Výlet v Orlických horách? Navštivte největší muzeum řemesel v ČR

Mile vás překvapí letohradské Muzeum řemesel. Za krásou historické techniky a atmosférou starých časů sem přijíždí návštěvníci z celého světa. Dojmy z prohlídek prvorepublikových expozic v bývalém panském dvoře se musí procítit, příběhy a osudy tehdejších řemeslníků jsou velmi poutavé a odnesete si nové informace o jejich práci a životě.

Rozsáhlé expozice jsou rozděleny do více prohlídkových okruhů, celé se to za jeden den stihnout nedá. Pro začátek zvolte trasu A, která je nerozmanitější a baví celou rodinu. Pokud vám to bude málo, připojte si k tomu návštěvu některé menší expozice, např. historické ordinace, školní třídy nebo Retro.

Zajímavá a unikátní je i druhá hlavní trasa B - mechanické dílny, které ukazují koláře, soustružníka, kováře, koloniální obchod, truhláře, bednáře a pilnici se třemi katry. Většina vystavených strojů je předváděna v provozu. I zde si na své přijdou kromě mužů i jejich partnerky a děti.

Majitelé muzea připravují ještě druhou mechanickou trasu, která bude otevřena na sezonu 2021, a další stálou expozici s více než padesáti historickými betlémy, která bude otevřena ještě v prosinci letošního roku.

Jak zhodnotil návštěvu Muzea řemesel v Letohradě jeden z českých odborníků z Národního památkového ústavu? „Je to muzeum evropského formátu!“

Tak neváhejte a přijďte prožít netradiční zážitky v autentické atmosféře. Těšíme se na vaši návštěvu!