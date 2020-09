Vylepšete obrábění kovů – precizní japonské obráběcí nástroje Tungaloy

Společnost Tungaloy je jedním z nejstarších světových výrobců řezných nástrojů na bázi slinutého karbidu a jeden z největších výrobců kovoobráběcích nástrojů v Japonsku. Historie společnosti začala v roce 1928 pod křídly koncernu Toshiba. V následujícím roce se pak rozběhla výroba nástrojů pod značkou Toshiba Tungaloy. Od této doby došlo k výraznému růstu společnosti a několika zásadním změnám.

V roce 2004 byla divize nástrojů Tungaloy vyčleněna z koncernu Toshiba a vznikla samostatná společnost Tungaloy Corporation s hlavním sídlem ve městě Kawasaki poblíž Tokia. Po krátkém období samostatnosti se Tungaloy v roce 2008 začlenil do skupiny IMC Group, která je vlastněna finanční skupinou Berkshire Hathaway vedenou Warrenem Buffetem.

V současnosti společnost Tungaloy výrazně expanduje nejen v Japonsku, ale i ve světě, a to investicí do vybudování sítě dceřiných zastoupení, ke kterým patří i Tungaloy Czech s.r.o. v Brně odpovědné za prodej a servis produktů v České republice a na Slovensku.

Od roku 2008 navýšila společnost Tungaloy svoji výrobu a prodej přibližně 10x. To je dáno hlavně velkým počtem nových produktů z vývoje japonských inženýrů a také díky tomu, že je součástí skupiny IMC group a může využívat koncernových patentů a společného vývoje.

Produktová nabídka byla v průběhu 10 let kompletně inovována a rozšířena o velký počet nových položek. Základ nabídky tvoří nástroje na bázi vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu, cermetu, keramiky, kubického nitridu bóru (CBN) a polykrystalického diamantu (PCD). Právě výroba CBN a PCD je „třešničkou na dortu“ výrobního portfolia, protože jejich výroba je velmi složitá a vyrábí je pouze několik společností na světě. Ty je pak dodávají všem ostatním výrobcům na světě! Jednou z posledních aktivit je restart výroby dělových vrtáků a BTA vyvrtávacích systémů. V současné době je v nabídce společnosti Tungaloy kompletní sortiment kovoobráběcích nástrojů pro třískové obrábění.

Hlavní výrobní závod, vývoj a vedení společnosti sídlí od roku 2011 ve městě Iwaki, asi 200km severně od Tokia, v prefektuře Fukushima. Jedná se o největší výrobní závod společnosti. Probíhá zde zejména výroba standardních položek. Nachází se zde i další důležité divize, jako je logistika, zákaznická podpora, školicí středisko pro zákazníky a obchodně technické týmy. V neposlední řadě jsou zde také finanční a plánovací týmy. Mimo části výroby (asi 10%), která je vyráběna v sesterských společnostech IMC Group (Izrael, Jižní Korea, USA, Německo) se vyrábí celá produktová řada v dalších pěti závodech napříč celým Japonskem. Tungaloy se prezentuje tím, že z důvodů zachování kvality dobrého jména značky nevyrábí v Číně, Indii a dalších „nízkonákladových“ zemích.

V České republice bylo založeno zastoupení v roce 2007, a to v Praze s působností pro Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko s cílem koordinace a podpory distributorů. Od roku 2009 sídlí společnost Tungaloy Czech s.r.o. v Brně a jejím hlavním úkolem je prodej a podpora koncových zákazníků a podpora distributorů. Tungaloy Czech má v současné době 15 zaměstnanců a zajišťuje prodej, technickou podporu a logistiku v České republice a na Slovensku. Vzhledem k tomu, že v oboru řezných nástrojů je velká konkurence, je 9 obchodních zástupců (6 CZ a 3 SK) každý den u zákazníků a řeší s nimi projekty, nové aplikace a technologie třískového obrábění. V neposlední řadě je důležitou činností společnosti prezentace nových produktů nejen u zákazníků a distributorů, ale i na Mezinárodních strojírenských veletrzích v Brně a Nitře.

V současné hektické době přicházejí stále nové trendy nejen ve vývoji nových materiálů obrobků, ale i strojního vybavení a nových technologií. To vyžaduje neustálé inovace, nové nástroje a řezné materiály. Není jednoduché tento trend sledovat a držet s ním krok, popřípadě i nové trendy prezentovat. Společnosti Tungaloy se to daří! Vždyť každý nový obráběný materiál, popřípadě optimalizace výroby a zkrácení výrobních časů vyžaduje nové a nové nástroje. Proto společnost Tungaloy uvádí na trh několik desítek nových, případně optimalizovaných produktů ročně. Největšími výzvami a trendy současné doby je nástup elektromobility a „přezbrojování“ výrobních technologií v automobilovém průmyslu, dále pak energetika, letecký a kosmický průmysl, těžký průmysl, těžba surovin a výroba pro zdravotnictví. Nezapomínáme ani na trend PRŮMYSL 4.0 a standardy pro ekologii, životní prostředí a znečišťování ovzduší. Všechny japonské výrobní závody splňují normu ISO 14001!

Cílem společnosti Tungaloy je být mezi nejlepšími v oboru a uvádět na trh sofistikované produkty odpovídající potřebám trhu a našich zákazníků, nejen co se týká nástrojů, ale i prodejní podpory. Prodej přes E-shop, on-line aplikace ATLAS, což je katalog s intuitivním vyhledáváním, či aplikace Dr.Carbide s možností podpory při výběru správného typu nástroje a nastavení řezných parametrů jsou dalšími podpůrnými informacemi pro tvorbu technologií. Spokojený zákazník je tím nejlepším vysvědčením pro společnost.

Trend posledních deseti let ukazuje, že jsme na správné cestě, i když je to velmi náročné. Naše firemní heslo „Step by step, but fast“ a touha být mezi nejlepšími v oboru výrobců nástrojů nás posouvá stále dál a to se nám daří!

Petr Galuška, Tungaloy Czech