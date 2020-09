Výroční konference AFI: Není investice jako investice

Komerční sdělení Poslechnete si audioknihu a řeknete si – vždyť je to lepší zážitek, než držet v ruce knížku! Takových audio zkušeností...

Aplikace Zapojmevsechny.cz pomáhá pedagogům se společným vzděláváním

Komerční sdělení Znáte to. Ve třídě máte děti, které chvíli neposedí, jiné se nudí nebo se straní spolužáků. Určitě už víte, co je to...