Vyřazené sanitky pomáhají díky Plzeňskému kraji hasičům i silničářům

Komerční sdělení   0:03
Když sanitka na záchrance doslouží, nemusí to nutně znamenat její konec. Takhle k tomu přistupuje Plzeňský kraj a vyřazené sanitky předává bezúplatně hasičům, policii nebo silničářům. Ti vysloužilé sanitky využívají třeba na převoz materiálu nebo i na hasičské soutěže.

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Předání sanitek hasičům | foto: Plzeňský kraj

Hejtmanství tak ukazuje, jak efektivně a prakticky nakládá se svým majetkem.

Jednu ze sanitek předal kraj nedávno vodním záchranářům na Hracholuskách. „Sanitka nahradí naše původní vozidlo, které už bohužel dojezdilo. Primárně budeme využívat sanitku při pátracích akcích, případně pro převoz materiálu,“ upřesňuje mluvčí Vodních záchranářů Plzeň Tomáš Kopáček. Pro ně patřila loňská sezóna na největší vodní ploše Plzeňského kraje mezi ty náročnější. Záchranáři tady řešili přes stovku událostí. „Pokud jde o život, jsou cenné každé vteřiny. A ti, co nám v takové chvíli pomáhají, by neměli být omezeni technikou či jinými prostředky. Proto jsme chtěli vodním záchranářům v jejich činnosti pomoci a jednu z vyřazených sanitek jsme vyčlenili právě pro ně,“ říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.

Předání klíčů od sanitky hasičům

O vyřazené sanitní vozy je velký zájem také mezi dobrovolnými hasiči. Ti prostorné dodávky využijí hned pro více účelů. „U nás se využije sanitka pro všechny spádové obce, kde máme jednotky hasičů. Půjde hlavně o požární soutěže. Sanitku využijeme pro převoz překážek, stanů, laviček, stolů… Zkrátka všeho, co k uspořádání závodů potřebujeme,“ popisuje starosta dobrovolných hasičů Starý Smolivec Pavel Panýrek. Ten si z rukou hejtmana Kamala Farhana převzal klíče od vyřazeného Mercedesu. „Další sanitky jsme takto předali také hasičům v Domažlicích nebo a na Plzni-jihu. Zájem je o ně opravdu velký a často se na nás obrací starostové obcí, zda bychom nemohli darovat vůz právě k nim,“ dodává Farhan, který chce takto pomoci i dalším sborům dobrovolných hasičů.

Sanitky předané hasičům

Původní sanitní vozy dnes už slouží také pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje. Správa na nich odstranila původní polepy a nápisy a naistalovala například oranžové majáky. Pro silničáře je přínosem hlavně velký a uzavřený nákladní prostor sanitek. „Mají dostatek místa pro přepravu technického vybavení i pracovníků. Mostní čety v nich převážejí například motorové pily, křovinořezy, tlakové čističe a další vybavení nezbytné pro údržbu mostních konstrukcí. V každodenním provozu se tato vozidla osvědčují jak velmi praktická,“ pochvaluje si vedoucí provozně-investičního oddělení SÚSPK Petr Vomáčka. Silničáři bezúplatným převodem získali od Plzeňského kraje celkem šest vyřazených sanitek. „Budeme v tom pokračovat a vysloužilé sanitní vozy chceme darovat například také Střední průmyslové škole dopravní v Plzni. Naším cílem je, abychom neposílali krajský majetek hned na odpis, ale pokud je to technicky možné, aby našel další využití a sloužil tam, kde to dává smysl,“ popsal strategii Plzeňského kraje hejtman Kamal Farhan.

Sanitky předané silničářům

Vedle velkých sanitních vozů převádí kraj bezúplatně také původní výjezdová vozidla Škoda Yeti, které poslouží studentům Střední průmyslové školy dopravní v Plzni hlavně pro získání řidičských dovedností.

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