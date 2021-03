Vybíráte okna do pasivního domu? Přečtete si, na co se zaměřit

U jiných je nutné počítat s konkrétními specifickými vlastnostmi, typickými pro danou stavbu.

V poslední době je velmi diskutovaným tématem úsporné a chytré bydlení. Do popředí se dostávají pojmy jako chytrý nebo pasivní dům, což je stavba, která vyniká velmi malými tepelnými ztrátami. Ve srovnání s běžnou novostavbou se roční úspora energie dokáže vyšplhat až na 90 %, což ročně vyjde okolo 2 000 – 5 000 korun podle velikosti vytápěné plochy. Obecně lze říci, čím vyšší náklady jsme ochotni vložit do počáteční investice, tím nižší náklady budeme mít při jejím provozu.

Jaká okna zvolit do pasivního domu?

Pokud se rozhodnete pro pasivní stavbu, měli byste pamatovat na to, že obytné části budovy by měly směřovat k jihu. Na této straně by mělo být i nejvíce oken či dveří. Trh nabízí nepřeberné množství otvorových výplní, ovšem vy jako budoucí majitelé pasivního domu byste se měli zaměřit na nejdůležitější faktor – součinitel prostupu tepla oknem, tzv. Uw. Ten by neměl přesahovat hodnotu vyšší než 0,85 W/(m2K). Pokud se začnete poohlížet po plastovém okně, nenechte se počtem komor, které ačkoliv slouží k zamezení úniku tepla, zmást. Komory jdou ruku v ruce se stavební hloubkou (celkovou šířkou) rámu okna. Proto jsou stavební hloubka a součinitel prostupu tepla důležitějším aspektem při výběru okna než samotný počet komor.

Pro pasivní domy nabízí společnost RI OKNA a.s. okna a dveře z plastových nebo dřevěných profilů. Pokud se rozhodnete jít do plastu, ideální volbou pro vás bude profil SALAMANDER bluEvolution 92 nebo VEKA Softline 82 se středovým těsněním. V případě dřeva se rozhodně podívejte na profil PREMIUM 92 s excelentní povrchovou úpravou, kompletně vyráběný společností RI OKNA a.s. v Příboru.

Tato okna splňují nejvyšší třídu průvzdušnosti. V pasivním domě tudíž nebudete muset téměř vůbec větrat, o výměnu vzduchu se postará strojní větrání s rekuperací, které zajistí neustálý přísun čerstvého vzduchu do domu. Plast má oproti dřevu výhodu především v ceně, dřevo naopak ve stálosti materiálu, což oceníte převážně u oken větších rozměrů nebo u vchodových dveří.

Jaké vybrat zasklení?

Vynikající rám v případě pasivních domů není jediným ukazatelem kvality. Dbát bychom měli také na vhodný výběr zasklení. Okna do pasivních domů bývají zasklena výhradně izolačními trojskly, které mají výborné izolační vlastnosti, ve srovnání s klasickým dvojsklem se můžeme bavit o rozdílu až 50 %. V letním období izolační trojsklo propouští méně tepla z venkovní strany, a tak v domě udržuje příjemnou teplotu. V extrémních teplotách nad 30 stupňů Celsia je vhodné mít okna zastíněna např. horizontálním stíněním (přesah střechy, slunolamy apod.) nebo aktivními stínicími prvky (žaluzie, rolety).