Výrobní data v reálném čase: Better Industry zvyšuje efektivitu

Přestože digitalizace v českém průmyslu postupuje, mnoho firem stále nemá přehled o datech ze svých výrobních procesů. Chybí jim informace v reálném čase o výkonu strojů, údržbě či spotřebě energií. Právě na tuto oblast se zaměřuje česká technologická firma Better Industry.

Better Industry poskytuje firmám klíčové informace pro měření, vyhodnocení a zvýšení efektivity výroby.

Digitalizace průmyslu přitom dávno není jen technologickým trendem. Česko má podle dat Eurostatu vysokou digitální intenzitu pouze u 21 % firem s více než deseti zaměstnanci, zatímco průměr EU je zhruba 25 %. Řada podniků tak stále nevyužívá potenciál digitálních nástrojů naplno, například při sběru a vyhodnocování dat z výroby.

České firmy zatím nevyužívají data z výroby naplno

„Firmy často překvapí, kolik informací o výrobě nemají k dispozici v reálném čase. Už samotné zavedení systému pro sběr a vyhodnocování dat může přinést rychlé zlepšení. V závislosti na vyspělosti firmy se dlouhodobý efekt na produktivitu výroby pohybuje podle našich zkušeností přibližně mezi třemi a dvaceti procenty,“ říká Tomáš Krejčí, zakladatel a jednatel společnosti Better Industry, která vyvíjí systémy pro sběr a vyhodnocování dat z výroby a spolupracuje s podniky například ve strojírenském, zbrojním, automobilovém, plastikářském či potravinářském průmyslu.

V praxi jde především o to, aby firmy měly okamžitý přehled o dění ve výrobě. Manažeři tak mohou rychleji odhalit neefektivní procesy nebo opakující se poruchy a lépe rozhodovat o organizaci výroby, plánování údržby či investicích do technologií. Tento přístup je často spojován s konceptem Průmyslu 4.0, který staví na propojení strojů, dat a digitálních nástrojů pro efektivnější řízení výroby.

Better Industry poskytuje firmám klíčové informace pro měření, vyhodnocení a zvýšení efektivity výroby.

Výrobní data v reálném čase mění řízení výroby

„V některých případech se díky tomu ukáže, že není nutné pořizovat nové stroje, ale že stačí lépe využít kapacitu těch stávajících,“ vysvětluje Jan Hroch, výkonný ředitel České společnosti pro údržbu.

Podobnou zkušenost má i jihočeská potravinářská společnost Madeta. „Pomocí nasazení systému BI CONTROL od společnosti Better Industry dnes vidíme data z výroby v reálném čase a máme mnohem lepší přehled o fungování linek. Pomáhá nám to přesněji plánovat výrobu a postupně zvyšovat její kapacitu,“ uvádí Tomáš Sviták, člen představenstva společnosti Madeta.

Digitalizace výroby jako dlouhodobý trend českého průmyslu

Digitalizace výrobních procesů tak podle odborníků zůstává jedním z klíčových témat českého průmyslu i v následujících letech. „Firmy, které dokážou lépe pracovat s daty z výroby, mohou získat výraznou výhodu nejen v produktivitě, ale i v schopnosti rychle reagovat na změny trhu,“ uzavírá Tomáš Krejčí z Better Industry.

Software BI CONTROL od společnosti Better Industry měří a vyhodnocuje výrobní data v reálném čase.

Společnost Better Industry byla založena v roce 2018 a zaměřuje se na vývoj softwarových řešení pro digitalizaci výroby, řízení údržby a energetický management. Její systémy umožňují firmám sbírat a analyzovat provozní data ze strojů a výrobního procesu v reálném čase a tím efektivněji řídit výrobu. Better Industry má ve svém portfoliu více než 40 firem, například CSG Group, Tatra Trucks, Vítkovice Steel, Ferona, Marlenka, Madeta, Eldis Pardubice, MSM group, Reprofit a další výrobní podniky v Česku i zahraničí napříč průmyslovými obory.

Software BI CONTROL od společnosti Better Industry měří a vyhodnocuje výrobní data v reálném čase.

Nejčtenější

