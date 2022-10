Výjimečné šperky pocházejí z Turnova

Nabízejí originální šperky i celé soupravy. „Protože jsme schopni klientům zhotovit ozdobu podle jejich představ, mají tak možnost pořídit si unikát, který jim vydrží celý život,“ říká na úvod brand manager firmy Ondřej Krása, který zároveň zve k návštěvě pražské prodejny v Dlouhé ulici.

Šperky tvoříte v Turnově, prodáváte je však v Praze. Co si u vás může zákazník zakoupit?

V kolekcích šperků Drahoňovský naleznete vše od něžného dětského šperku přes modely na denní nošení až po výrazný večerní set pro výjimečnou příležitost. Vyrábíme především tradiční granátové a luxusní šperky s přírodními kameny a diamanty. Nabídku klasických i tradičních vzorů doplňují nové kolekce pro vysoce náročného zákazníka.

Kolekce D.I.S.K. z bílého zlata se safíry a diamanty - https://www.drahonovsky.cz/925-kolekce/d-i-s-k/1/

Tvoříte i šperky na míru. Znamená to, že si mohu z domova donést například český granát po babičce, a vy my ho zakomponujete do moderního šperku?

I to je možné. V takovém případě vám domluvíme schůzku s Janem Drahoňovským, naším hlavním designerem a zlatníkem. Poté vznikají prvotní skici, v rámci nichž hledáme správné proporce, funkčnost a především estetické pojetí. Prakticky jsme schopni vyrobit šperk na míru, který klientovi dává možnost projevit jeho jedinečnost.

Klenotnictví Drahoňovský se vyznačuje tím, že používáte kvalitní materiály a přírodní drahokamy. Můžete být konkrétnější, jaké to jsou a odkud pocházejí?

V našem portfoliu naleznete širokou škálu drahokamů, nejčastěji naši klienti vybírají ze šperků s diamanty, které nakupujeme přímo z Antverp, kdy větší kameny doprovází mezinárodní certifikát. Mezi stálice patří zástupci královské kombinace, a to safíry, smaragdy a rubíny. Velkou oblibu nově zaznamenáváme u tanzanitu, pro jeho krásnou temně modrou barvu s fialovými tóny. Dámy si jistě vyberou z kolekcí perel, ať už se jedná o tmavé tahitské perly nebo bílé Akoya perly, které pochází z jižní části Japonska.

Návrh zakázkového šperku s Tanzanitem a diamanty - https://www.drahonovsky.cz/805-zakazkovy-sperk/

Jaký šperk jde u vás nejvíce na odbyt a kdo je váš nejčastější zákazník?

Jelikož se naše zlatnictví nachází nedaleko Staroměstského náměstí, navštěvují nás jak cizinci, tak čeští zákazníci. Zahraniční turisté se nejvíce zajímají o granátové šperky nebo o modely s vltavíny, které je přitahují svou unikátní strukturou a zajímavým příběhem jejich vzniku. Naši stálí zákazníci se k nám vracejí, díky důvěře v precizní zpracování našich šperků.

Jaké jsou módní trendy pro následující rok 2022/2023?

Pojem trend ve mně evokuje něco dočasného, což je v rozporu s naší motivací. Snažíme se oslovit klientelu, která se chce odlišit a naším šperkem podtrhnout jejich individuální osobnost. Obecně si však myslím, že aktuálním trendem jsou jemné diamantové šperky, které budou součástí každodenního života a snadno se kombinují.

Proč by si zákazník měl šperk koupit právě u vás?

Osobní přístup ke každému klientovi i následná péče o šperk jsou naší doménou. Při zrodu každého modelu máme na mysli také jeho funkčnost. Chceme tedy, aby šperk potěšil nejen svého současného majitele, ale byl předáván z generace na generaci.