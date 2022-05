Vychutnejte si Chorvatsko plnými doušky

Slunce a moře

Češi milují Chorvatsko. Důvod, proč se sem rádi vracejí, spočívá v prožitku letního blaha. Najdou zde dlouhé oblázkové pláže s rodinnými hřišti, zábavné a vodní parky, ale i skvělé plážové bary a klidné oázy chráněné borovými lesy. Obdivujte úchvatné západy slunce hýřící zářivými barvami, zaposlouchejte se do šumění vln a nechte se přivítat specifickým hlasem racků. Při každé své návštěvě Chorvatska zjistíte, jak je rozmanité.

Zlatni Rat beach | foto: Aleksandar Gospić

Příroda plná barev

Chorvatsko se pyšní nádhernou přírodou, která zazářila v mnohých filmech. Nekonečné zlaté pláně Slavonie oplývají biodiverzními přírodními parky. Za návštěvu rozhodně stojí Kopački Rit, Geopark UNESCO Papuk, Lonjsko Polje a Žumberak. Mezi 500 let starými dubovými lesy se prohání divoká zvěř. Nezapomeňte navštívit tyrkysová Plitvická jezera, kde se natáčel legendární Poklad na Stříbrném jezeře, s dechberoucími vodopády.

Příroda/dobrodružství – Kopački rit | foto: Ivo Biočina

Aktivní dovolená

Návštěvníci Chorvatska často hledají nová, bláznivá dobrodružství. Pokud jste motorkáři, užijete si křivolaké silnice klikatící se nespoutanou přírodou. Do vnitrozemí vedou cyklistické stezky a úžasná Napoleonova horská stezka zvaná Via Adriatica, která směřuje z Istrie kolem Dubrovníku na jižní cíp Chorvatska. Vydat se můžete i na vysokohorské stezky, které poskytují nádherný výhled na okolní řeky a hory, jako je Severní Velebit a Biokovo. Užít si můžete i rafting na řece Cetina a windsailing. Díky potápění můžete také zavítat do malebného podmořského světa unikátních archeologických lokalit. Jako v římských dobách naberete síly v relaxačních termálních lázních s čistým bahnem a minerály.

Cetina rafting | foto: Ivo Biočina

Chorvatsko: Tipy pro dovolenou

K návštěvě láká poloostrov Istrie s křišťálově průzračným mořem, čistým pobřežím, romantickými přístavy, veselými rybářskými loďkami a rušnými kamennými uličkami v malebných středověkých městečkách. Krajina Istrie neodolatelně připomíná nejkrásnější části Toskánska nebo Provence. Koupací sezona zde trvá až šest měsíců! A Istrie je také vyhledávaným cílem pro horskou turistiku uprostřed panenské přírody. Tato země je tak ideálním turistickým cílem.

Pula Arena | foto: Ivan Šardi

Nechte se okouzlit Dalmácií, která už dávného roku 305 po Kristu očarovala tehdy nejmocnějšího člověka – císaře Diokleciána. Pro stavbu svého sídla si vybral právě srdce Dalmácie, čímž postavil základy budoucího města Splitu. Vydejte se v jeho stopách! Prozkoumejte Diokleciánův palác a další krásy mnoha zdejších ostrovů, pláž Zlatý mys na ostrově Brač, pohoří Biokovo, ale i kulturní bohatství. V Dalmácii najdete také Dubrovník, jedno z nejkrásnějších měst na světě, které obepíná dlouhá kamenná zeď. Po staletí chrání tuto „perlu Jadranu“, která svádí panovníky i umělce.

Split | foto: Ivan Čorić

Na jihu Dalmácie se rozkládá ostrov Korčula, kde se narodil cestovatel Marco Polo. Nedaleko byl také během námořní bitvy zajat. Vydejte se třeba na kajakářský výlet a objevte překrásné přírodní scenérie, četné zátoky a jeskyně a nádherné písečné pláže. Během jediné plavby na kajaku můžete navštívit antický kamenolom na Vrhniku, odpočinout si za zdmi kláštera na Badiji a dopádlovat až k dokonalým tradičním pokrmům a jedinečným místním vínům do některého z příjemných podniků na břehu moře.

Nenechte si ujít Chorvatsko a poznejte na vlastní kůži jeho krásy! Více informací najdete na https://croatia.hr/cs-CZ.