Výběr zajímavých služeb na českém internetu

Praktický srovnávač mobilních tarifů

Jednou ze zajímavých služeb je praktický srovnávač mobilních tarifů s názvem Nevoláme.cz. Jak už vyplývá z názvu, při využívání této služby vás nikdo nebude otravovat telefonáty. Jedná se o jedinou platformu, kde můžete na jednom místě porovnat nabídku všech mobilních tarifů a díky tomu si tak vybrat pro vás ten nejvhodnější. Dále je také možnost vybrat si ideální internetové připojení do domácnosti. V takovém případě stačí jen zadat vaši adresu a systém už pro vás najde všechny dostupné možnosti internetového připojení a poskytovatelů internetu.

Výhodné investování do drahých kovů

Investice do zlata nebo stříbra se těší čím dál větší popularitě. V této oblasti ale pořád tápete? Díky službě Goldy.cz se můžete dozvědět zajímavé informace ohledně investování financí do drahých kovů, které neztrácí svoji cenu, a které budete mít fyzicky doma, ať už ve formě mincí nebo slitků. Zlato je skvělý uchovatel hodnoty a může se vyplatit mít nějaké fyzické zlato doma jako takovou pojistku pro nestabilní situace. Tento obchod nabízí i zpětný výkup zlata a stříbra. Zjistěte třeba to, jak často se aktualizuje cena zlata a kolik v danou chvíli stojí nebo co je potřeba vědět, než se rozhodnete pro koupi zlatých slitků.

Sbírka známek pro radost i jako způsob investování

Zajímáte se o filatelii? Co takhle známky sbírat nejen pro radost, ale využít je i jako zajímavý způsob investování? Se službou Fildy.cz to zvládnete i vy. Už dávno není investování do známek jen výsadou zkušených odborníků. Zkušení filatelisté vám pomohou vybrat nejvhodnější portfolio podle vašich možností a preferencí. Získejte vlastní sbírku známek, která vám kromě potěšení přinese i atraktivní zhodnocení investice. A to nejlepší? Nemusíte být velký investor. Investice jsou už od 500 Kč, takže jsou dostupné doslova pro každého.

Flexibilní úvěry, které lze sjednat online

Potřebujete si půjčit peníze? Pak vás možná zaujme služba Viasms.cz – moderní online poskytovatel flexibilních úvěrů, který nabízí první měsíc zcela bez úroků. Navíc lze celý proces vyřídit jednoduše a pohodlně přes internet bez zbytečného papírování. Oceníte i to, že flexibilní úvěr lze kdykoliv splatit nebo si podle potřeby změnit výši splátky.