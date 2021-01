Vyplatí se větrání s rekuperací? Jak správně větrat?

Není snadné za pomoci otvírání oken po celý den zajistit správné větrání v domě. Měli bychom otevřít okno cca 20x denně po dobu 5 minut, a to i v ložnici v noci, kdy spíme.

S řízeným větráním se vyhnete nepříjemnému průvanu. Celou noc můžete spát v dostatečně větrané ložnici bez obav, že budete rušeni venkovním hlukem.

To, co doma skutečně nezbytně potřebujeme, je čerstvý vzduch a jediným možným řešením je odpovídající pravidelné větrání. Víte ale, jak často byste měli otvírat okna pro dosažení optimální kvality vzduchu v místnosti?

Měřítkem pro kvalitu vzduchu je úroveň koncentrace CO 2 . Pro udržení optimální hodnoty CO 2 v místnosti společně s nízkou úrovní škodlivin byste měli otevřít okno alespoň každou 0,5 až 1,5 hodinu na dobu zhruba 5 minut, a to i v nočních hodinách, kdy spíte. Tento interval bude ovlivněn velikostí místnosti. To ale znamená pravidelné otevírání okna nikoli 2x denně, ale alespoň 20x denně. Položme si tedy otázku, zda jsme vůbec schopni takto větrat. V tuto chvíli jako nejlepší možnost přichází na řadu řešení v podobě automatického řízeného větrání Brink, které zajistí správnou kvalitu vzduchu. Odkaz video, jak funguje řízené větrání s rekuperací.

Bedlivě sledujeme, co jíme, ale už málo se zajímáme, co dýcháme. Přitom každý den se přibližně 25 000x nadechneme, spotřebujeme 12 500 litrů vzduchu a při tom vyprodukujeme přibližně 1kg CO 2 a množství vodní páry.

Ticho a čistý vzduch není nedosažitelný luxus, ale naopak požadovaný standard

Otevřenými okny k nám do místností také proniká hluk zvenčí. Pronikání hluku z ulice a od sousedů nezamezí sebelepší okna, když je musíme kvůli větrání otevírat. Jak se tedy nerušeně v noci vyspat? Řešením je zde opět řízené větrání Brink, díky kterému mohou zůstat okna zavřená a tím se nám do místnosti nedostává nežádoucí hluk z ulice či dopravy. Čerstvý venkovní vzduch dle lokality může obsahovat více či méně znečišťujících látek a někdy i nepříjemných zápachů. Nejhorší bývá zimní období, kdy jsou zhoršené rozptylové podmínky a řada lidí topí v kamnech. Možné řešení zde opět nabízí řízené větrání Brink, které nám umožňuje přiváděný vzduch filtrovat a zbavovat prachu.

Vzduch přiváděný větrací jednotkou Brink do domu je filtrován a zbavován nepříjemného prachu. Dle úrovně znečištění je možné měnit úroveň filtrace a udržet čisté a zdravé prostředí.

Řízené větrání Brink s rekupercí

Větrací jednotka Brink oddělí náš dům od venkovního hluku a prachu. Zajistí zdravé a příjemné prostředí. Řízené větrání Brink přivádí do místnosti potřebné množství vzduchu tak, abychom nebyli otravováni nepříjemným průvanem studeného vzduchu a současně nás nerušil hluk a prach zvenčí.

Řízené větrání Brink se skládá z větrací jednotky a souvisejícího vzduchotechnického rozvodu, který lze snadno integrovat do stavby domu. Větrací jednotka a vzduchotechnický rozvod Air Excellent tvoří dohromady jeden promyšlený celek.

Jak je patrné, hlavním úkolem řízeného větrání Brink je zajistit zdravé vnitřní klima bez nutnosti otvírání oken a s tím spojeného nepříjemného průvanu, hluku a prachu. Pokud máte strach, že by vám řízené větrání úplně zakazovalo otevírat okna, nemusíte se bát. Větracím jednotkám Brink otvírání oken nevadí. Jsou vybaveny automatickou regulací, která zajistí, že větrají správně, i když bude někde otevřené okno. Podstatné však je, že pro běžný provoz domu a správné větrání nebudete muset okna otvírat a myslet na to, jestli je okno otevřené, či jste jej nezapomněli zavřít. Řízené větrání Brink nám automaticky přivádí venkovní vzduch bohatý na kyslík a filtruje jej tak, aby neobsahoval téměř žádné znečišťující látky a zápachy. Jistě jste o řízeném větrání již slyšeli jako o tzv. rekuperaci a úspoře energie zejména u pasivních domů. Úspora energie pomocí rekuperačních větracích jednotek Brink je jen jeden z mnoha benefitů. Nejdůležitější podstatou větracích rekuperačních jednotek Brink je již zmíněný co nejkvalitnější vzduch pro naše zdraví a kvalitní bydlení.



Jak tedy vypadá a z čeho se skládá správné větrání?

Úkolem větracích jednotek Brink je přivádět vzduch do obytných místností a odsávat znehodnocený vzduch z koupelen, WC a kuchyní. Zajistí tak odpovídající hygienickou výměnu vzduchu bez nepříjemného průvanu z oken.



