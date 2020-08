„V pokojíčku pro miminko je nejdůležitějším kouskem nábytku dětská postýlka. Za těch víc než patnáct let, co v našem studiu Viabel vytváříme pokojíčky pro děti, jsem popravdě neviděla hezčí, důmyslnější a řemeslně lépe zpracovanou postýlku, než je Mini+,“ říká Šárka Richtrová, specialistka na návrhy a zařizování pokojíčků pro děti.

S něžnou postýlkou Mini+ mají totiž děti i jejich rodiče nadlouho vystaráno: děťátko v ní může spát od narození až do osmi let. Mini+ dánské značky Oliver Furniture totiž funguje jako skládanka. Matraci můžeme spustit dolů a pomocí jednoduché úpravy bočnic vytvoříme postýlku pro batolátko. Z ní pak sestavíme elegantní nízké lůžko. S tím, že až nocležník povyroste, postýlku povytáhneme do délky. Přidáním dalšího dílu vznikne parádní vyvýšená postel - se schůdky a s prostorem pro schovávačku, bunkr nebo pro odpočinek během dne.

Vysněný pokojíček pro vaše miminko s postýlkou, kterou si zamilujete

I proto je Mini + jasná srdcovka většiny nastávajících maminek, které si ve studiu Viabel vybírají postýlku pro svoje dítě. „Mini+ je opravdu senzační, mezi dětskými postýlkami něco jako sporťák a limuzína zároveň. Je chytře vymyšlená, je krásná, elegantní, bezpečná a vyniká luxusními detaily, vysouvacími věšáčky a koženými úchytkami,“ vysvětluje Šárka Richtrová. „Základem je dubové dřevo, povrch je opatřen důkladným lakováním. Vztahuje se na ni pětiletá záruka a odpovídá všem doporučeným standardům EU pro dětský nábytek. Patří k ní nebesa pro hezké usínání. A také matrace ze studené pěny a prací povlak ze směsi biobavlny a vlny, obojí s ECO certifikátem,“ dodává.

Značka Oliver Funiture nabízí ještě menší postýlku pro miminko s nastavitelnou výškou. Ideální na ležení přes den, kdy miminko cestuje po bytě. foto Viabel

Právě ekologičnost a udržitelnost bývají tím, co nastávající maminky často utvrdí, aby si Mini+ pořídily. Nejen postýlka, ale i další nábytek dánské značky Oliver Furniture, je totiž vyráběn lokálně, ze dřeva z evropských lesů. A za každý strom, který na padne na jeho výrobu, vysadí dva nové.

Vpravo postýlka pro batole a vlevo tatáž postýlka složená pro starší dítě. Doplněno sedacím nábytkem ve stejném designu. foto Viabel

Ve stejném designu lze pořídit i komodu s odnímatelným přebalovacím pultem a další nábytek značky Oliver Furniture. Tu studio Viabel nabízí jako jediné u nás. Postýlku Mini+ tak doplňují ještě roztomilé šatní skříně, sezení, poličky, police a další promyšlené kousky do dětského pokojíku.



Půvabná úložná skříň vytvořená dětem na míru. foto Viabel

A čím se při zařizování pokojíku pro miminko určitě řídit? „Myslet na bezpečnost, volit chytrá řešení a přemýšlet dopředu, protože miminko je maličké a sladké, ale jeho první postýlka mu bude brzy malá. I proto má smysl spojit se odborníky, kteří vědí, co všechno je dnes na trhu, a mohou dodat pokojíček se vším všudy, včetně sladěných doplňků. A až si budete vybírat, zapojte nejen rozum, ale taky cit. Aby i zařizování pokojíčku vedla naše láska a srdce,“ uzavírá Šárka Richtrová.



