Vyberte si to nejlepší: Bestseller mezi letadly s investiční výhodou

Proč si koupit vlastní letadlo?

Koupit se dá téměř vše kromě času. Volný čas, který strávíte se svými blízkými a spánkem ve vlastní posteli místo v hotelu, je k nezaplacení. Investice do vlastního letadla je investicí do času, která přesahuje finanční rámec.

Díky němu můžete zapomenout na nekonečné kolony, dlouhé odbavovací fronty, zpožděné lety, ztracená zavazadla i nervy. Létat můžete, kdy chcete a kam chcete. Bez kompromisů, bez starostí a bez turbulencí (letadla Cirrus létají dostatečně vysoko a podle typu až přes 2 000 kilometrů daleko). Mějte absolutní kontrolu nad svým časem, pohodlím i soukromím.

Tryskový letoun Vision Jet představuje zcela novou kategorii letectví – Osobní Jet.

Proč si koupit právě letadlo Cirrus?

Cirrus je světovým lídrem v bezpečnostních inovacích. Jako jediný výrobce v kategorii čtyřmístných letadel přidává již do základní výbavy revoluční bezpečnostní prvek - záchranný padákový systém CAPS. Od roku 1998, kdy CAPS získal certifikaci FAA, bylo do dubna roku 2023 zachráněno už 253 životů lidí, kteří se bezpečně vrátili ke svým rodinám. Primárním účelem tohoto bezpečnostního prvku je záchrana v neřešitelných situacích, jako jsou například srážka ve vzduchu a následná neovladatelnost letadla, ztráta kontroly, porucha motoru s nemožností přistát na letišti, indispozice pilota atp.

Nejmodernější špičková avionika letadel řady SR - Garmin Perspective+

Tryskový letoun Vision Jet je kromě záchranného padákového systému CAPS vybaven ještě dalším bezprecedentním bezpečnostním prvkem. Systém nouzového přistání Safe Return Emergency Autoland, který umožňuje letadlu autonomně přistát pouhým stisknutím tlačítka, byl oceněn přestižní trofejí Roberta J. Colliera.

Kromě nekompromisní bezpečnosti a komfortu sází Cirrus i na inovace v oblasti výkonnosti a designu. Nové modely řady SR vynikají nejen úpravami zajišťujícími snížený odpor vzduchu pro zvýšení rychlosti i úsporu paliva, vylepšenou inteligentní konektivitou, luxusními detaily a maximalizací pohodlí, ale i novými volně kombinovatelnými estetickými variantami.

Řada SR (SR20, SR22, SR22T) společnosti Cirrus Aircraft je již 21 let nejprodávanějším vysoce výkonným jednomotorovým pístovým letadlem. V České republice a na Slovensku aktuálně létá více než 70 letadel Cirrus.

Investice do letadla Cirrus se letos mimořádně vyplatí

Nejlepší doba pořídit si letadlo Cirrus nastává právě teď. Díky připojení Chorvatska do Schengenu můžete být u moře během dvou hodin. Investice do letadla Cirrus se nyní obzvlášt vyplatí i finančně.

Ještě i v roce 2023 je totiž možné využít mimořádné odpisy, které umožňují plátcům daně v České republice odepsat majetek zařazený do 2. odpisové skupiny (včetně letadel zapsaných do leteckého rejstříku do 31. 12. 2023) už za dva roky namísto standardních pěti let. 60 % vstupní ceny si můžete odepsat v prvním roce, zbylých 40 % pak v následujících 12 měsících. Na rozdíl od aut hodnota Cirrusu obvykle klesá minimálně.

V rámci Jarní promo akce navíc získáte další zvýhodnění

Incentiva 5 let záruky nebo 2000 letových hodin Cirrus SR22 nebo SR22T. Ušetřete 23 900 dolarů u SR22 nebo 25 900 dolarů u SR22T.

Kredit 10 000 dolarů na bezstarostné létání (Worry Free Ownership - hangárování, údržba, výcvik PPL a IR, pilot instruktor, delivery package, příslušenství letadla atd).

Do doby dodání letadla můžete využívat flotilové letadlo s pilotem. Létejte hned, kamkoli chcete. Třeba k moři za 2 hodiny, na obchodní schůzky nebo za odpočinkem.

Tato akce platí pro letadla objednaná do konce května roku 2023 s dodáním v letošním roce.

Pro více informací nebo možnost předváděcího letu kontaktujte společnost Cirrus Aircraft CZ na www.cirrus.cz.