Vydejte se za inspirací do zahraničí a otevřete svou školu inovacím

Školy si až do února 2022 mohou žádat o finance zaměřené na modernizaci a inovaci výuky a spolupráci se vzdělávacími institucemi z výše uvedených zemí a přidat se tak k 94 projektům, které byly v uplynulých třech letech podpořeny částkou vyšší než 6 milionů euro. Taková spolupráce bezpochyby stojí za to – Norsko, Island a Lichtenštejnsko totiž mají co nabídnout.

On-line výuka je hračka

Digitalizace a vzdělávání? Pokud pandemie ukázala, že spojení těchto pojmů je nutné, tak praxe z Islandu či Norska napovídá, že se není čeho bát. V Norsku si uvědomují, že technologie jsou nedílnou součástí dnešního světa, a proto je nezbytné, aby jim žáci porozuměli a dokázali je správně a zodpovědně využívat. Digitální kompetence jsou podobně jako čtení, psaní nebo počítání považovány za jednu ze základních dovedností, které jsou nezbytné pro pochopení jakékoliv látky i pro rozvoj sociálních vztahů. Proto je práce s různými moderními technologiemi součástí výuky všech předmětů, nejen specializovaných hodin informatiky. S takovou myšlenkou pracovali ve svém projektu i učitelé z teplického gymnázia a jejich kolegové z islandského města Kópavogur. Rozhodli se proto připravit pro své žáky inovativní moduly pro výuku přírodovědných oborů. Základem každého modulu je úkol ke zpracování konkrétního problému (například v zeměpisu je tématem modulu ubývání ledovců na Kilimandžáru). Žák má zadaný úkol vyřešit za použití nejrůznějších zdrojů a technologií – od internetu, excelových tabulek až po měřicí přístroje. Zadávané úkoly rozhodně nejsou nijak banální, naopak vyžadují od žáků samostatnou práci, při níž si zlepší nejen své znalosti klimatické situace v Africe, ale i své digitální, analytické a syntetické myšlení. Taková výuka baví žáky i učitele, což bylo také jedním z cílů projektu – veškeré projektové aktivity byly totiž vyhrazeny pro pedagogy, kteří dostali možnost rozšířit si během workshopů své odborné obzory a mohli se věnovat tématům a úkolům, na které by při každodenní práci neměli příliš času.

Fungující inkluze

„Vzdělávání je pro každého.“ Touto myšlenkou se řídí vzdělávací systém v Norsku, na Islandu i v Lichtenštejnsku. Aby bylo tohoto stavu dosaženo, musela se zavést řada komplexních opatření – v Norsku jsou například ve všech regionech zřizovány střední školy, na nichž je možné studovat širokou paletu oborů. Žáci tak nemusí za svým vysněným oborem dojíždět přes celou zemi a kvalitní vzdělání je dostupné i těm sociálně či ekonomicky znevýhodněným. V Norsku ani na Islandu se také až na výjimky nesetkáte se speciálními školami – inkluzivní prostředí nabízí v podstatě každá škola i školka. Děti jsou tak odmala vedeny k vzájemnému respektu a zapojování znevýhodněných spolužáků do běžných činností. Potřeby každého dítěte se zdravotním nebo mentálním omezením vyhodnocuje škola zvlášť a podle toho pak konkrétnímu žákovi upravuje studijní plán, zajištuje asistenta či speciální pomůcky.

Potřeby každého dítěte se zdravotním nebo mentálním omezením vyhodnocují školy v Norsku a na Islandu zvlášť | foto: istockphoto.com

Inkluze se však netýká jen slabších žáků. Podporu potřebují i ti mimořádně nadaní, kteří se kvůli svému talentu mohou cítit osamoceni a nepochopeni, nedostatek podnětů může u některých vést ke ztrátě motivace k učení, a v konečném důsledku dokonce i zhoršení studijních výsledků nebo problémům s chováním. Tomu všemu může zabránit právě individuální přístup pedagoga a výukový program upravený na míru danému žákovi. Na toto téma se zaměřil projekt pracovníků z plzeňského krajského úřadu, kteří se za inspirací vypravili do norského Bergenu. V Norsku se nesetkáte s výběrovými školami ani víceletými gymnázii, a tak se podpora nadaným ubírá jiným směrem. Jedním z nich je spolupráce probíhající se základními školami, jejichž nadaní žáci posledních ročníků základních škol mohou docházet na některé hodiny do partnerské střední školy. Podobný program se podařilo domluvit i s fakultou humanitních studií, která umožňuje talentovaným středoškolákům absolvovat některé bakalářské kurzy. Pokud mají žáci dostatečnou docházku a splní podmínky atestace, je jim předmět uznán jako absolvovaný a oni tak nemusí plnit další zkoušky na své vlastní škole. Univerzita v Bergenu také pořádá konference pro středoškoláky, kteří tak mají možnost setkat se s vědci z celého Norska. Právě tato praxe velmi zaujala plzeňské pracovníky, kteří se nyní snaží prohloubit spolupráci mezi Západočeskou univerzitou a středními školami.

Náročnost přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání si uvědomují také v Lichtenštejnsku, jen se zaměřili na mateřské a základní školy. Tuto změnu zvládá každé dítě jinak, a je proto nutné mu umožnit vyrovnat se ní ve vlastním tempu. Proto v této malé alpské zemi funguje koncept tzv. Grundstufe, v jehož rámci se spojují poslední dva ročníky mateřské a první ročník základní školy dohromady. V jedné třídě se tak setkávají děti ve věku 4–8 let a pomocí různých stimulujících aktivit postupně přecházejí od her k učení zaměřenému na úkoly. Práce ve skupinách podporují jejich spolupráci a ohleduplnost a umožňují dětem, aby se učily nejen od učitelů, ale i od sebe navzájem (např. starší děti pomáhají a vysvětlují látku mladším dětem). Díky pozvolnému a individuálnímu tempu má každé dítě možnost postupně si zvyknout na nové prostředí a plně v něm rozvinout svůj potenciál – a právě to je cílem inkluzivního přístupu.

V Lichtenštejnsku spojují poslední dva ročníky mateřské a první ročník základní školy dohromady, aby děti lépe zvládly náročný přechod

Za inspirací do zahraničí

Úspěšná digitalizace a fungující inkluze jsou jen dva z mnoha aspektů vzdělávání, v nichž se mohou české školy od těch v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku inspirovat. Pro svůj projekt spolupráce si ale mohou vybrat jakékoliv téma, které je právě pálí – inovativním nápadům se meze nekladou a program Vzdělávání Fondů EHP jim umožní přetavit pouhé nápady ve skutečnost. Mezinárodní zkušenost jednotlivého učitele či školy totiž posouvá kupředu celé školství.

Více informací o programu Vzdělávání a aktuálních možnostech financování na fondyehp.dzs.cz.