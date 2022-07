Vůně či stránky plné teček. Papírníci si dělají zásoby trendy sešitů

S výkonným ředitelem PAPÍREN BRNO a.s. Miroslavem Konečným jsme probrali, jak cesta sešitů od výrobce do školní aktovky vypadá.

„Cesta je to poměrně dlouhá a jak se i děti ve škole učí, začíná v lesích a na recyklačních linkách. Tam vzniká surovina, ze které naši dodavatelé vyrábějí obrovské role papíru. U nás v Brně z nich pak vyrábíme desítky typů sešitů,“ popisuje vznik nepostradatelné školní pomůcky šéf brněnských papíren.

V posledním roce jsme několikrát slyšeli o nedostatku surovin pro výrobu papíru. Bude letos na pultech papírnictví dost sešitů?

Abychom pro papírenské prodejny zajistili dostatek sešitů, musíme na jejich výrobu a distribuci myslet s dostatečným předstihem. A máte pravdu v tom, že loňský rok a covidové období vůbec byly pro papírenství určitou zkouškou odolnosti. Díky naší zhruba sedmdesátileté tradici jsme nasbírali dostatek zkušeností a předvídavosti, takže jsme si suroviny na výrobu sešitů nasmlouvali a zajistili včas. Je ale pravda, že trh je stále hodně poddimenzovaný.

Voňavé sešity

Takže školáci a jejich rodiče se o sešity bát nemusí?

Úplně jednoduchou odpověď vám dát neumím, protože my jsme jen výrobci sešitů, stojíme na počátku řetězce, který končí v aktovkách školáků. Sešity se od nás musejí včas dostat do velkoskladů a odtud na pulty papírnictví. A tady se potkává několik světů, které se vzájemně vyvažují. PAPÍRNY BRNO jsou v každém případě připravené vyrobit a dodat sešity v řádu desítek milionů kusů pro všechny žáky a studenty, stejně jako tomu bylo v minulých letech.

Které světy máte na mysli a o kolik sešitů se vlastně jedná?

Jedním ze světů jsou školy. Část z nich informuje děti a jejich rodiče o potřebném vybavení ještě před koncem školního roku. Rodiče tak mají poměrně dost času rozvrhnout si nákupy i s ohledem na rodinný rozpočet, dovolené a podobně. Jiné školy informují rodiče začátkem nového školního roku. Ten podíl je zhruba půl napůl, což i nám pomáhá, abychom trh průběžně zásobili.

Dalším světem jsou velkoobchody a papírenské prodejny, ke kterým naše produkce směřuje. Právě ty se snažíme motivovat, aby objednávky začaly řešit ideálně v dubnu a květnu, nejpozději začátkem června. Ani při nejlepší snaze a pomoci brigádníků bychom totiž nezvládli všechny objednávky uspokojit v průběhu července, kdy víme, že poptávka na nás jako výrobce bývá největší.

Tečkované sešity

Takže vaši zaměstnanci si prázdniny moc neužijí?

Tak bych to neformuloval. Naše zkušenosti jsou v řádu desítek let a umíme se na ten nápor organizačně připravit. Všichni tady víme, že v červenci budeme mít přesčasy, ale u takto sezónního zboží to ani jinak nejde. I to je důvod, proč právě teď aktivně oslovujeme naše přímé odběratele a motivujeme naše zákazníky, aby se předzásobili. Prázdninové dovolené si totiž se svými dětmi chceme užít i my (pousměje se).

Jak se vlastně proměňují nároky škol a dětí na sešity v průběhu let?

Přání našich zákazníků a škol jsou velmi rozmanitá. Jednou z našich novinek jsou tečkované sešity, které učitelům i dětem umožňují využívat stránky s dříve netušenou kreativitou a volností. Oproti sešitům se zcela čistými stránkami tvoří tečky decentní strukturu. Dětem tak pomáhají při psaní, výpočtech i náčrtech, přitom je neomezují jako obvyklé linky nebo čtverečky. Po těchto sešitech poptávka neustále roste.

Vedle toho nabízíme ecology sešity, které myslí na naši planetu, nejsou tak dokonale vybělené a vyhlazené, ale i v tomto oboru došlo k velkému pokroku, takže i recyklované sešity umožňují hladké a kvalitní psaní. Použití sešitů z recyklovaných papírů je spíše otázkou volby a životní filosofie při ochraně přírody. Pro zákazníky, kteří si potrpí na odlišnost a specifičnost, jsme připravili jako zajímavou novinku voňavé sešity.

Voňavé sešity

Promiňte, ale k čemu jsou voňavé sešity?

Vůně v lidech vyvolávají nejrůznější emoce a vzpomínky, umějí povzbudit mysl, ale i odbourat stres. Proto nás napadlo, že by sešity s ovocnými vůněmi mohly školákům při výuce pomoct s náladou i zapamatováním učiva. A osobně věřím, že naše produktová řada Fresh bude v letošní sezóně hit. Co od sešitů mohou školáci a školačky očekávat, najdou na našem webu www.papirnybrno.cz.

Jsou pro vás voňavé sešity i způsobem, jak se odlišit od běžné papírenské produkce?

Ano i ne. Víme o tom, že sešity s vůněmi už někteří výrobci ze zahraničí nabízejí. My jsme se ale rozhodli zkombinovat výrazný design a svěží vůně, čímž se od konkurence odlišujeme a určitě je to zpestření naší nabídky.

Je to už druhý počin, kterým vycházíme vstříc zákazníkům, kteří se chtějí odlišit. Prvním takovým počinem byla loňská vesmírná řada samostatné prémiové značky Paper Factory. Její produkty nesou nezaměnitelný rukopis designérky a grafičky Petry Vávrové. Chtěli jsme, aby byly jedinečné a aby motivovaly své majitele k rozletu mimo všední myšlenky. I proto je celá produktová řada pojatá v duchu vesmíru a cest ke hvězdám. Nejlepší ale bude, když si zájemci přečtou celý příběh na www.paperfactory.cz.