Vypínače připravené na moderní technologie od Schneider Electric

Zákazníci jsou při výběru vypínačů i zásuvek čím dál náročnější. „Moderní design dávno nestačí, lidé chtějí pohodlně obsluhovat svou domácnost a rychle si nabít mobil. Řada Nová Unica proto obsahuje množství užitečných funkcí, ať se jedná o skrytou silovou zásuvku s USB nabíječkou, USB rychlonabíječky s výkonem až 65W, Wi-Fi opakovač, žaluziový spínač bez blokovaných tlačítek pro nejmodernější chytré žaluzie a rolety či Bluetooth audio modul s reproduktory pro ozvučení domácnosti. Nová Unica vytvoří uživatelsky přívětivý a modernizovaný prostor z každého interiéru, ať se jedná o byt, kancelář či nemocnici,“ vysvětluje Robert Šimčík, produktový manažer Schneider Electric. Zajímavým prvkem pro zvýšení komfortu v domácnosti jsou i otočné LED stmívače , kterými můžete stmívat světlo z více míst najednou pomocí přídavných tlačítek.

Nezanedbatelné finanční úspory přinesou domácnostem i komerčním budovám LED detektory pohybu pro automatické zhasínání světel nebo i jeho rozsvícení. Ty zajistí, že jakmile osoba daný prostor opustí, světla se okamžitě vypnou, což šetří náklady. Výhodou je, že tak v noci nemusíte hledat vypínač. Časový rozsah lze nastavit v rozmezí od 1 sekundy do 30 minut.

Široké spektrum materiálů a barev, navíc i antibakteriální úprava

Čtyři barevné varianty přístrojů Bílá, Béžová, Hliníková a trendy Antracitová můžete kombinovat s jakýmkoliv krycím rámečkem Nové Unicy nebo i původní Unicy. Vzniká tak obrovský prostor pro personalizaci a přizpůsobení danému interiéru.

K dispozici je celá řada barev krycích rámečků v řadách Unica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Outline, Unica Studio Metal, Unica Pure a Unica Pro. Krycí rámečky v nejvyšší řadě Unica Pure jsou pak vyrobeny z přírodních materiálů, jako jsou dřevo, břidlice, sklo, pryž či kov. Zachoval se také oblíbený design s malým dekorativním rámečkem, který můžete dokoupit samostatně a jednoduše vyměnit i bez pomoci elektrikáře v řadě Unica Studio Outline. Řada Unica Pro se pyšní antibakteriální úpravou obohacenou o ionty stříbra. V tomto standardu jsou k dispozici nejen vypínače, ale i univerzální stmívač LED, ovládač rolet a žaluzií, tlačítko s popisovým polem a samozřejmě zásuvky.

Jednoduchý výběr produktů – od designu až po kompletní elektroinstalaci

Skvělou pomůckou je konfigurátor „Vypínač“, který je umístěn přímo i na e-shopu ELEKTRO S.M.S. a usnadní vám výběr produktů pro celý váš dům nebo byt. V prvním kroku si vyberete designovou řadu a následně definujete konkrétní přístroje a jejich počet jako jsou zásuvky, vypínače či stmívače. Konfigurátor vám automaticky hlídá počet rámečků a přístrojů. Pro jednotlivé pokoje můžete využít i různé řady pomocí sestav. Kompletní seznam zboží se vám v závěrečné fázi převede do košíku.

Potěší snadná instalace i příznivá cena

U produktů je jako vždy kladen důraz na jednoduchou instalaci, navazují totiž na ověřený modulární systém, který umožňuje kombinovat různé funkce. Kompaktnější strojky s větším prostorem pro kabeláž usnadní montáž a o perfektní zarovnání a pevnější uchycení se postará nový robustnější Zamak rámeček.

Ačkoliv náklady na výrobu i materiál prudce vzrůstají, cena produktů z řady Nová Unica je zatím neměnná. „Rozhodli jsme se pro zaváděcí cenu, která je stejná jako u předchozích oblíbených výrobků ze sérií Unica z loňského roku. Tato politika je velmi vstřícná jak vůči našim partnerům z řad velkých odběratelů a elektrikářů, tak i pro konečného zákazníka,“ vysvětluje Šimčík.

Řada Nová Unica se pyšní prestižním oceněním za ekologii

Společnost Schneider Electric klade důraz na udržitelnost, důkazem je i ocenění Cradle to Cradle Certified®, které obdržela Nová Unica. Mezinárodní institut Cradle to Cradle prosazuje filozofii, podle níž se suroviny použité v jakémkoli výrobku či službě po skončení jejich životního cyklu nevyhazují, ale znovu se používají po neomezenou dobu nebo slouží jako „potrava“ pro další výrobky. Certifikace Cradle to Cardle je komplexní a pokrývá nejen samotný výrobní proces, ale i výrobní prostory. A proto by tyto výrobky měly být opětovně znovupoužitelné nebo recyklovatelné, samozřejmostí je absence škodlivých chemických látek. Nová Unica dosáhla na bronzovou úroveň ocenění. Schneider Electric uspěla opakovaně, prestižní certifikaci získaly i další produktové sady.