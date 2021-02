Vypěstujte si zeleninu ve vlastním skleníku

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Co je skleník a k čemu slouží, ví asi každý. Díky skleníku jsme schopni si vypěstovat zeleninu už od brzkého jara až do zimy. Skleník chrání rostliny před rozmary počasí a zabezpečuje jim stabilní podmínky pro růst během celého roku. Skleník má ale i jinou funkci, a to relaxační.