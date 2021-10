Vybíráte granule pro kočku? Poznáte předem, že jí budou chutnat?

Co si dá kočka nejraději

Kočky jsou pověstné svou mlsností. Chovatele tím mohou docela potrápit, vytříbený kočičí vkus ohledně krmiva může vyznít až jako nechutenství k většině krmiv. Jenže ony za to nemohou. Jejich stravovací instinkty velí spořádat přesně to, co bude pro ně nejpřirozenější, a tudíž nejvhodnější pro jejich zdraví.

I když kočička domácí vypadá mírumilovně, je to přece jen šelma, ještě ke všemu mlsná šelma, a ta miluje maso. Její představu o dokonalém jídle tak může naplnit jedině krmivo, které je plné kvalitního masa. Granule s vysokým obsahem masa jsou proto pro ni zásadní. K jejich atraktivitě navíc přispěje, když obsahují čerstvé maso. Máme tip, čím u kočky uspějete.

Opravdu je v granulích čerstvé maso?

Už tedy víme, že kočka přirozeně potřebuje ve své stravě maso, aby byla zdravá a spokojená. Kočičí trávicí systém je stravě bohaté na proteiny uzpůsoben. Chodit denně k řezníkovi se již nenosí, nicméně péči o mlsné jazýčky a spokojená bříška koček vám zjednoduší vyladěné granule Calibra Verve, které můžete mít stále při ruce. Obsahují až 32 % čerstvého masa. Co je přidanou hodnotou čerstvého masa v granulích?

Čerstvé maso dodá granulím pro kočky především neodolatelnou vůni a velmi atraktivní chuť, navíc je pro ni takové krmivo přirozeně skvěle stravitelné. Vysoká stravitelnost je navíc u Calibra Verve podpořena tím, že se jedná o granule bez obilovin. A co na to samy kočky?

Čerstvé maso a složení bez obilovin podporuje skvělou stravitelnost granulí pro kočky

Vyvinuto společně s kočkami

Chutnost je u krmiva pro kočky obzvláště důležitým, ne-li úplně hlavním kritériem výběru. V rámci vývoje receptur proto byly zapojeny do testování i kočky, kterým je krmivo určeno, a tito mlsní testeři dali v 94 % přednost Calibra Verve oproti jiným krmivům ve stejné kategorii. Testující kočky i koťata na krmivu dobře prospívala, byla zdravá a bez jakýchkoli trávicích obtíží.

Granule Calibra Verve kočkám chutnají, protože obsahují suroviny té nejvyšší kvality a jsou křupavé a nadýchané. To kočky milují.

Vymyšleno a vyrobeno doma

Calibra Verve granule s vysokým obsahem čerstvého masa a bez obilovin jsou vyvinuty ve spolupráci s předními veterinárními lékaři a s odborníky na výživu a jsou vyrobeny v České republice.

Granule pro kastrované kočky jsou jiné

Calibra myslí i na specifické skupiny koček. Respektuje potřebu odlišné výživy. Krmivo Verve pro kastrované kočky připravila jako energeticky vyvážené granule s čerstvým sleděm nebo čerstvým kuřetem a krůtou. Vyladěný obsah minerálů a funkční aditiva na míru podpoří zdraví kočičky, především pohodu močového traktu.

Zajímavá aditiva jako bonus? Ne! Samozřejmost.

Výjimečnou roli v krmivech pro kočky hraje nezbytný taurin, který je důležitý zejména pro funkci zraku a na podporu srdeční činnosti. Kočky si taurin samy nedovedou vytvořit, je tedy potřeba ho doplňovat.

Zajímavá funkční aditiva – Triple Active Formula – jsou vybrána na míru právě těm kočičkám, kterým je receptura určena – ať už pro koťátka, dospělé i starší kočky, nebo pro kočičky bytové či kastrované.

Důležitá nutriční aditiva jako stopové prvky, vitamíny a aminokyseliny jsou nedílnou součástí všech receptur Calibra Verve.

Takto sestavené receptury granulí mají výborný vliv na špičkovou kondici mazlíčka. Je to prostě luxus, který si každá kočka zaslouží.

A co myslíte, bude milovat víc vás, nebo Verve?

... Znáte kočky…