Vyrobeno již 100 vstřikovacích strojů na plasty

Stroje ENGEL nacházejí uplatnění u zákazníků z celé řady průmyslových odvětví, od automotive a medicíny přes potravinářství a obalový průmysl až po telekomunikace.
V kaplickém závodě začala další etapa transformace výroby. Po čistě elektrických vstřikovacích strojích řady e-mac následovala výroba hydraulických strojů. Tím však transformace zdaleka nekončí., k těmto strojům se nově implementují také roboti.
V květnu byl zákazníkovi dodán již 100. vyrobený stroj, který byl v závodě kompletně smontován a uveden do provozu. Jedná se o významný úspěch, na který mohou být všichni zaměstnanci právem hrdí.
ENGEL v Kaplici má však i další ambiciózní cíle. V tomto obchodním roce je plánem vyrobit více než 200 strojů, v příštím roce 400 strojů a v následujícím dokonce 600 strojů. Jsou to smělé plány, které lze uskutečnit pouze díky silnému a sehranému týmu zaměstnanců.
Nová éra = nové pracovní příležitosti
„Transformací závodu vznikly nové pracovní pozice. Do nově budovaného týmu hledáme mechaniky, elektromechaniky a techniky pro uvádění těchto strojů do provozu. Kromě čistého a moderního pracovního prostředí nabízíme zaměstnancům řadu benefitů, například příspěvek na letní a zimní dovolenou, příspěvek na dopravu, akce pro děti zaměstnanců, příměstské tábory, dny zdraví, grilování, vánoční večírek a mnoho dalších aktivit,“ uvádí David Dědič, prokurista a vedoucí personálního oddělení.
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