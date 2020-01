Vyberte si tu správnou ekonomickou vysokou školu

Procházet nabídky více než stovky fakult, kde můžete v letošním roce začít studovat ekonomii a management, určitě není snadné. Jen v Praze je totiž více než 50 možností.

Jsou tedy všechny školy stejné? Nebo je nějaké objektivní kritérium, jak poznat, který absolvent má větší šanci na to uspět na některé z manažerských pozic? Předměty jako mikro nebo makroekonomie najdete všude. Tady rozdíl nehledejte. Největším rozdílem bude přenositelnost získaných vědomostí do praktického fungování. Ať už v osobním nebo profesním životě.

Pojďme se podívat pod pokličku Unicorn College, soukromé vysoké školy, která už třináct let vychovává jak IT specialisty, tak právě manažery a ekonomy. Málokdo to ví, ale Unicorn College zajišťuje prostřednictvím exkluzivního programu TopGun i vzdělání zaměstnanců v mateřském Unicornu, firmě s více než čtyř miliardovým obratem a kontinuálním růstem po mnoho posledních let. Vzdělání stovek lidí, kteří umí řídit projekty i celou firmu, řešit každodenní otázky běžného chodu, ale i expanze do zahraničí či oslovování zcela nových segmentů trhu. Málokterá vysoká škola má tak bezprostřední zpětnou vazbu a každodenní možnost ověřit si, že to, co učí funguje i v každodenní praxi.

Tím však vztah k praktickým dovednostem rozhodně nekončí. Málokde byste například, stejně jako na Unicorn College, mohli řešit výuku a v některých případech i zkoušky prostřednictvím hackatonů, kde studenti hledají konkrétní, ucelené a v praxi aplikovatelné řešení reálných zadání.

Již tradiční součástí vzdělání jsou pak i 2x ročně konané konference UCL Open. Konference pro veřejnost i studenty, vždy s aktuálním tématem, ke kterému se vyjadřují odborníci z různých oborů i typů společností.

Novinkou od roku 2019 je potom série moderovaných diskusí a přednášek UCL talks, kde se dozvíte od výjimečných osobností jejich osobní pohled na otázky, které hýbou společností.

Všechny ty věci okolo, od příjemného a neformálního prostředí přes moderní elektronické interaktivní studijní materiály a streamované přednášky až po unikátní možnosti praxí nebo exkurzí u prestižních partnerů, jen doplňují celkový přistup školy.

Pokud hledáte správný start svého ekonomicko-manažerského vzdělávání, neměli byste ze svého výběru vynechat bakalářský studijní program Business Management. Ten vás naučí rozumět trhu, používat nejefektivnější nástroje a po jeho absolvování budete vybaveni znalostmi z oblasti managementu, marketingu, projektového řízení, řízení lidských zdrojů, ICT technologií a znalostmi z oblasti ekonomie, statistiky a práva.

Pokud již jste bakaláři nebo rádi nahlížíte trochu dál, pak věřte, že ekonomie v souvislostech a schopnost práce s daty je něco, co bude hýbat trhem po mnoho dalších let. Právě pro vás je tu potom magisterský studijní program (zakončený titulem Ing.) Aplikovaná ekonomie a analýza dat.

Zaujal vás přístup Unicorn College a konkrétní možnosti studia ekonomie a managementu? Tak nezapomeňte sledovat termíny, kdy se můžete přesvědčit naživo, jaké je to studovat na Unicorn College. Nebo na nic nečekejte, navštivte náš web nebo využijte jednu z mnoha forem kontaktu a zeptejte se nás na to, co vás konkrétně zajímá.