Vyhrál 100 tisíc korun měsíčně na 20 let. Zajistí rodinu i podnikání

Komfortní zajištění na stáří, cestování, nové bydlení nebo menší finanční přilepšení pro každodenní radosti? Loterie Mini renta nebo Extra renta od Sazky jsou pro mnoho sázejících jedním z oblíbených způsobů, jak zkusit své štěstí a třeba si zajistit nějaké peníze navíc. Dva výherci se s námi podělili o své pocity z hlavní výhry.

Celých 20 let pohody díky Extra rentě

Z krásných 24 milionů korun se 21. října 2024 radoval sázející z Olomouckého kraje. Po pětapadesáti letech sázení, kdy vyhrál jednou 100 tisíc korun, mu padla hlavní výhra v loterii Extra renta. 100 tisíc korun měsíčně po dobu dlouhých 20 let mu přinesla šťastná kombinace čísel 27, 7, 28, 29, 21, 15 a 30. Peníze si šťastlivec nechal vyplatit najednou a rozdělil je na několik účtů. Jasně totiž ví, co s nimi udělá.

„Peníze nechceme utratit, ale rozumně je investovat. Část půjde na investici do domku a domácnosti, máme také rodinné podnikání, takže další peníze poputují i tam,“ popisuje muž v důchodovém věku. Pravidelně prý s manželkou přispívají také na charitu a díky výhře teď budou moci podporu ještě rozšířit. S celou rodinou prý také pojedou na nějakou hezkou odpočinkovou dovolenou. Výhra 1. pořadí v Extra rentě je pro muže také formou zajištění na stáří.

Výhra ho velmi potěšila, věří ale, že to na jeho každodenní život nebude mít zásadní efekt. I proto plánuje pokračovat v sázení a ve své tradici, kdy zatím nevynechal žádné slosování Extra renty.

S Mini rentou máte tisícovku navíc každý den

Hlavní výhra v Mini rentě znamená báječný rok s tisícovkou denně navíc. O tom, jak s ní naloží, musel popřemýšlet další šťastlivec, který se Sazkou vyhrál. V pondělí 14. října 2024 šel nakoupit do jednoho obchodního centra ve Středočeském kraji a jak je zvyklý, zastavil se v trafice, kde si vsadil Mini rentu. „Mini rentu hraji pravidelně, losuje se totiž každý den, a tak je jedno, kdy jdu zrovna nakoupit. Vsadit si při každém nákupu je taková moje tradice,“ svěřuje se výherce.

„Ten den jsem měl tušení, že by to mohlo vyjít,“ dodává s úsměvem šťastlivec. A jeho intuice ho nezklamala. Padla mu hlavní výhra v podobě tisícovky denně po celý rok. Sázení bere jako součást života a tradici, která mu přináší radost a někdy i příjemnou finanční odměnu jako třeba nyní. „Je to pěkný bonus, který použiju jako příspěvek na auto. Rozhodně mi to zpříjemní život, i když jej zásadně nezmění,“ říká. S loteriemi chce šťastlivec pokračovat a pravděpodobně teď zkusí také Extra rentu.

Jak naložit s výhrou? Chce to plán!

Ať už se jedná o velkou nebo menší výhru, oba příběhy ukazují, že výhra v loterii přináší radost, klid a stabilitu. Každý z výherců si své peníze užívá po svém – pro jednoho znamená možnost dlouhodobě investovat, pro druhého zase každodenní drobné radosti.

HRAJ S ROZUMEM. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. 18+