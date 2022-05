Vybarvený běh v Kroměříži – nejvybarvenější zážitek vašeho života!

V odpoledním programu se na pódiu představí mimo jiné skupiny Toujours, Best of Rock.cz, Barbora Poláková a kapela Tata Bojs.

Registrace stále běží

Zaplacené registrace z let 2020 a 2021 zůstávají v platnosti. Informace a registrační formulář najdou lidé na webu www.vybarvenybeh.cz nebo na facebookové události akce. Běžci s uhrazenou registrací dostanou před během startovací balíček s číslem, ochrannými brýlemi a jedním balením barvy. Online registrace a bezhotovostní platba startovného bude možná jen do 27. května do 12 hodin. Poté již bude možné provést registraci pouze osobně a platbu hotově, a to v přízemí Domu kultury v Kroměříži, kde se budou zároveň vydávat i startovací balíčky.

Balíčky bude možné vyzvednout od pondělí 30. května do čtvrtka 2. června denně od 8 do 17 hodin a v pátek 3. června od 8 do 12 hodin. Registrace, platba a vyzvednutí balíčku budou možné také před startem Vybarveného běhu na Velkém náměstí 4. června, a to od 9 do 11 hodin. Děti do 10 let nemusí platit startovné, je nutné je pouze zaregistrovat. Dobrovolně je ale možné v této dětské kategorii startovné zaplatit a balíček získat, nebo dětem barvy a brýle koupit samostatně.

Kudy poběžíme?

Trasa běhu vede historickým centrem města, okruh o délce více než dva kilometry by měli startující absolvovat dvakrát. Celková délka trati je zhruba 5 kilometrů. Záleží však na každém z běžců, zda zvládne barevným centrem Kroměříže proběhnout jednou či dvakrát. Účastníci probíhají v barevných zónách záplavou práškových barev a překonávají nejrůznější překážky v podobě bublin nebo nafouknutých balónků.

Ceny za originalitu i tombola

Ačkoliv Vybarvený běh není klasickým závodem a nejde tu o čas ani pořadí, na některé účastníky čekají ceny ve speciálních kategoriích. Odměny získají ti nejvybarvenější, nejoriginálnější, nejšílenější, zkrátka ti, kteří sebe i ostatní nejvíce pobaví. Připravena je také bohatá tombola pro běžce losovaná ze startovních čísel.