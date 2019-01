Vydejte se s INTACTem na letní jazykové kurzy do zahraničí

Zeptali jsme se ředitele INTACTu, PhDr. Karla Klusáka, jaká byla sezóna 2018 a co INTACT chystá na rok 2019:

Rok 2018 byl úspěšný. Je vidět, že si Češi uvědomují, že investovat do jazykového vzdělávání se vyplatí. Netýká se to jen rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti mluvily plynně nejméně jedním cizím jazykem, ale i dospělých, kteří chápou, že kvalitní znalost angličtiny, němčiny, případně dalšího jazyka jim zpřístupňuje nové pracovní pozice, zajímavější práci a dává mnohem vyšší plat.

Kdy začínají české děti jezdit na jazykové kurzy do zahraničí, na jak dlouho a kam?

První pobyt je většinou dvoutýdenní a průměrný věk prvního výjezdu na jazykový kurz v zahraničí je 14 let. Většinou se jedná o angličtinu a nejoblíbenější země je Anglie, druhá je Malta. Roste zájem o Skotsko a Irsko. Ještě k tomu průměrnému věku - čím dřív, tím líp, je ale důležité, aby dítě na kurz jelo, až je na to připravené. Jazyky by se ale každý měl naučit obstojně na střední škole, později už na to není čas. A protože čeština je exotický jazyk, je jasné, že jeden jazyk nestačí. Ideální by bylo, kdyby u maturity měl každý český středoškolák zkoušku FCE a v němčině nebo jiném jazyku alespoň úroveň B1.

A jezdí děti na kurzy samostatně, nebo s delegátem?



Většina dětských zákazníků INTACTu jezdí na jazykové kurzy samostatně, ale nabízíme skupinové kurzy s delegátem, které trvají dva týdny. Probíhají jednak na Anglické riviéře v krásném letovisku Torbay v hrabství Devon a druhá destinace je Malta, letovisko Sliema. U obou destinací nabízíme tři dvoutýdenní turnusy, od začátku července do poloviny srpna.

Jak často se delegát s dětmi vidí?

Delegát je s dětmi celou dobu jazykového pobytu, přebere je od rodičů na pražském letišti, odletí s nimi, tráví s nimi každý den, pomáhá jim, radí, jezdí s nimi na výlety, letí s nimi zpátky a na letišti je předá rodičům. Rodiče nemusejí mít obavy, s delegátem se můžou kdykoli spojit.

Jsou to bezpečné destinace?

Jistě, jinak bychom tam děti neposílali již 15 let :-). Když jste zmínila téma bezpečnosti, někdy dostáváme docela zábavné dotazy. Někteří rodiče si myslí, že po brexitu budou Češi potřebovat do Anglie víza nebo že se k nim Britové nebudou chovat hezky. Pokud jde o Maltu, občas slyšíme, že ji někteří rodiče nepovažují za bezpečnou, že je tam prý moc uprchlíků.

Takže, víza pro občany EU Británie zcela určitě nezavede a neplánuje to a Britové se chovají pořád stejně hezky. Uprchlíci na Maltu nemíří, protože Malta je malý ostrov a oni se chtějí dostat na pevninu. Pokud na Maltě náhodou nějací uprchlíci přistanou, přebírá je od Malty Itálie.

A jaký mají děti na kurzu program?

Výuka je 20 lekcí týdně, odpoledne jsou výlety do okolí, projížďka lodí, sportovní akce, návštěva akvaparku a spousta dalších aktivit. V Anglii si studenti můžou objednat 3 večerní aktivity týdně nebo tráví večery v hostitelské rodině. Pokud jde o Maltu, tam je večerní program každý den. Děti se rozhodně nenudí.

A jak probíhá výuka, jsou tam jen Češi? Umí učitelé česky?

Výuka probíhá v mezinárodních skupinách, studenti jsou z nejrůznějších zemí celého světa. Češi jsou v menšině. Pokud jde o učitele, jsou to rodilí mluvčí, česky neumí, vše se vysvětluje anglicky. Možná to zní divně, ale funguje to skvěle. Samozřejmě je ve škole zakázáno používat jiný jazyk než angličtinu. Posun v mluvních a poslechových dovednostech je masivní. Hodně studentů říká, že jim 2 týdny v Anglii nebo na Maltě daly víc než rok učení v české škole.

Bydlení nabízíte jen v hostitelské rodině?

V Anglii nabízíme ubytování v rodinách nebo v hotelu, na Maltě rodiny nebo rezidence. Maminky samozřejmě zajímá stravování - snídaně a večeře jsou v rodině, hotelu nebo v rezidenci a obědy jsou v balíčku.

Jaké novinky máte na rok 2019?

Pokud jde o kurzy angličtiny pro děti a mládež v Anglii, nabízíme letní rezidenční kurzy v prestižní anglické internátní škole Badminton, která sídlí nedaleko Bristolu, dále kurzy s ubytováním v rodině ve Shrewsbury, což je nádherné město na hranicích Anglie a Walesu, a také letní rezidenční kurzy ve WInchesteru, což je starobylé město, spojované s mytickým králem Artušem a rytíři Kulatého stolu. Na ten se můžete ve WInchesteru podívat!

Více informací o letních kurzech v zahraničí najdete na www.intact.cz.