Vyměňte kabelku za praktický batoh a ulevte tak svým zádům

Jsou nějaké typicky ženské batohy?

Ženy především milují kabelky, ale poslední dobou jdou do popředí také velmi praktické stylové batohy, které umí být praktické a elegantní zároveň. Kabelky i batohy, které žena zvolí, musí být tak akorát. Nemohou být ani velké, kde v kabelce je pak obtížné něco najít, ale ani malé, protože sem se naopak nevejdou všechny ty jejich tak trochu nepotřebně nezbytné věci, které jsou obsahem dámských batůžků a kabelek. Stejně jako kabelky i batohy musí být prostě tak akorát. Z naší nabídky bych doporučil například Bagmaster® Banny.

U mužů je batoh k vidění častěji…

Ano, já sám jsem si prošel během svého vývoje vším. Školním batohem, taškou přes rameno, spisovkou a nyní jsem hrdým nositelem několika batohů Bagmaster®. Nejvíc oceňuji, že mám díky batohu na zádech „handsfree“.

Ať už jste žena nebo muž, volnočasový městský batoh nadchne vás oba. Stylový městský batoh má rozměry navržené tak, aby se do něj vešly učebnice do školy i váš notebook. Najdete určitě školní batohy vhodné pro malé školáky, středoškoláky i dospělé studenty.

Jak by měl takový batoh vypadat a co by mu nemělo chybět?

Stylové batohy jsou velmi moderní a oblíbené díky sportovně elegantnímu designu. Mnohé se dají vzít jak k džínám, tak i v sukni. S takovými batohy budete vždycky Frikulín, tedy Free + Cool + In. Doplní váš styl a budete se s nimi cítit jako ryba ve vodě. Navíc vám dopřejí pohodlí, zdravá záda a jsou snadno kombinovatelné s oblečením vlastního výběru. Batohy mají praktické přihrádky na notebook či tablet pro všechny, co potřebují techniku do práce či ke svému studiu. Dále zde najdete praktické organizéry, kapsy či USB zásuvky.

Kolik takový batoh stojí?

Designové batohy koupíte i pod tisíc korun, ale chcete-li ten se zdravými zády a z materiálů, které přežijí nelehké zacházení, přiblížíte se ke dvěma tisícovkám. Ale nebudete litovat.

Pokud právě vybíráte batoh do města, ať už do školy nebo do práce či jen tak na odpolední procházku parkem, neměla by vám uniknout nová kolekce české značky Bagmaster® (www.bagmaster.cz). Najdete u nás jak sportovní, tak elegantní volnočasové batohy. Ať už nosíte spíš oblečení sportovního stylu, anebo jste zastáncem elegance, z urban batohů do města Bagmaster® si určitě vyberete. Takzvané urban batohy jsou v našem případě nejen stylové, ale především funkční. Některé z nich nabízejí speciální kapsu na tablet či notebook, přehledný organizér v přední kapse a další praktické vychytávky. Záda batohu jsou polstrována a vybavena odvětrávacím systémem, popruhy se pak mohou pyšnit ergonomickým tvarováním. To vše pro rovnoměrné rozložení obsahu batohu, což zvýší vaše pohodlí a uleví vašim zádům.

Máte doma školáka nebo předškoláka? Chtěli byste, aby nosil Bagmaster®? Je to možné, Bagmaster je totiž český specialista na výrobu školních aktovek a batohů již 17 let. Více než 800 motivů a barev najdete na www.bagmaster.cz .