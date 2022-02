Výrobky z plastů mění svět

Plast a výrobky z něj nás obklopují každý den. Moderní život si bez něj dokážeme těžko představit. Plastové komponenty se používají v automobilovém průmyslu, ve spotřebičích i v lékařských přístrojích. Není plast jako plast. Díky němu se zlepšila zdravotní péče, zamezilo se plýtvání potravin, za což vděčíme plastovým obalům a při přepravě se snížily emise, protože plastové výrobky jsou velmi lehké. Automobily jsou z poloviny vyrobeny právě z plastu, přitom se jedná o pouhých deset procent jejich hmotnosti. Jsou lehčí a úspornější. Lídrem v plastikářském průmyslu je společnost Mergon s celosvětovou působností. Jedna z jejich poboček je i v České republice. Věnují se výrobě plastových komponentů a na prvním místě je pro ně udržitelnost.

Co všechno Mergon dělá pro trvalou udržitelnost?

Dozvíte se více nejen o přístupu Mergonu ke svým zaměstnancům a jejich rodinám, ale také k zákazníkům a životnímu prostředí. Princip péče o své vlastní zaměstnance se bohatě vrací v podobě důvěry a snahy o zlepšování kvality svého okolí. Lidé v Mergonu jsou zasvěceni do problematiky trvalé udržitelnosti a uvědomují si důležitost tohoto fenoménu současnosti.

Přečtěte si například, jak Mergon zvládá zajištění bezpečného pracoviště nebo vzdělávání zaměstnanců. Jednou z konkrétních výzev je také stát se do konce dekády uhlíkově neutrální firmou. Jak na to a další zajímavosti se dozvíte v reportu, který obsahuje i 10 tipů, jak se můžete na trvalé udržitelnosti podílet i Vy.

Podívejte se na naši Zprávu o udržitelnosti pro děti.

Formují myšlenky pro budoucnost. Už čtyřicet let

V plastikářském průmyslu je společnost Mergon se svou čtyřicetiletou tradicí uznávaným lídrem. „Od počátku jsme chtěli mít pozitivní vliv a určovat směr v této oblasti průmyslu. Podařilo se nám vybudovat celosvětovou značku, naše komponenty uvádějí v život nápady, které pomáhají lidem,“ říká říká generální ředitel Hanuš Hudousek. V současné době stojíme na prahu měnícího se světa. Globální oteplování snad už nikdo nezpochybňuje. Nadměrná spotřeba a rychle docházející zdroje jsou realita, není to příběh ze sci-fi románu. Před znečišťováním životního prostředí se nedají zavírat oči. „Rozhodli jsme se vydat cestou, která nás zavazuje k udržitelné budoucnosti. Jsme společnost, jejímž hlavním zaměřením jsou plasty. Uvědomujeme si velmi dobře dopady na životní prostředí, a proto se zavazujeme vyrábět pouze účelné plasty,“ potvrzuje Hanuš Hudousek.

Udržitelnost zapracovávají do všech výrobků

Všechny plasty s podpisem Mergon jsou recyklovatelné, dají se opakovaně použít díky přepracování. Plastové komponenty nekončí na skládkách, které zatěžují krajinu i životní prostředí. Dalším krokem ve změně myšlení i výroby je ten, že plastové komponenty používají opravdu a pouze tam, kde jsou nutně zapotřebí.

Přechod na udržitelné podnikání spočívá především v přehodnocení dosavadních procesů a způsobů výroby. Společnost Mergon přísně dbá na to, aby používali co nejmenší množství surovin. Tím to ale nekončí. Spolupracují se svými odběrateli na tom, aby výsledné výrobky byly ve finále co nejvíce udržitelné. Jedna vlaštovka totiž jaro nedělá. Proto společně hledají způsoby, jak zlepšit recyklovatelnost při konečném použití. Plastový odpad vracejí zpět do výroby, jsou zapojeni v programu, který zabraňuje ztrátám plastových granulí v celém dodavatelském řetězci. Spolupracují s vědci a vývojáři na nových projektech, které mají za cíl vyvinout nové recyklovatelné plasty i lehké přísady.

Udržitelnost je ústředním bodem firemního rozhodování

Jde to dělat i jinak. V Mergonu vědí, jak na to

Stejně jako je velmi přesná a přísná výroba plastových komponentů, tak i takový je přístup vedení společnosti k minimalizování dopadů na životní prostředí. Už nyní používají elektrické vysokozdvižné vozíky, radují se z uhlíkově neutrální budovy a těší je snižování uhlíkové stopy ve všech procesech výroby. Ve všech budovách nyní svítí LED osvětlením, měří spotřebu energie a hledají možnosti úspory. Odstartovali program přeměny odpadů na energii. Do roku 2030 se chtějí dostat na nulovou hladinu produkce CO2. Plánují obměnit vozový park tak, aby všechna vozidla i vysokozdvižné vozíky byly stoprocentně elektrické ve všech pobočkách na světě. Veškerou energii spotřebovávanou v závodě budou mít do osmi let z obnovitelných zdrojů. V Irsku a České republice se to už podařilo. Kompletní zprávu Mergonu o udržitelnosti najdete zde.

Budoucnost se tvoří právě dnes

Každý rok bude společnost Mergon skládat účty. Nejvyšší vedení si vzalo za své jako hlavní prioritu právě zodpovědné chování k planetě. Ostatně to byl také základ, na kterém před lety firma vyrostla. A svého přesvědčení, že zodpovědný přístup k budoucím generacím se vyplatí, se nevzdává ani dnes. Svou strategií pozitivně přispívají k plánům udržitelnosti zákazníků. Společnou silou se jim daří měnit svět.