Ovládání – řízení



Řízené větrání Brink nám přivádí do místnosti tolik vzduchu, kolik je potřeba. Intenzita větrání se může řídit vaším časovým režimem, na základě koncentrace CO 2 anebo podle zvýšené úrovně vlhkosti v domě. Větrací jednotky Brink je možné připojit na zabezpečení domu, kdy po odchodu z domu větrání automaticky snižuje výkon, nebo na centrální řízení domácnosti.

Filtrace

Systém větrání Brink má jasně definovanou a oddělenou cestu přiváděného a odváděného vzduchu. Pro nás nejdůležitější přívod čerstvého vzduchu je na vstupu opatřen účinným filtrem, který zamezí pronikání nečistot nejen do domu, ale i do vzduchotechniky. Přívodní potrubí a část větrací jednotky, které nám vzduch přivádějí, jsou tudíž čisté a nemohou obsahovat žádné znečišťující a nežádoucí látky. K tomu mají větrací jednotky Brink k dispozici řadu filtrů. Od jednoduchých filtrů na hrubý prach, po filtry na jemný prach až po vysoce účinné filtry na ultra jemný prach s vložkou s aktivním uhlím proti zápachům. V létě se pak navíc díky filtrům vyhnete pylům a jiným alergenům, které jsou pro některé z nás velmi nepříjemnou součástí letních měsíců.



Vlhkost vzduchu



Větrání Brink mimo jiné optimalizuje vlhkost vzduchu v domě, kdy zabraňuje jejímu nárůstu. Zvládne také nárazově vyvětrat místnosti se zvýšenou vlhkostí, jako jsou například koupelny, prádelny a kuchyně. V zimních měsících, kdy naopak může být vlhkost vzduchu nízká, umí vlhkost vracet pomocí polopropustných membránových výměníků (tzv. entalpických výměníků), nebo aktivně vzduch dovlhčuje pomocí přídavného zvlhčovače. Větrání Brink tak zajistí odpovídající vlhkost vzduchu po celý rok, nehledě na okolní podmínky.

Úspora energie



V poslední řadě pak větrání Brink s rekuperací zajistí výraznou úsporu energie. Větrací jednotka obsahuje tzv. rekuperační výměník, který je schopen vrátit přes 90 % tepelné energie zpět. Nepřicházíme tak o drahé teplo, které bychom jinak ztratili nekontrolovatelným větráním okny. Ventilátory ve větracích jednotkách Brink samozřejmě spotřebovávají určitou energii. Ta je ale vůči uspořené energii minimální. Podíváme-li se na špičkové větrací jednotky Brink Flair optikou tepelného čerpadla, uspoří 25x více energie, než sama spotřebuje. Větrací jednotky Brink Flair jsou tedy mnohem energeticky efektivnější než tepelná čerpadla, která si instalujeme do domů. Jak ale bylo řečeno v úvodu, rekuperační jednotky Brink zajišťují především čisté a komfortní prostředí, kdy úspora energie je nezanedbatelným benefitem.



Srdcem každého řízeného větrání je větrací rekuperační jednotka. Jednotky Brink se vyznačují velmi nízkou hlučností a zejména pak velmi kompaktními rozměry, díky čemuž je lze snadno nainstalovat do technických místností běžných rodinných a bytových domů. Každá jednotka je vybavena přehledným displejem a její uživatelsky přívětivé ovládání umožňuje uživateli snadno sledovat hodnoty, měnit nastavení a mít perfektní přehled o stavu zařízení.

Větrací jednotky Brink mohou mít více podob. Podstropní jednotky Brink Sky lze schovat do podhledů či instalačních nik. Malé jednotky Brink Sky mají pouhých 20 cm na výšku.

Nejnovější jednotky Brink Flair jsou pak absolutní špičkou na trhu v nízké spotřebě a vysoké účinnosti. Jednotka Flair má aktuálně nejnižší doloženou spotřebu 0,15Wh/m3. To společně s vysokou účinností 91 % z ní dělá energeticky nejefektivnější větrací jednotku.



Řízené větrání s rekuperací se dnes stalo běžnou součástí nejen nových, ale i rekonstruovaných domů, tak, jako máme dnes splachovací WC, koupelnu s tekoucí teplou vodou a kuchyň s dřezem. Již neřešíme, jestli se nám vyplatí. Je to nezbytná součást našich technických zařízení domu pro zajištění potřebné hygieny a komfortu.

Vyplatí se nám tedy řízené větrání s rekuperací?

Pro zajištění potřebné hygienické výměny vzduchu, filtrace a celkového komfortu dům musíme vybavit alespoň nějakým minimálním systémem větrání. Od tohoto systému je již krůček k systému větrání se zpětným ziskem tepla, tzv. rekuperací, který nám ročně uspoří nemalé množství energie. Chceme-li porovnávat návratnost větrání s rekuperací, nemůžeme jej porovnávat s uzavřenými nevětranými domy bez jakéhokoli systému větrání. Pak už je návratnost rekuperace zajímavá v řádu 10 let.

Dnes již také neřešíme, jestli se nám vyplatí splachovací WC a sprcha s teplou vodou. Vždyť naše babičky nic takového doma také neměly.