu žádné manuály nebo předlohy, takže je to spíše pokus-omyl a hodně záleží na komunikaci mezi týmy.“

Vyučující se vždy snaží vyjít vstříc

Josef navíc dělá vrcholově hokej, a proto je pro něj důležité, aby dokázal skloubit všechny aktivity dohromady. I z tohoto důvodu si vybral studium na Unicorn University. „Každý vyučující se snaží vyjít vstříc,“ vyzdvihuje a doplňuje, že původně měl podanou přihlášku na jinou školu. „Po zjištění, jak funguje komunikace a výuka, jsem si řekl, že tohle není to, co chci studovat. Neumožnili mi skloubit školu a vrcholový sport i přesto, že mi to slíbili. Ještě ten den jsem volal na studijní na Unicorn University, kde mi milá paní pomohla s posláním přihlášky a vysvětlila vše, co jsem o škole a výuce potřeboval vědět,“ vzpomíná. Dnes oceňuje především kreativní výuku ve formě workshopů a hackathonů. „Není to jen o tom naučit se látku nazpaměť,“ dodává. Dalším plusem jsou pro něj streamované přednášky a online skripta, která může studovat kdykoliv a kdekoliv.

Unicorn University v Česku funguje od roku 2007 a minulý rok dokonce jako první vysoká škola v ČR získala akreditaci od Národního akreditačního úřadu na plně online bakalářský program Softwarový vývoj. Díky tomu je studium snazší nejen pro běžné studenty nastupující po střední škole, ale například i pro maminky na mateřské dovolené, pohybově znevýhodněné studenty nebo ty, kteří současně pracují a potřebují efektivně skloubit pracovní, studijní a rodinný život.