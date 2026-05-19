Vyhrál 187 milionů. Pomohla mu čísla od partnerky

Sázel jako obvykle. Stejná čísla, stejný postup. Tentokrát bylo ale něco jinak na muže ze středních Čech se usmálo štěstí trefil výhru, která mu může změnit život k lepšímu. Sázejícímu padl ve Sportce Superjackpot ve výši 187 454 975 korun.
Za výherním tiketem stojí jednoduchý příběh. Kombinaci čísel mu pomohla sestavit partnerka. Vychází z dat narození blízkých a používá ji zhruba tři čtvrtě roku. Právě tato čísla – 9, 19, 28, 31, 37 a 48 doplněná o koncové číslo 1 ve hře Šance – se proměnila ve výhru.
Tiket podal na čerpací stanici, a to na tři slosování. Stejně jako mnohokrát předtím.
Nejprve šok, pak potvrzení
Když si poprvé zkontroloval výsledky, přišla nedůvěra. Výhru si opakovaně ověřoval v telefonu a jistotu získal až ve chvíli, kdy zavolal na infolinku. „Pořád jsem to kontroloval dokola. A pořád to vycházelo stejně,“ popsal.
Ráno pak zavolal partnerce. Ta měla podle jeho slov opravdu výjimečný začátek dne. Dnes oba zůstávají v klidu a první velká rozhodnutí nechávají uzrát.
Výherce, který má dvě děti, dlouhodobě sází Sportku a občas si zahraje i Extra rentu, zatím nic zásadního ve svém životě měnit neplánuje. V práci chce pokračovat a o výhře říct jen nejbližším. První na řadě je ale oslava – pravděpodobně u dobré večeře.
Výhra uzavřela týden plný milionových výher
Výhra přišla v závěru Allwyn Milionového týdne, během kterého vzniklo 21 nových milionářů. Devět z nich právě ve Sportce. Ta letos pokračuje v silném tempu – od začátku roku díky ní vzniklo přes 170 milionářů, kteří si mezi sebou rozdělili více než 765 milionů korun.
Co následuje po velké výhře
Samotnou výhrou v loterii ale příběh nekončí. Výherci mají k dispozici diskrétní zázemí takzvané Milionářské místnosti, kde probíhá předání výhry. Součástí je i možnost konzultací s odborníky z oblasti financí, práva nebo osobního rozvoje.
Zkušenosti ukazují, že právě klid a promyšlené kroky jsou v prvních dnech po výhře zásadní. Ať už se lidé rozhodnou pro splnění snů, zajištění rodiny nebo nové zážitky, důležité je jediné – dát si čas.
Protože i jeden obyčejný tiket může být začátkem nové životní kapitoly.
Další šance: teď se hraje o dovolené
Sportka zároveň přichází s dalšími příležitostmi. S blížícím se létem přichází velmi lákavá mimořádná prémie. Čtyři pátky po sobě se hraje celkem o 1000 dovolených v hodnotě 100 tisíc korun. První slosování, které proběhlo v pátek 15. května už zná své výherce, nyní přichází další šance.
Už tento pátek se hraje o 200 dovolených. V následujících týdnech se počet výher ještě zvýší – o týden později to bude 300 dovolených a na závěr, v pátek 5. června se bude losovat celkem 400 šťastlivců, kteří si budou moci vybrat dovolenou dle svých snů a přání v hodnotě 100 tisíc korun.
Každé slosování tak přináší nové příležitosti, jak si splnit plány na léto. Stačí vsadit plný tiket a být ve hře.
